Authense法律事務所、2年連続で「ストレスフリーカンパニー」に選出

Authense法律事務所

Authense法律事務所（東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

このたび当事務所が、「ストレスフリーカンパニー2026」に選出されました。昨年に続き、2年連続での選出となります。

本表彰は、ストレスチェックを50名以上に実施した企業のうち、組織全体の「総合健康リスク」が90以下であった企業を対象に、「ストレスフリーカンパニー表彰委員会」により選定されるものです。今年は10,700社以上の中から1,233社が表彰されました。

2026年受賞企業一覧 ： https://stressfreecompany.jp/#2026

■ Authense法律事務所の取り組みについて

当事務所では、所員一人一人が安心して働き、高いパフォーマンスを発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

その一環として、それぞれのライフスタイルに応じた柔軟な働き方を推進しており、一定の条件のもと、リモートワーク、時差出勤、フレックスタイム制、育児・介護に伴う時短勤務制度を運用しています。また、男性所員の育児休業取得も進んでおり、性別を問わず仕事と家庭を両立しやすい体制の整備に努めています。



2025年には東京ミッドタウンオフィスの増床を実施し、所員同士のコミュニケーションや協働を促進する執務環境を整えました。



さらに、資格取得支援制度の拡充やストレスチェック結果を踏まえた職場環境の改善、内部通報制度の見直しなどを通じて、所員がより安心して働ける組織づくりを進めています。



今後も、所員それぞれのライフスタイルを尊重しながら、事務所の成長と働きやすい職場環境の両立を目指し、誰もが長く活躍できる環境づくりに取り組んでまいります。

ストレスフリーカンパニー表彰制度とは？

「ストレスフリーカンパニー」はストレスフリーカンパニー表彰委員会がストレスチェックの結果を基にストレスフリーな会社を毎年表彰する制度です。

厚生労働省の定めた「職業性ストレス簡易調査票」を利用してストレスチェックを実施した会社の中から特に優れた結果の会社をストレスフリーカンパニー表彰委員会が選定し表彰しています。

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。

あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

今日の「感情前線」を公式Xで配信中

天気予報を見るように、その日の社会の感情をチェックする。

ニュースをAIが分析し、今日の社会感情を地図上に可視化した「感情前線」を、

各ニュースに紐づく社会感情とともに、公式Xで配信しています。

Xでの配信はこちら：https://x.com/Authense_LIFE

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は402名。Authense法律事務所は、弁護士101名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢321名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東証マザーズ市場に上場するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：321名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/