カムイ・イノベーション株式会社と、製造業向け高精度3D計測・外観検査分野の新ソリューション創出に向けた協業を開始

株式会社NTTデータCCS

株式会社NTTデータCCS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田口 茂、以下当社）は、光学系機器の開発や高度なカメラ制御技術に強みを持つカムイ・イノベーション株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：増田 孝、以下カムイ・イノベーション）との業務提携に基づき、製造業向けソリューションの拡充に向けた協業を本格的に開始しました。

当社は、本業務提携を通じて、製造業における品質検査領域を中心に、製造業の高度化およびスマートファクトリー化に向けた取り組みを推進していきます。

背景

近年、製造業の現場では、品質要求の高度化や自動化・省人化ニーズを背景に、非接触かつ高精度な3D計測および外観検査への関心が高まっています。一方で、既存の計測機器においては、導入コストの高さ、製造ラインへの組み込みの複雑さ、個別仕様への柔軟な対応の難しさが障壁となっており、現場への普及が進みにくい状況があります。

概要

本業務提携では、カムイ・イノベーションが有する光学/カメラ設計・撮影技術と、当社が有する3D画像処理・解析技術を組み合わせ、3D精密計測および外観検査に関するソリューションの提供に向けた検討・開発を進めます。これにより、製造現場への適用を見据えた技術の高度化および実用化を図ります。

今後の展望

製造業における品質検査領域を中心に適用に向けた取り組みを推進し、製品の寸法計測や外観検査などの業務へ展開を狙い、将来的には、製造ライン全体の品質保証および生産性向上への貢献を目指します。

カムイ・イノベーションについて

製造業の様々な現場課題に対し、センサー選定から光学設計・画像処理まで一貫したカスタムソリューションにより、汎用品では解決できない固有の問題をオーダーメイドの技術で解決します。

・公式サイトURL：https://www.kamuy-innovation.co.jp/

NTTデータCCSとは

海底から宇宙まで。当社は創業以来、多様な領域でITサービスを届けてきました。構想から実装まで一貫して手がける開発力を強みに、お客様の理想に寄り添いながら、技術でこたえ、変化の先をともに描く。誠実に、まっすぐに。それが、私たちNTTデータCCSです。



・会社名：株式会社NTTデータCCS

・本社所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

・会社設立：1970年4月

・資本金：3億3000万円

・代表取締役社長：田口 茂

・URL：https://www.nttdata-ccs.co.jp/

＊ニュースリリースに記載されている内容は、発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますので、ご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータCCS

経営企画部 ブランディングチーム

淺川、阿部

E-mail: ccs_pr@hml.nttdata-ccs.co.jp