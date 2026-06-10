ピザーラに美味しい北海道がいっぱい！豪華賞品が当たる！　よくばりに楽しもう！『北海道キャンペーン』開催

■北海道のよくばりクォーター発売記念！『北海道キャンペーン』

株式会社フォーシーズ

ピザーラからこの夏、北海道産スイートコーンを使った新商品『北海道のよくばりクォーター』が新発売。発売を記念して『北海道キャンペーン』を開催いたします。キャンペーンでは、北海道産スイートコーンのジュワッと弾けるような食感と甘みを楽しめる商品展開のほか、北海道のグルメセットが当たる「よくばり北海道プレゼントキャンペーン」や、2,500円分のネットクーポンが当たる「ピザーラ公式Ｘキャンペーン」など、北海道の魅力を存分に楽しめる内容をご用意しております。ぜひピザーラの『北海道キャンペーン』をお楽しみください。

北海道キャンペーン ： https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_hokkaido2026_top.aspx

■北海道のグルメセットが当たる！「よくばり北海道プレゼントキャンペーン」

≪概要≫

期間中にご注文いただいたお客様に豪華賞品が当たるキャンペーン

【応募期間】

2026年6月10日（水）～8月18日（火）

【応募対象】

ピザーラオフィシャルネット会員で、対象期間中に配達またはお持ち帰りでご注文いただいたお客様

※ご注文後の会員登録でも応募可能です

【応募方法】

公式サイト特設ページの応募フォームよりご応募ください。お渡しする領収証に記載の「オーダーコード」「ご利用金額」「お電話番号」を入力し、ご希望の賞品を選択のうえご応募いただけます

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

【賞品】

A賞：北海道よくばり旬の食材セット 10名様

B賞：北海道よくばりオードブルセット 10名様

C賞：北海道よくばり知床牛食べ比べセット 10名様

D賞：ピザーラネットクーポン （2,500円分） 200名様

よくばり北海道プレゼントキャンペーン

https://www.pizza-la.co.jp/Campaign_hokkaido2026_present.aspx(https://www.pizza-la.co.jp/Campaign_hokkaido2026_present.aspx)

■その場で当たる！「ピザーラ公式Ｘキャンペーン」

≪概要≫

Xのピザーラ公式アカウントで、その場で当選結果が分かるインスタント形式のキャンペーン

【実施期間】

2026年6月12日（金）～6月14日（日）

※3日間とも8：00～20：00に実施

※3日間とも8：00～10：00の2時間は、当選確率が上がる時間帯となっています

【賞品】

毎日 2,500円分ネットクーポン ×49名 ※3日間合計147名

【公式アカウント】 https://x.com/pizzala_jp

【応募方法】

１. @pizzala_jp をフォロー

２. キャンペーン投稿をリポスト

３. ＃ピザーラ北海道のよくばりクォーター をつけてリプライ

☆あなたの“よくばりなひととき”をぜひコメントで教えてください

【当選発表】

当選された方にのみ、ピザーラ公式XアカウントよりDMにてネットクーポンをお送りします

■北海道の恵みたっぷり！ピザーラ夏の新商品！

この夏は、新商品でも北海道のおいしい食材を堪能できます。

北海道産スイートコーンの弾ける食感とやさしい甘みが楽しめる、この夏の新商品もぜひお楽しみください！

北海道のよくばりクォーター 北海道産食材（スイートコーン・ポテト・マスカルポーネ）も楽しめる、よくばりなクォーターピザ北海道産スイートコーン＆テリマヨ 北海道産スイートコーンに、テリヤキチキンとこんがりマヨネーズを合わせた一品北海道産スイートコーンのパエリア コーンの甘みと特製ビーフソテースープの旨みに、バター醤油の香ばしい風味が楽しめる