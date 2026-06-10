桃源郷運動公園再整備及び運営事業実施方針等説明会を開催

紀の川市

和歌山県紀の川市（市長：岸本健）は、再整備を進めている桃源郷運動公園について、民間事業者の皆様のノウハウ、技術力、そして創意工夫を最大限に活かすため、紀の川市として初めてとなる官民連携手法「DBO方式（設計・建設・維持管理・運営を一括で発注する方式）」により再整備をすすめています。

再整備及び運営を担う事業者の公募に先立ち、本事業の「実施方針」に関する説明会を以下のとおり開催いたします。

■開催日時・場所

日 時 ： 令和８年６月１５日（月） 14:00 ～ 15:30

（受付開始 13:30）

会 場 ： 紀の川市役所桃山支所 ２階会議室

（紀の川市桃山町元３７６番地）

＊事前申込は不要。参加人数は1事業者当たり2名まで。

＊同日13：00～17：00までの間、桃源郷運動公園の管理棟（木造平屋建）を開放します。見学を希望する方は自由に見学ができます（事前申込不要）。

■対象事業者

・建設業者、設計事務所、造園業者、遊具メーカー、施設運営事業者、維持管理事業者など本事業への参画を検討している企業（ただし、法人に限ります）

・コンソーシアム等の代表企業や構成企業を問わず、協力企業としての参画を検討している企業も含みます。

■内 容

1. 桃源郷運動公園再整備基本計画について

2. 桃源郷運動公園再整備及び運営事業の事業スキーム（DBO方式）について

3. 実施方針について（参加資格要件、公募スケジュール案など）

＊説明会終了後30分間は会場を開放するため、事業者同士での情報交換等に利用することができます。

■その他

・詳細は紀の川市ホームページ「桃源郷運動公園再整備及び運営事業者の公募について」をご覧ください。

・説明会資料（実施方針、桃源郷運動公園再整備基本計画【概要版】）は当日配布いたしません。下記紀の川市ホームページよりダウンロード・印刷するなど、各自でご用意をお願いします。

・本事業への参画を検討しており、応募グループの組成を希望する事業者同士がコンタクトをとるきっかけとなる場を提供することで、円滑な事業参画の促進を図ることを目的に「事前エントリー制度」を設けています。

【桃源郷運動公園再整備及び運営事業者の公募について】

詳細を見る :https://www.city.kinokawa.lg.jp/045/togenkyousetsumeikai.html

◇参考◇【桃源郷運動公園再整備について】

詳細を見る :https://www.city.kinokawa.lg.jp/045/toygennkyousaiseibi.html

紀の川市 教育部 生涯スポーツ課

TEL：0736-77-2511

FAX：0736-77-4910

E-MAIL：k150500-001@city.kinokawa.lg.jp