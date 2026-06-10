【ゼッテリア】ガツンと牛カルビ！さっぱり日向夏！あなたはどちらの夏気分？ゼッテリア「夏バーガーフェア」開催！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社バーガー・ワン（代表取締役社長：木村 大志 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月17日（水）より期間限定で「夏バーガーフェア」として「ニンニク牛カルビバーガー」など4品を販売します。

本フェアでは、“牛カルビ”の濃厚な味わいと、“日向夏”の爽やかな酸味という、対照的なおいしさを楽しめる商品をご用意しました。ガツンと系とさっぱり系、気分に合わせて選べるラインアップで、夏の食シーンを盛り上げます。

「ニンニク牛カルビバーガー」は、ビーフ100%のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉と、ホクホクに揚げたニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピングし、旨辛ソース、レタス、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品です。

「日向夏タルタルチキンバーガー」は、醤油ベースのタレに漬け込み、店内で１枚ずつ衣付けして揚げたBIGチキンに、日向夏の果汁を使用した特製日向夏ソースを絡め、タルタルソースやシロップ漬けの日向夏のピールなどとともに、なめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。ひと口食べると、日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がる、さっぱりとした味わいをお楽しみいただけます。

また、食べ応えのある牛カルビが主役の「牛カルビバーガー」、プリプリサクサク食感のえびパティに特製日向夏ソース、タルタルソースなどを合わせた「日向夏タルタルえびバーガー」も販売します。

ぜひこの機会に、ゼッテリアの「夏バーガーフェア」をお楽しみください。

※ 表示価格は全て税込です。

※ 一部店舗を除く270店舗で販売予定です。（6月10日時点）

※ 7月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

【商品概要】

New!!

商品名：ニンニク牛カルビバーガー

価格：620円

商品概要：ビーフ100%のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉と、ホクホクに揚げたニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピングし、旨辛ソース、レタス、マヨネーズなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品です。

New!!

商品名：日向夏タルタルチキンバーガー

価格：590円

商品概要：醤油ベースのタレに漬け込み、店内で１枚ずつ衣付けして揚げたBIGチキンに、日向夏の果汁を使用した特製日向夏ソースを絡め、タルタルソースやシロップ漬けの日向夏のピールなどとともに、なめらかな食感のバンズで挟んだ商品です。ひと口食べると、日向夏のやさしい酸味とほのかな苦みが広がる、さっぱりとした味わいをお楽しみいただけます。

New!!

商品名：牛カルビバーガー

価格：590円

商品概要：ビーフ100%のパティに、甘辛い特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉、レタス、マヨネーズを合わせ、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟みました。牛カルビが主役の食べ応えのある一品です。

New!!

商品名：日向夏タルタルえびバーガー

価格：590円

商品概要：プリプリサクサク食感のえびパティに、爽やかな特製日向夏ソース、タルタルソース、レタスなどを合わせ、ふっくらなめらかなバンズで挟みました。爽やかな日向夏ソースがえびパティと相性抜群です。