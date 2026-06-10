買いクル千葉中央店、開業1周年で出張査定500件を突破。大型家具の搬出負担が相談増加の背景に。

株式会社RC

出張買取サービス「買いクル千葉中央店」（運営：株式会社RC）は、2026年5月をもちまして開業1周年を迎えました。



これに伴い、2025年5月から2026年5月までの1年間に、千葉市中央区および周辺エリアの一般家庭などから寄せられた累計500件の出張査定・訪問相談の傾向を集計いたしました。



近年、引っ越しや家具の買い替え、部屋の模様替えなどをきっかけに、大型家具や家電の整理について「どこに相談すればよいか分からない」といった声が多く寄せられています。

買いクル千葉中央店が1年間で対応した500件の相談実績から、地域で増えている整理ニーズの傾向をご紹介いたします。

【500件の訪問相談から見る「相談が多かった品目」ランキング】

買いクル千葉中央店が過去1年間に対応した500件の訪問相談のうち、査定・引き取りの相談が多かった品目を集計しました。

（※店舗集計データより）



1位：ソファ

大型で運び出しが難しく、買い替えや引っ越しのタイミングで相談が多い品目。

2位：ダイニングセット（テーブル・椅子）

家族構成の変化や住み替えに伴い、まとめて整理したいという相談が多い品目。

3位：テレビ・冷蔵庫などの家電

故障や買い替えをきっかけに、整理方法について相談が寄せられる品目。

4位：タンス・棚などの収納家具

重量があり、自力での搬出が難しいことから相談が多い品目。

5位：パソコン机・周辺機器・日用品

単品では整理しづらい品物を、まとめて相談されるケースが多い品目。



今回の集計では、特に大型家具に関する相談が上位を占める結果となりました。

品物そのものの価値だけでなく、「大型家具を動かせない」「整理方法が分からない」といった悩みが多いことが分かりました。

【家財整理で相談が多かった理由ランキング】

また、なぜこれらの品物について出張査定の相談に至ったのか、その理由についても集計を行いました。

（※店舗集計データより）

1位：重くて運べない

単身世帯やシニア層を中心に、大型家具や家電を自力で運び出すことが難しく、相談につながったケース。

2位：売れるか分からない

古い家電や使用感のある家具などについて、「まだ使えるのか」「査定対象になるのか」が分からず、相談につながったケース。

3位：整理方法や費用が分からない

どのように整理すればよいのか、どの程度の費用や手間がかかるのか分からず、まずは相談したいというケース。

今回の集計からは、品物そのものよりも、「運び出しが難しい」「整理方法が分からない」といった負担や不安が、出張査定を利用するきっかけになっていることが分かりました。

【高齢化や単身世帯の増加を背景に高まる出張査定ニーズ】

今回の集計からは、生活者が求めているのは単なる買取サービスだけではなく、「自分では運び出せない」「整理方法が分からない」といった悩みを、手間をかけずに相談できるサービスであることが分かりました。

一方で、出張型サービスに対しては、「知らない人を自宅に招くことに不安がある」といった声も少なくありません。

買いクル千葉中央店では、お客様の了承なく室内へ上がらないことや、査定内容・引き取り費用について分かりやすく説明することを徹底しています。

また、事前説明や査定時の対応を通じて、納得したうえで利用いただけるよう努めています。

その結果、利用者からの紹介やリピート相談が全体の約3割を占めており、地域の片付け・整理に関する相談先として継続的にご利用いただいています。

（※店舗集計データより）

【500件の相談実績を踏まえた今後の取り組み】

開業2年目を迎えるにあたり、買いクル千葉中央店では、今回集計した500件の相談傾向を踏まえ、地域の片付け・整理ニーズにより対応できる体制づくりを進めてまいります。

１. 事前相談時の説明体制の強化

今回の集計では「査定対象になるのか分からない」、「まず何から整理すればよいか分からない」といった理由で相談に至るケースが多く見られました。

そのため、お電話での相談時に品目や状況を丁寧に確認し、査定の流れや対応内容について分かりやすく説明することで、初めて利用される方にも相談しやすい体制づくりを進めてまいります。

２. まとめて相談できる査定体制の充実

大型家具や家電だけでなく、日用品や雑貨類などについても、まとめて相談したいというニーズが多く寄せられています。

一度の訪問で複数の品目を査定できる体制を整えることで、片付けや整理に伴う負担軽減につなげてまいります。

３. 搬出が難しい品物への対応強化

相談理由として最も多かったのが、「重くて運べない」という声でした。

ソファや収納家具、大型家電など、自力での運び出しが難しい品物についても、査定から搬出までスムーズに対応できる体制づくりに取り組んでまいります。

買いクル千葉中央店では、今後も地域の片付け・整理に関するお悩みに対応しながら、相談しやすい出張買取サービスを目指してまいります。

■店舗情報

店舗名：買いクル千葉中央店

対応地域：千葉市中央区・若葉区・八街市・山武市・東金市・大網白里市

出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）

電話で問い合わせ：0120-80-1562

LINEで問い合わせ：https://page.line.me/675gkbwe?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/675gkbwe?oat_content=url&openQrModal=true)

ホームページ：https://kaikuru.com/area/chibachuo

■買いクル本部

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

ホームページ：https://kaikuru.com

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