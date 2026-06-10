WiMS/SaaS、第25回【東京】総務・人事・経理Week［春］内『HR EXPO』・『会計・財務EXPO』に出展

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

システムコンサルティングの株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山 桂智）は、2026年6月17日(水)～19日(金)に東京ビッグサイトにて開催される、バックオフィス向け製品・サービスの総合展「【東京】総務・人事・経理Week［春］」内『HR EXPO』・『会計・財務EXPO』にて、人事・経理・総務業務のDX推進を支援する「WiMS/SaaS」を出展いたします。『会計・財務EXPO』では、リニューアルした会計ソリューションを初公開いたします。

WiMS/SaaSは『HR EXPO』・『会計・財務EXPO』に出展いたします

「WiMS/SaaS」は人事労務関連サービスが集まる『HR EXPO』、ならびに経理・財務関連サービスが集まる『会計・財務EXPO』の２つのエリアに出展いたします。

『HR EXPO』では勤務管理、人事考課、従業員情報照会などを通じて、人事業務の効率化とデータ活用を両立し、戦略人事の実現を支援するソリューションをご紹介します。『会計・財務EXPO』では、経費精算、支払管理、請求入金管理など、煩雑化しがちな経理業務の一元化と業務負荷の削減を実現するソリューションについて、製品デモンストレーションやプレゼンテーションを交えてご紹介いたします。

今回出展する『会計・財務EXPO』では、WiMS/SaaSシリーズのリニューアルした会計ソリューションをご紹介いたします。本リニューアルでは、AIや外部サービスとの連携強化により、申請・承認業務の自動化や入力負荷の軽減を実現するとともに、経費精算から債権債務領域までをカバーする会計フロント機能を拡張しました。これにより、請求・支払業務を含めた経理業務の一元管理と効率化を支援し、既存の会計・基幹システムと連携しながら、経理部門の業務効率化と内部統制強化、そして経理DXの推進に貢献します。

『HR EXPO』では、就業規則・社内規程への回答をはじめ、従業員からの各種問い合わせ対応や業務を支援するAIアシスタント機能をご紹介いたします。現在開発を進めているAIによる業務支援は、データの横断的な活用による分析・予測やアラートなど、より高度な支援への進化を見据えており、会場でのご意見を積極的に取り入れながら、より実務に即した形での高度化を目指しております。

また、人事考課データの可視化による活用事例として、勤務実績と評価結果のクロス分析や、大企業・グループ企業における複雑な業務課題への対応例などもご紹介いたします。戦略人事に向けたデータ活用の一端として、今後の展開をご覧いただけます。

サービス導入をご検討中のお客様はもちろん、課題整理や情報収集段階のお客様にも、ご状況に合わせて最適なご提案をいたします。ぜひこの機会にお気軽にお立ち寄りください。

開催概要

第25回【東京】総務・人事・経理Week春- 会期：2026年6月17日（水）～19日（金）- 会場：東京ビッグサイト 東展示棟・南展示棟- 主催：RX Japan合同会社- 公式Web：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html- WiMS/SaaS出展ブース：「HR EXPO」：E10-42（東２ホール）／「会計・財務EXPO」：S6-1（南１ホール）

WiMS/SaaSについて

WiMS/SaaS

WiMS/SaaSは人事・経理・総務業務のDX推進を支援するオフィスイノベーションプラットフォームです。

人事・会計分野のＥＲＰフロント機能をＳａａＳにて提供し、新たな時代の業務システムに求められるテクノロジーと、専門性の高いシステムコンサルテーションで、企業のバックオフィスが抱える課題に対して最適なソリューションをご提案いたします。

URL：https://wims-saas.solty.co.jp/

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目1番地 麹町弘済ビルディング4階

代表者：代表取締役社長 中山 桂智

事業内容：システムコンサルティング、クラウドサービスの開発・提供、業務システムの開発、商品化及び販売、システム構築支援、内部統制コンサルティング、地図ソリューション提供

資本金：8,000万円

設立：1995年11月

URL：https://www.solty.co.jp/