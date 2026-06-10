愛知県・愛知県経営者協会との「STEM分野における女性活躍推進に関する連携協定」の締結について

公益財団法人 山田進太郎D&I財団

公益財団法人山田進太郎D&I財団（以下、当財団）は、2026年6月9日、愛知県および愛知県経営者協会と、STEM（科学・技術・工学・数学）分野における女性活躍を推進する連携協定を締結しました。本協定により、3者は中高生女子向け STEM(理系)領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」の県内展開などに連携して取り組みます。経営者協会が連携協定の当事者として加わる、行政・経済界・財団の3者連携は、当財団として全国初の試みです。

■背景・目的

日本のSTEM分野の学部（理工系学部）における女性比率は18.08％*1とOECD諸国で最下位の水準にとどまっています。要因として、身近なロールモデルの不在や将来のキャリアをイメージできる機会の不足が指摘されています。日本屈指の製造業の集積地である愛知県において、次世代を担うSTEM人材の多様性確保は、地域産業の発展に直結する課題です。

当財団は、こうした機会の不足を解消するため、中高生女子向けに「Girls Meet STEM」を全国で展開し、愛知県でも2025年から12社と連携してきました。本協定では、愛知県は県内の中学校・高等学校への周知およびあいち女性輝きカンパニー認証企業への参画呼びかけを、愛知県経営者協会は加盟企業への参画呼びかけを、当財団はプログラムの管理・運営・効果測定をそれぞれ担います。本協定締結に向けた3者の連携により、今年度は21社の参画が確定し、規模はさらに拡大しています。今後は「Girls Meet STEM」に加え、学校への訪問・キャリア講演（出前講座）も継続的に実施し、女子生徒がSTEMを身近に感じられる機会を地域全体に広げていきます。

*1 OECD「Share of new entrants and graduates in each field of education by gender」（2023時点）より算出

■協定の名称

STEM分野における女性活躍推進に関する連携協定

■協定締結日

2026年6月9日

■連携・協力事項

中高生女子向け STEM領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」および出前講座（STEM領域で働く・学ぶ女性が学校を訪問して行うキャリア講演）における以下の事項について連携・協力します。

1．参加企業の募集に関すること

2．参加者の募集に関すること

3．参加者へのSTEM分野を含めた女性活躍についての啓発に関すること

4．事業実施後における広報に関すること

■関係者コメント

愛知県知事

大村 秀章

愛知県が全国一の「モノづくり」県としてさらに発展していくためには、STEM分野に女性を始めとした多様な視点を取り入れることが重要です。今後は3者でしっかりと連携し、

STEM分野を目指す女性の増加を図ることにより、愛知の未来を担う女性たちが、存分に自らの能力を発揮できる「日本一元気な愛知」の実現を目指してまいります。





愛知県経営者協会会長

有馬 浩二

愛知県はモノづくりの集積地でありながら、特に中小企業の技術者の確保は難しくなっており、女性技術者の活躍は強く望まれています。

本連携が愛知の女子中高生が将来の進路を考える際の道しるべとなり、地域産業の未来を担う力強い原動力となることを心より期待しております。





公益財団法人山田進太郎D&I財団代表理事

山田 進太郎

STEM分野に進む女性を増やすには、進路選択の段階から、構造的な課題として社会全体で取り組む必要があります。今回の3者連携を機に、より多くの企業の皆さまとともに、女子生徒がロールモデルと出会える機会を愛知県内に広げていきます。

■「Girls Meet STEM」について

「Girls Meet STEM」は、当財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEM(理系)の現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

「Girls Meet STEM」プログラム公式ウェブサイト：

https://gms.shinfdn.org/

■公益財団法人山田進太郎D&I財団について

D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の推進を通じて、誰もが能力を発揮できる社会を目指し、2021年7月にメルカリCEO山田進太郎によって設立された公益財団法人です。

特にSTEM（理系）のジェンダーギャップに注目し、中高生女子のSTEM分野への進学やキャリア選択を支援する事業を展開しています。

代表理事：山田 進太郎（株式会社メルカリ 代表執行役 CEO）

設立年月日：2021年7月1日(木)

公益財団法人山田進太郎D&I財団公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/

【一般のお問い合わせ先】

公益財団法人山田進太郎D&I財団事務局

Eメール：info@shinfdn.org