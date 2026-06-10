【MIL-STD-810H規格準拠】過酷な環境に強いタフネスモバイルバッテリー「DURAAS3」がMakuakeに登場

株式会社フルークフォレスト

タフネスモバイルバッテリー「DURAAS3（デュラス3）」

株式会社フルークフォレスト（所在地：埼玉県さいたま市）は、MIL-STD-810H規格に準拠したタフネスモバイルバッテリー「DURAAS3（デュラス3）」の先行販売を応援購入サービス「Makuake」にて開始いたしました。

本プロジェクトは、過酷な環境での使用を想定し、高い耐久性と機動性を兼ね備えたモバイルバッテリーとして開発されました。アウトドアレジャーやキャンプ、防災備蓄、建設・設備現場など、一般的なモバイルバッテリーでは不安が残る環境でも安心して使用できる設計となっています。

過酷な環境に強いミルスペック基準のモバイルバッテリー

■ プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/duraas3/

■ 開発背景

スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器は、仕事や日常生活、防災時に欠かせない存在となっています。一方で、一般的なモバイルバッテリーは衝撃や振動、屋外での使用環境への配慮が十分とは言えず、アウトドアや現場作業での使用に不安を感じる場面も少なくありません。

DURAAS3は、「どこでも安心して使えるモバイルバッテリー」をコンセプトに、耐久性・携帯性・使いやすさを追求しました。

アウトドアや作業現場でも。雨でも極寒でも。

■ DURAAS3の特長

高い耐久性ｌ

【1】MIL-STD-810H規格準拠のタフネス設計

米国軍用規格MIL-STD-810Hに準拠した設計を採用。日常利用はもちろん、アウトドアや作業現場など過酷な環境下での使用を想定した高い耐久性を実現しています。

アタッチメントセット

【2】用途に応じて使い分けできるアタッチメントセット

利用シーンに合わせて設置方法を選べる2種類のアタッチメントを付属。屋外活動や作業現場などでも柔軟な運用を可能にし、さまざまな環境で快適に使用できます。

軽量・コンパクトなデザイン

【3】軽量・コンパクト設計

高い耐久性を備えながらも、持ち運びやすさを重視した軽量・コンパクトなデザインを採用。バッグやリュックにも収納しやすく、日常からアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

活用シーンは様々

■ 活用シーン

・キャンプや登山などのアウトドアレジャー

・車中泊や旅行

・建設・設備・点検などの現場作業

・災害時や停電時の備え

・日常のモバイル機器充電

■ Makuakeにて先行販売中

DURAAS3は現在、Makuakeにて先行販売を実施しています。一般販売に先駆けてお得な応援購入価格をご用意しております。

プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/duraas3/

【会社概要】

会社名：株式会社フルークフォレスト

所在地：埼玉県さいたま市

事業内容：生活雑貨・家電製品・アウトドア用品等の企画販売

URL：https://flukeforest.jp/