世界最大の蒸留酒品評会「SFWSC 2026」にて本格麦焼酎『iichiko彩天』が4年連続最高金賞、99点を獲得！

三和酒類株式会社

三和酒類株式会社(本社：大分県宇佐市 / 社長：西和紀)が醸す、本格麦焼酎『iichiko彩天』が、世界最大で最も影響力のある蒸留酒品評会の一つである「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026」において、最高金賞（Double Gold）を受賞するとともに、99点の高評価を獲得しました。なお、最高金賞（Double Gold）の受賞は、4年連続となります。

『iichiko彩天』は、日本伝統の麹の「うまみ」を最大限に表現した本格麦焼酎で、国内外において和酒と洋酒の垣根を越えて焼酎カテゴリーの枠を広げたいという想いから米国のトップバーテンダーとの共同開発により誕生した商品です。2019年に米国で先行発売したのち、2025年より日本国内でも販売を開始し、現在では世界中のバーテンダーから着実に評価を高めています。

この度の受賞は、日頃からご愛飲くださっているお客様方のご支援と信頼の賜物であり、心から感謝申し上げます。また、この受賞を通じて、「麹」でつくる酒が世界で評価されていることを実感しております。今後も、さらなる研鑽を積み重ねながら、日本国内外を問わず世界に愛される酒づくりを目指してまいります。

結果ページ :https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition

「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）」について

「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC：The San Francisco World Spirits Competition）」は、世界三大酒類コンペティションと称され、世界中で最も影響力のある蒸留酒のコンペティションの一つです。2000年に創設され、毎年米国・サンフランシスコで開催され、今年で開催26回目となります。審査は、BARやレストラン、ホテルで活躍するスピリッツ業界の専門家、主要スピリッツメディアのジャーナリスト、酒類流通業のバイヤー、コンサルタントなど、蒸留酒業界で最高の鑑識眼を持つ審査員によって行われました。

審査方法は、厳格なブラインドテイスティングにより（外見、アロマ、味、食感、後味のポイントを評価）、「金賞（Gold）」「銀賞（Silver）」「銅賞（Bronze）」「メダルなし」、どれに値するかを判断します。

「最高金賞（Double Gold）」は、審査員全員によって金賞の評価を受けた銘柄に授与されます。

公式サイト :https://thetastingalliance.com/

受賞酒紹介

■最高金賞（Double Gold）受賞

『iichiko彩天 700ml（43%）』

日本伝統の麹のうまみを最大限に表現した本格麦焼酎です。米国サンフランシスコのトップバーテンダーとの共同開発により誕生しました。麹でつくる蒸留酒ならではの、ふくよかな香りと深い余韻のある味わい。ショットやオン・ザ・ロックはもちろん、カクテルベースとしてもその個性を存分にお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88253/table/56_1_f770e7dc7fdf42bc7c42b3cd704eaeb8.jpg?v=202606100252 ]商品ページ :https://www.sanwa-shurui.co.jp/brand/72.html

三和酒類株式会社について

三和酒類株式会社は、本格麦焼酎「いいちこ」をはじめ、本格焼酎・日本酒・ワイン・ブランデー・リキュール・スピリッツ・発泡酒に加え、麦焼酎の醸造工程でつくられる大麦発酵液を原料とした食品素材など、発酵に関わるものづくりを幅広く手がける総合醸造企業です。

■本社：大分県宇佐市大字山本2231番地の1

■設立：1958年

■事業内容：酒類食品製造業

■HP：https://www.sanwa-shurui.co.jp

■オンラインショップ：三和酒類ONLINE SHOP https://shop.sanwa-shurui.co.jp