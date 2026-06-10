-地方大会で躍動する球児たちを応援- 全国高校野球選手権14都道府県15大会 300試合以上を「J:COMチャンネル」で生中継

JCOM株式会社<キービジュアル>

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、2026年夏に各都道府県で行われる全国高校野球選手権の地方大会において、南北海道大会、宮城大会、茨城大会、千葉大会、埼玉大会、東・西東京大会、神奈川大会、京都大会、大阪大会、兵庫大会、山口大会、福岡大会、熊本大会、大分大会の計300試合以上を、各地域の「J:COMチャンネル」で2026年7月4日（土）より順次生中継します。

J:COMは今年も「熱いエールと感動を！」をコンセプトに、球児たちの努力の集大成となる試合を、迫力ある映像、臨場感あふれる実況と丁寧な解説付きで、試合終了まで生中継でお届けします。

さらに、今年は視聴者参加型の取り組みとして、高校球児・家族・学校への応援メッセージを募集し、寄せられたメッセージは、地域からの「応援の声」として、放送・特設サイト・SNSにて紹介します。詳細は、特設サイトおよびJ:COM公式X（@jcom_info）にて順次ご案内します。

また、関連番組の放送も行い、高校野球を盛り上げます。東京エリアでは、高校野球の裏側に迫る特別番組『10年後の君へ～Tokyo高校野球物語～』を、茨城エリアでは、夏の茨城大会に密着した『全力茨城！高校野球応援部Season4』を放送します。

J:COMは、地域を舞台に繰り広げられる学生たちの熱戦をお届けするとともに、放送を通じた地域スポーツの発展に寄与してまいります。

※ エリアにより試合数・放送内容は異なります

＜全国高校野球選手権 地方大会放送概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1903_1_5c90ccf5ba1b81582688662163999f1e.jpg?v=202606100451 ]

＜関連番組＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1903_2_dd1083a943260cec975e980edda9086c.jpg?v=202606100451 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1903_3_642595e26666a9a2bc83fc121cd753f4.jpg?v=202606100451 ]『10年後の君へ～Tokyo高校野球物語～』番組ロゴ『全力茨城！高校野球応援部Season4』

「J:COMチャンネル」「Jテレ」は、J:COMの有料サービスの加入・未加入を問わず、J:COMのネットワークが接続されている建物にお住まいであれば、無料でご視聴いただけますが、サービスエリア内でも一部ご視聴いただけない地域がございます。

《視聴可能エリアを確認するには》 https://www.jcom.co.jp/area_search/