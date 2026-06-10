【中小製造業の事業承継・海外展開】変革を牽引する若手経営者5名が六本木に集結！7月10日、完全対話型の「次世代経営者リアル対談セッション」を無料開催

株式会社NCネットワーク

製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」を運営する 株式会社ＮＣネットワーク(本社：東京都台東区、代表取締役社長：内原 康雄)は、2026年7月10日（金）、六本木で「次世代経営者リアル対談セッション」(https://nc-net-pr.net/emidas-magazine-seminer4/)を無料開催します。同日開催の「第22回エミダスだよ!全員集合!!」(https://ja.nc-net.or.jp/event/emidasoff/2026/)に先立つ特別企画として、事業承継や海外展開など課題を抱える若手経営者へ、本音の対話の場を提供します。

次世代経営者リアル対談セッション次世代経営者セッション 詳細はこちら :https://nc-net-pr.net/emidas-magazine-seminer4/

当イベントは、日本全国の中小製造業関係者が集まり、情報交換やリアルな製造業ネットワークの構築を目的とした交流会「第22回エミダスだよ！全員集合！！」(https://ja.nc-net.or.jp/event/emidasoff/2026/)の開催前に特別企画として開催します。近年、事業を承継された中小製造業の若手経営者５名が登壇し、一方通行の講演ではなく、参加者から質問を募り、その場でディスカッションする完全対話型のセミナーです。事業承継のリアルな葛藤、組織変革の苦労、新規事業開拓の意思決定など、同世代の経営者が「どうやって壁を乗り越えたか」など、本音を展開します。日本の中小企業における事業承継や後継者不足が課題と叫ばれる中、後継者や若手経営者、現経営者で、次世代へのバトンタッチや組織変革を模索されている方、社内で新たな挑戦（新規事業・海外展開等）を始めたい方にとってヒントを得る機会を提供します。

■ 「次世代経営者リアル対談セッション」概要

日時：2026年7月10日（金）12:40～14:00

会場：六本木泉ガーデンギャラリー(https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/roppongi/izumig_gallery/)（「エミダスだよ！全員集合！！」と同会場）

パネリスト：

大野 龍太郎 氏（大野精工株式会社 / 代表取締役）(https://emidas-magazine.nc-net.com/strategy/10609/)

ベトナム新工場建設によるグローバル化、M&Aによる多角化、「激動の事業承継を乗り越え、情熱的なリーダーシップで次なる成長を牽引する『闘う社長』」。

大場 総一郎 氏 (株式会社狭山金型製作所 / 代表取締役社長）(https://emidas-magazine.nc-net.com/strategy/10192/)

微細加工技術を武器に、医療・電子分野で世界市場へ挑戦。事業承継を“守り”ではなく“世界へ拡張する経営戦略”と捉える次世代経営者。

平岡 良介 氏（平岡工業株式会社/ 代表取締役社長）(https://emidas-magazine.nc-net.com/strategy/10379/)

ゴム金型技術を軸に、ラジオやSNSを通じて製造業の魅力発信に挑戦。業界の枠を超え、“発信する製造業経営者”として新たな価値創出を目指す。

茂原 亮太 氏（株式会社モハラテクニカ / 代表取締役）(https://emidas-magazine.nc-net.com/strategy/10241/)

精密板金加工の技術力を背景に、大胆な社内改革と持続可能な次世代ものづくりモデルの構築に挑む「変革の旗振り役」。

山本 勇輝 氏（HILLTOP株式会社 / 代表取締役社長）(https://emidas-magazine.nc-net.com/strategy/10949/)

広告業界から家業へ転身後、単身渡米しゼロから米国法人を立ち上げた経験を持つ。「誰もが働きたいと思える業界へ」を志に先進的な仕組みと新ビジネス創出に挑む「製造業の革命児」

参加者：次世代経営者、後継者、若手幹部候補の皆様

現経営者で、次世代へのバトンタッチや組織変革を模索されている方

社内で新たな挑戦（新規事業・海外展開等）を始めたい方

参加費：無料

WEB ：https://nc-net-pr.net/emidas-magazine-seminer4/

■ 「第22回エミダスだよ！全員集合！！」(https://ja.nc-net.or.jp/event/emidasoff/2026/) 概要

日時：2026年7月10日（金）

14:30～14:45 オープニングMOVIE・主催者挨拶

14:45～16:30 パネルディスカッション

17:00～18:40 製造業コネクトビジネス交流会（懇親会）

19:00～21:30 二次会「ものづくりMUSIC FES IN東京」

会場：六本木泉ガーデンギャラリー(https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/roppongi/izumig_gallery/)（次世代経営者特別セミナーと同会場）

参加者：エミダス会員限定

参加費：有料（詳細はこちら(https://ja.nc-net.or.jp/event/emidasoff/2026/)をご覧ください）

WEB ：https://ja.nc-net.or.jp/event/emidasoff/2026/

〇 エミダスだよ！全員集合！！とは？

特長１.：製造業の大規模交流会

業種・立場・地域を越えて出会える、エミダス会員限定の特別な交流会。ここでの出会いが、新たなビジネスのきっかけを生み出します。「次世代経営者リアル対談セッション」から引き続き参加いただければ、登壇者や参加者同士、志を同じくする仲間と強固な繋がりが作れます。

特長２.：AI×ロボットの最前線を知れるパネルディスカッション

SFの世界で描かれてきた未来が、いま現実のものとなりつつある…。急速に進むAI革命中、日本のものづくり企業はどのような役割を担い、どのような価値を発揮していくべきか、AI×ロボットの第一線で活躍する有識者を迎え、その可能性と産業へのインパクト、そして日本発の次世代製造業の展望について語り合います。

特長３.：二次会「ものづくりMUSIC FES IN東京」

製造業×ミュージシャンによる生演奏で盛り上がる「ライブ会場」と、落ち着いてじっくり語り合える「交流ラウンジ」の2つの空間をご用意しました。気の合う仲間とノリよく楽しむもよし、ゆっくり語り合うもよし。お好みのスタイルで、二次会をお楽しみください。

エミダスだよ！全員集合！！の詳細はこちら :https://ja.nc-net.or.jp/event/emidasoff/2026/

第21回エミダスだよ！全員集合！！の様子

第21回エミダスだよ！全員集合！！の様子株式会社NCネットワーク

所在地 ： 東京都台東区東上野1-14-5 ユーエムビル８階

代表者 ： 代表取締役社長 内原 康雄

資本金 ： 1億円

事業内容：製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」の運営、及び、試作開発パートー・調達先検索「エミダスソーシングサービス」の提供、海外展開支援・ビジネスマッチング等

URL ： https://www.nc-net.or.jp/