【インターナショナルガーデンホテル成田】夏休み限定、親子でシェアするカジュアルアフタヌーンティー 夏フルーツを使ったスイーツ9種と軽食3種を楽しむ
インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市 総支配人 久保 郁也）では、2026年7月21日（火）から8月31日（月）までの平日限定で、親子でひとつのスイーツスタンドをシェアして楽しむ「親子でカジュアルアフタヌーンティー」を開催いたします。
ゴールドのサークル型スタンドには、メロンやマンゴー、スイカなど夏らしいフルーツを取り入れたスイーツ9種が並びます。スイカを思わせるロールケーキや、ひまわりのように仕立てたマンゴータルト、涼しげなブルーライチゼリーなど、見た目にも楽しいラインアップを揃えました。
また、セイボリー（軽食）3種は2名様分をご用意。パニーニサンドや冷製カッペリーニなど、遅めのランチとしても利用しやすい内容です。
お飲み物は、紅茶やハーブティー、コーヒー、カフェラテ、ジュースなど約30種類をセルフスタイルでご提供します。夏休みの午後、親子でゆったりとしたティータイムをお過ごしいただけます。
〔スイーツ〕
上段
スイカのロールケーキ
ココナッツレアチーズケーキ
マカロン
中段
メロンショートケーキ
マンゴータルト
メロンパンナコッタ
下段
チョコミントケーキ
ブルーライチゼリー
コルネ
〔セイボリー〕
冷製カッペリーニ
ツナのムースとチェリートマトのコンポート添え
パニーニサンド
https://prtimes.jp/a/?f=d16207-2055-b1cc22bbde51a919af710ff1532497d5.pdf
■実施概要
□期間 ： 2026年7月21日（火）～8月31日（月）
□提供日 ： 平日限定
□会場 ： 「レストランAVANTI（アヴァンティ）」1 階
□時間 ： 14：30～17：00
□料金 ： 親子セット 3,500円（大人1名様＋お子さま1名様）
※お子さまは4歳～小学生が対象です
※お子さまが2名以上の場合は、2人目以降1名様につき3,000円を申し受けます。1名様ごとにスイーツスタンド1台、セイボリー、ドリンクをご用意いたします
※表記料金には、税金・サービス料が含まれます
くわしくはこちらから :
https://gardennarita.com/menu/3570/
ご予約・お問合せはインターナショナルガーデンホテル成田 レストラン予約 TEL: 0476-23-5545（直通6:30～21:00）※完全予約制（2 日前の21:00 までにお申し込みください）※都合により食材およびメニューは変更させていただく場合がございます
□メニュー紹介
【スイーツ】9種
メロンショートケーキ、マンゴータルト、ブルーライチゼリー、ココナッツレアチーズケーキ、チョコミントケーキ、メロンパンナコッタ、スイカのロールケーキ、コルネ、マカロン
【セイボリー】3種
冷製カッペリーニ、ツナのムースとチェリートマトのコンポート添え、パニーニサンド
【ドリンク（フリードリンク）】
紅茶（4 種）、ハーブティー（2 種）、フレーバーティー（3 種）、コーヒー、カフェラテ、カプチーノ、エスプレッソ、オレンジジュース、ウーロン茶など約30種類
※スイーツは1台のスタンドをシェアしてお楽しみいただき、セイボリーとドリンクは2名様分をご用意いたします
インターナショナルガーデンホテル成田について
成田国際空港から無料シャトルバスで約20分の距離に位置するインターナショナルガーデンホテル成田はアクセスの良さはもちろん、成田山新勝寺をはじめとする観光スポットへも便利なロケーションにあり、ビジネスミーティングにも海外へのご出発前後のご宿泊にも最適です。
市内随一の広さを誇る全室28平米、463室の客室は、柔らかなトーンでまとめられたゆとりある空間が魅力です。客室でも、会議室、宴会場でも快適なWi-Fi接続サービスによる無料のインターネットをご利用いただけます。
1フロアに集中する8つの会議室では分科会、研修会、139平米の宴会場では、全体会、セミナー、懇親会の会場としてもご利用いただけます。ビジネスミーティングや少人数でのお食事会、パーティにきめ細やかにお応えいたします。
インターナショナルガーデンホテル成田に関する詳細はhttps://gardennarita.com/をご覧ください。
オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは
オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内18ホテル（総客室数4,837室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。
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株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は4,036名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年5月現在）
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