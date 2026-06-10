「ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期」ベストコスメアワードを発表！大人気の“リフ粉”が殿堂入り！

株式会社ZOZO

ZOZOTOWN上のコスメ専門モール「ZOZOCOSME(https://zozo.jp/cosme/)」は、「ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期」を本日6月10日（水）に発表しました。「ZOZOCOSME AWARDS」とは、ZOZOCOSMEのユーザーから注目・支持されているコスメを発表するアワードです。

「ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期」では、ZOZOCOSMEで発売以降、不動の人気を誇る殿堂入りコスメとして、NARSの「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」が新たに選出されたほか、選定期間中にZOZOCOSMEにオープンしたショップが販売するコスメの中で、特にユーザーから支持されたestの「エスト クラリファイイング ジェル ウォッシュ MED 【医薬部外品】」が新人賞として選出されました。

ZOZOCOSMEの取扱いブランドを2部門に分けたベストコスメでは、ラグジュアリー部門（※1）でRMKの「RMK デューイーメルト リップカラー（レフィル）」が総合大賞1位を獲得しました。ナチュラル＆バラエティー部門（※2）では、MTGの「リファ ハートコーム アイラ」が「ZOZOCOSME AWARDS 2025 上半期」「ZOZOCOSME AWARDS 2025」に続き、3度目の総合大賞1位を獲得しました。

受賞アイテムはZOZOCOSMEの販売数・お気に入り登録数・閲覧数・アイテムレビュー数などのデータをもとに、ZOZO独自の集計方法で選出しています（※3）。

（※1）ラグジュアリー部門：百貨店に出店しているブランド、かつ「ZOZOVILLA」取扱いブランドが対象。

（※2）ナチュラル＆バラエティー部門：ナチュラル・オーガニックコスメを取り扱うブランドや、バラエティーショップ、ドラッグストアなどで取り扱うブランド、韓国発祥のブランドが対象。

（※3）「ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期」選出期間：2025年11月1日（土）～ 2026年5月15日（金）

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/cosme-bestseller/

・特設ページ公開日時：2026年6月10日（水）正午

＜殿堂入り＞

NARS／ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N：6,490円（税込）

＜ラグジュアリー部門 総合大賞 1位＞

RMK／RMK デューイーメルト リップカラー（レフィル）：3,080円（税込）

＜ナチュラル＆バラエティー部門 総合大賞 1位＞

MTG／リファ ハートコーム アイラ：2,970円（税込）

＜世代別ベストコスメ（一部）＞

（左から）

20代ベストコスメ SNIDEL BEAUTY／フェイス スタイリスト n EX04：6,600円（税込）

30代ベストコスメ Celvoke／ルージュ オー ミューテッドグロウ：4,620円（税込）

40代ベストコスメ INTERMODE KAWABE BEAUTY／ディバイン アボカド＆ローズヒップ フェイスオイル 30ml：4,950円（税込）

※選出期間中に、20代・30代・40代の各世代で特に支持されたコスメ。

＜ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期 お気に入りキャンペーン＞

本キャンペーンにエントリーし、「ZOZOCOSME AWARDS 2026 上半期」受賞アイテムを新規で5件以上お気に入り登録した方の中から抽選で1,000名様に、ZOZOCOSMEで利用できる1,000円分のZOZOポイントをプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、6月10日（水）正午以降に特設ページにてご確認ください。

＜「ZOZOCOSME（ゾゾコスメ）」について＞

「ZOZOCOSME」は、コスメ専門モールとして2021年3月18日にZOZOTOWN上にオープンし、現在850以上の厳選ブランドによる豊富なコスメアイテムを取り揃えています。コスメに特化した便利な検索UIで、ブランド名やアイテム名による検索だけでなく、好みや悩みによる絞り込み検索も充実しているほか、現在「ZOZOCOSME」で取り扱う「ファンデーション」と「コンシーラー」の一部は、ZOZOが独自開発したフェイスカラー計測ツール「ZOZOGLASS(https://zozo.jp/zozoglass/)」に対応しています。「自分の肌の色」に近いファンデーションの候補が表示されることで、ECにおけるコスメ購入時の課題である「色選び」に関する不安や悩みを解消します。

URL：https://zozo.jp/cosme/