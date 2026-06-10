【2026年6月18日（木）25日（木）ウェビナー開催】大企業のための年末調整補助サービス導入ガイド

株式会社ペイロール

給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」を提供する株式会社ペイロール（本社：東京都江東区、代表取締役社長CEO：湯浅哲哉、以下：ペイロール）は、2026年6月18日（木）および25日（木）にウェビナー「大企業のための年末調整補助サービス導入ガイド～支援できる範囲・導入スケジュール・確認ポイントを30分で解説～」（参加費無料）を開催いたします。

お申込み :https://payroll.smktg.jp/public/seminar/view/6044

年末調整業務は、短期間に大量の確認・回収・問い合わせ対応が発生するため、多くの企業で業務負荷が高まりやすい業務です。特に従業員数が多い企業では、対象者の多さに加え、拠点・グループ会社対応、給与計算との連携、個人情報管理など、運用の複雑性が高くなります。

本セミナーでは、年末調整補助業務の活用を検討している企業に向けて、支援できる業務範囲、導入までのスケジュール、確認すべきポイント、ペイロールの年末調整補助業務サービスの特徴を30分で解説します。

同内容で2回開催いたしますので、ご都合のよい日程にご参加ください。

こんな方におすすめ

本セミナーでわかること

開催概要

株式会社ペイロールについて

- 年末調整業務の負荷軽減や安定運用を検討している方- 問い合わせ対応・不備確認・進捗管理に課題を感じている方- ペイロールの年末調整補助サービスで支援できる範囲を知りたい方- 年末調整補助サービスで支援できる業務範囲- 導入までのスケジュールと事前に確認すべきポイント- ペイロールの年末調整補助サービスの特徴と支援内容- 開催日時：2026年6月18日（木）・25日（木） 11:00-11:30- 開催形式：Zoomウェビナー- 参加対象者：従業員数500名以上の企業のHR部門- お申込み： https://payroll.smktg.jp/public/seminar/view/6044

1989年4月1日設立。創業以来、主にエンタープライズ企業を対象として給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を提供しており、279社123万人（2026年３月末時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。