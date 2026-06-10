お客様の熱いご要望にお応えし、特別販売が決定！ 「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」を6月15日（月）から18日間限定発売

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（京都本社：京都市下京区： 代表取締役社長：小山典孝）は、お客様からの熱いご要望にお応えし、「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」を6月15日（月）から7月2日（木）まで18日間限定で販売いたします。

「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、これまで季節商品が想定よりも早く終売となったタイミングなど、ごく限られた期間にのみ”臨時販売商品”として登場していたことから、一部のお客さまの間では“幻のチョコクロ”の愛称で長年親しまれてまいりました。販売期間が短く、店舗ごとに販売開始時期が前後することもあり、以前より「また食べたい」「販売時期を知りたい」といったお声を非常に多くいただいておりました。 この度、お客様からの熱いご要望にお応えすべく、18日間限定で全国のサンマルクカフェにて一斉販売が決定いたしました。

「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、看板商品であるチョコクロを進化させた「プレミアムチョコクロシリーズ」を定番化するきっかけにもなった、シリーズ最初のメニュー「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をよりおいしくバージョンアップさせた商品です。中にチョコレートと4分の1サイズにカットしたフレッシュなバナナを入れ、アーモンドスライスを上部にトッピングして焼き上げており、焼き上げた際のアーモンドの香ばしい香りと、大胆に入れたバナナの優しい甘さ、チョコレートの濃厚な甘さの絶妙なバランスが特長のメニューです。パリッとしたアーモンドスライスの食感がアクセントになり、おいしさを引き立てます。

次回販売時期未定のプレミアムなチョコクロを、この機会にぜひご堪能ください。

【商品情報】

商品名称：プレミアムチョコクロ 生バナナ&チョコレート

価格 ：390円（税込）※プレミアムBOX（５個入）は1,750円（税込）

販売期間：2026年6月15日（月）～2026年7月2日（木）

※予告なく販売を終了する場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により価格が異なる場合があります。

＜サンマルクカフェについて＞

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階

代表者：小山 典孝

設立：1989年3月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により、取り扱いのない商品もございます。