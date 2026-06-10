魅力がここに！「やよい軒」全国の店長が選んだ、『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』おすすめポイント！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年5月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では、公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、6月2日(火)より発売している『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか。店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国やよい軒の店長

調査内容：『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』のおすすめポイントを選択肢の中から

2つ選択

調査期間：2026.6.1(月)～2026.6.4(木)

■商品概要

『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』は、京都老舗「西京味噌」の西京味噌に漬け込み、香ばしく焼き上げた三元豚ロース肉の“西京焼”と、野菜入りの揚げ出し豆腐を一度に楽しめる、贅沢感のある定食です。

西京味噌のまろやかな甘みと上品なコクが柔らかな三元豚ロースの旨味を引き立て、焼き上げることで広がる香ばしい香りが食欲をそそります。さらに、お好みで添えられた“生しょうゆ糀”を合わせることで、豚肉の旨味をより一層引き立てながら、味わいの変化もお楽しみいただけます。

揚げ出し豆腐は、豆腐に加え、茄子・オクラ・レンコンを使用。天つゆと大根おろしで、暑い時期にも食べやすい、さっぱりとした味わいに仕上げました。お肉、豆腐、野菜をバランスよく楽しめる、満足感のある一品です。

さらに、揚げ出し豆腐をより楽しみたい方に向けて、揚げ出し豆腐を2倍にした『【揚げ出し豆腐2倍】三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』もご用意しております。

三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食 1,120円【揚げ出し豆腐2倍】三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食 1,320円

・発売日

2026.6.2(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」376店舗(2026年5月末現在)

※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。

■調査結果

1位： 西京味噌のまろやかな甘みと上品なコク

2位： 三元豚ロースの柔らかさ

3位： 茄子・オクラ・レンコン入りの揚げ出し豆腐

調査の結果、1位は「西京味噌のまろやかな甘みと上品なコク」となりました。続いて、2位に「三元豚ロースの柔らかさ」、3位に「茄子・オクラ・レンコン入りの揚げ出し豆腐」がランクインしました。西京味噌の豊かな風味と柔らかな三元豚ロースの組み合わせに加え、彩り豊かな揚げ出し豆腐の小鉢や、味わいの変化を楽しめる“生しょうゆ糀”など、最後まで飽きずに楽しめる工夫が評価される結果となりました。

■店長の商品おすすめコメント

「柔らかい三元豚ロースと西京味噌の相性が抜群でごはんが進みます！」

「揚げ出し豆腐の小鉢で満足感たっぷり！」

「味変できる“生しょうゆ糀”で最後まで飽きずにお召し上がりいただけます！」

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

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