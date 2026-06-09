【28卒新卒採用】早期化によるマンパワーの限界を“仕組み”で超えるハイブリッド戦略＜6/29・30開催 ＞

MIL株式会社

インタラクティブ採用※で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）はJAPAN AI株式会社、株式会社i-plug、株式会社Spirとの4社共催によるオンラインセミナー「【28卒採用】早期化による『マンパワーの限界』を”仕組み”で超える！ ～工数削減と成果を両立するハイブリッド戦略～」を、2026年6月29日（月）・30日（火）に開催いたします。

お申込みはこちら :https://service.mil.movie/recruit/event/835/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260609-prtimes

※インタラクティブ採用とは：

MIL株式会社が提唱する「インタラクティブ採用」とは、候補者が自分の意思で企業とつながることで、候補者の体験価値を向上させる新しい採用手法です。

24時間365日、学生自身がいつでも・どこでも・自分の関心に合わせて企業理解を深められる接点をつくることで、学生にとって納得感のある採用体験を実現します。

■開催背景

深刻な人手不足や新卒採用活動の早期化・長期化、それに伴う業務の複雑化が進む中、新卒採用は大きな転換点を迎えています。人事担当者からは「人事の人数は増やせないが、採用成果は求められる」といった、マンパワーの限界を訴える声が多く聞かれます。

いま必要なのは、単に「人を増やす」ことではなく、採用業務を「仕組み」で回せる状態をつくること。本セミナーでは、「学生スカウト（i-plug）」「説明会自動化（MIL）」「日程調整の自動化（Spir）」「AI面接・評価（JAPAN AI）」という一連の採用業務を、AI・自動化時代にどこまで仕組み化できるのかを解説します。

■ このウェビナーから学べること

■こんな方におすすめ

アンケート回答特典

- AI時代における、人手不足でも母集団形成を加速する方法（i-plug）- 説明会自動化で実現する、“学生一人ひとりと向き合う採用”（MIL）- 日程調整・採用オペレーションをどう自動化するか（Spir）- 面接・評価のAI活用最前線（JAPAN AI）- 新卒採用の業務量が増えているのに、人事の人数は増やせないと感じている方- 母集団形成～説明会～評価まで、採用プロセス全体を仕組み化したい方- AIや自動化を採用業務へ取り入れたいが、どこから始めるべきかわからない方- リソース不足により、学生フォローの時間が取れていない方

当日ご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方全員に、採用活動にすぐ役立つ豪華3大特典をプレゼントいたします。

- 【i-plug】 これだけ見ればわかる！28卒 新卒採用 市場予測レポート- 【MIL】 約300社の人事担当者の声がわかる「会社説明会白書」- 【JAPAN AI】 AI×採用業務効率化ツール比較資料【全9社】お申込みはこちら :https://service.mil.movie/recruit/event/835/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260609-prtimes

■開催概要

タイトル：

【28卒採用】

早期化による「マンパワーの限界」を”仕組み”で超える！

～工数削減と成果を両立する、ハイブリッド戦略～



開催日時：

１.2026年6月29日（月）13:00～14:30

２.2026年6月30日（火）12:00～13:30

開催形式：

オンライン（参加無料）

主催：

MIL株式会社、JAPAN AI株式会社、株式会社i-plug、株式会社Spir

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

インタラクティブ採用｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)



