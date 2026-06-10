公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表理事・大住力が、経営者・リーダー向けセミナーに登壇。

公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を

公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を（所在地：東京都中央区、代表理事：大住 力）は、当法人代表理事・大住力が、一般財団法人ソコリキ教育研究所主催のセミナー「探し続けた答えは、歩んできた道の中にあった。--100年カレンダーで自分の軌跡を読み解く、本物のリーダーシップ・セミナー」に登壇することをお知らせします。

「役割」は、外側にあるのではなく、歩んできた道の中にある。大住は、難病の子どもたちとその家族に寄り添う活動の中で、一貫してひとつのことを問い続けてきました。

「人は、自分の役割（Mission）に気づいた時、本当の意味で生きることができる」--。

その確信は、17年にわたるHope & Wishの活動と、東京ディズニーリゾートでの20年間の人材育成経験から生まれたものです。経営者もリーダーも、難病と向き合う家族も、本質において問われていることは同じです。

「私は何のためにここにいるのか」。

今回のセミナーでは、ベストセラー『一度しかない人生を「どう生きるか」がわかる100年カレンダー』（ディスカバー・トゥエンティワン刊）の実際の活用事例を通じて、参加者それぞれの軌跡を俯瞰し、これまでの経験・葛藤が「本物の問い」として立ち上がるための時間を提供します。

答えを渡す場ではありません。自分の内側から、本物の問いが立ち上がってくる場です。

■ 代表理事コメント 大住 力

私は17年間、難病を患う子どもたちとその家族に寄り添い続けてきました。延べ数万人との対話、300家族を超える深いダイアログの中で、ひとつのことを確信するようになりました。

その確信が、さらに深まったのは一昨年のことです。出張先の仙台で突然倒れ、３ヶ月の入院と半年間のリハビリ療養を経て、いまの命があります。これまで多くの人の命と家族の「生きる」を視てきた私が、今度は自分自身の命を深く考えた、貴重な時間でした。60歳・還暦という節目でもあり、改めて原点を見つめ直すことができました。

インターネット、スマートフォン、SNS、そしてAI--テクノロジーは確かに快適さをもたらしました。しかしその快適さは知らぬ間に、人間が本来持つ力、人だからこそできること、その「意味」を奪いつつあると、私は思うのです。

経営者も、リーダーも、難病と向き合う家族も、本質において問われていることは同じです。

「私は何のためにここにいるのか」。

その答えは外側にはない。あなたがこれまで歩んできた道の中に、すでにあります。

解を求めるのではなく、正しい問いを立てること。

それが、人間が本来持つ力「ソコリキ」に気づく出発点です。100年という時間軸で自分の軌跡を俯瞰しながら、自分の内側から本物の問いが立ち上がってくる時間を、ご一緒したいと思っています。

■ 開催概要

イベント名：探し続けた答えは、歩んできた道の中にあった。--100年カレンダーで自分の軌跡を読み解く、本物のリーダーシップ・セミナー

日時：2026年7月10日（金）開場 18:50 / 開演 19:00 / 終了 20:30予定

会場：東京国際フォーラム ガラス棟 G507（東京都千代田区丸の内３丁目５－１）

参加費：入場無料（先着30名）

参加特典：書籍『一度しかない人生を「どう生きるか」がわかる100年カレンダー』（大住力著）進呈 ※お一人様１冊

申込：https://personalpower100.peatix.com/

主催：一般財団法人ソコリキ教育研究所

■ プロフィール 大住 力（おおすみ りき）

公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表理事。1965年広島県出身。1990年明治大学卒業後、株式会社オリエンタルランド入社。ディズニーの人材育成教育、東京ディズニーリゾートのプロジェクト・マネジメントに約20年間従事し、2009年退職。2010年、公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を を設立し、代表理事に就任。延べ数万人との対話、300家族を超える難病の子どもとその家族との深いダイアログを通じて、人間が本来持つ力「ソコリキ」と向き合い続けてきた。2014年、国際ビジネス賞スティーヴィー賞金賞受賞。2018年、東京2020オリンピック・パラリンピック 人材育成統括アドバイザー就任。著書に『一生の仕事が見つかるディズニーの教え』（日経BP）、『一度しかない人生を「どう生きるか」がわかる100年カレンダー』（ディスカバー・トゥエンティワン）、『残り30年ジャーニー 悔いなき人生を歩むための50の教え』（KADOKAWA）ほか。

大住力の思索の記録：note「ソコリキノート」https://note.com/riki_osumi(https://note.com/riki_osumi)

■ 一般財団法人ソコリキ教育研究所について

人材育成・組織活性化を目的に設立。ディズニーメソッドを活用した企業研修・講演、組織コンサルティングを展開。事業収益の一部は、公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を への寄付として活用されます。

公式サイト：https://sokoriki.jp/

■ 公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を（Hope & Wish）について

2010年設立、2012年に内閣府より公益社団法人認定。難病を患う子どもとその家族に無償の旅行体験「ウィッシュ・バケーション」を提供するほか、難病家族・支援者・寄付者の３者が対等に応援し合う「相互成長モデル」を実践する価値創造組織。関わるすべての人がソコリキ（人間本来の力）に気づき、互いに育み合う社会を目指しています。

公式サイト：https://yumewo.org/

■ 本件に関するお問い合わせ

公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

担当：柴田 礼子 TEL：03-6280-3214