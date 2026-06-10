【ロイヤルグループ】てんや新業態「おにどん」と100%手づくりバーガー「JB′s TOKYO」 7月7日（火）エキュートエディション御茶ノ水に2店舗同時グランドオープン！

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループでコントラクト事業を担うロイヤルコントラクトサービス株式会社（以下「ロイヤルコントラクトサービス」）は、グループの「経営ビジョン2035」に基づく成長戦略の一環として、株式会社ブルース＆ブラザーズ（以下「B&B社」）と協業し、2026年7月7日（火）、JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」内に、てんやの新業態であるおにぎり天どん専門店「おにどん」と、クラフトバーガー専門店「JB's TOKYO」を同時グランドオープンいたします。

※画像はイメージです

■ロイヤルグループとしての成長戦略

ロイヤルグループは、「『食とホスピタリティ』で、地域や社会を笑顔にする」という経営ビジョン2035のもと、持続的成長に向け多様な接点を通じた新たな価値創出を進めています。コントラクト事業においては、「成長エンジンとしての拠点開発力向上」と「開発エンジンとしての業態開発力向上」をミッションに掲げ、空港ターミナルビルや高速道路サービスエリア、またスポーツ・コンベンション施設や商業施設内などへ成長領域の開拓を推進しています。本件は、ロイヤルグループのブランドには無かった「小スペース（15坪前後）で多店舗展開できるファストカジュアルブランドの開発」という新たな市場領域への挑戦です。B&B社代表のブルース佐藤氏をプロデューサーに迎え、ロイヤルグループの有する経営資源やノウハウと、B&B社の持つ優れたクリエイティビティや業態開発力を掛け合わせることで相乗効果を発揮。両社が強固なパートナーシップのもとで一体となり、お客様への新たな価値創造と満足度向上、そして両ブランドの力強い共同展開を推進してまいります。

■てんやの新業態、おにぎり天どん専門店「おにどん」

「てんや」は、天ぷらという日本の料理、調理方法を活用し、素材の美味しさ、多彩な季節感を楽しんでいただけるお店です。一方、新業態の「おにどん」は、この天ぷらという料理の利点を最大限に活かし、「天むすのスタイル」に進化させることで、てんやよりもさらに幅広いお客様に、さまざまな時間や動機でご利用いただけるよう開発いたしました。

●揚げたて・にぎりたてのライブ感

「おにどん」のルーツは、てんやの店舗で働くスタッフの「まかない」にあります。てんやで長年培った“美味しく効率的に天ぷらを揚げる仕組み”を活かし、目の前で天ぷらを揚げるライブ感とともに、「揚げたて・にぎりたて」の新しい形の天むすをクイックに提供いたします。

●満足な「一汁一飯」

片手で手軽に食べられる「究極のポータビリティ」を備えた天むすと、主役級の具沢山豚汁を合わせることで、クイックでありながらお腹も心も満たされる「満足な一汁一飯」の体験をお届けします。

●多彩な利用シーンと独自のポジショニング

女性お一人さまでの気軽なランチをはじめ、ビジネスパーソンや学生の移動の合間、観光客の乗り換え時のクイックな食事から、お好きな場所で楽しむテイクアウトまで、さまざまな時間帯の多様なニーズに幅広く対応。高品質な「イートイン」と日常的な「テイクアウト」の利便性を両立し、小スペースからの多店舗展開を目指す、独自ポジションのファストカジュアル専門店です。

■100%手づくりクラフトバーガー専門店「JB's TOKYO」

「JB's TOKYO」は、ファストフードハンバーガー業態としては珍しい「100％手づくり」をコンセプトに掲げるクラフトバーガー専門店です。2021年の創業以来、SNSを中心に話題を集め、代々木本店は2024年・2026年の「食べログハンバーガー百名店」にも選出されています。創業者であるブルース佐藤氏の「ハンバーガーはおにぎりのように気軽な食事であるべき」という想いを体現した、手作りの美味しさと安心感をお楽しみいただけます。

「JB's TOKYO」は、ロイヤルコントラクトサービスとB&B社合計で現在国内に6店舗を展開しており、7店舗目となる「エキュートエディション御茶ノ水」のオープン、さらに年内に2店舗の新規出店（計9店舗）を計画するなど、着実な多店舗展開を進め成長を続けるクラフトバーガーブランドです。今回の「エキュートエディション御茶ノ水」への出店においても、ロイヤルコントラクトサービスの持つ「拠点開発力・店舗運営ノウハウ」と、B&B社の「ブランドプロデュース力」を融合させ、お互いの強みを最大限に活かしながら、多くのお客様に愛されるブランドへとさらに成長させてまいります。

〈関連リリース〉

2024年６月18日付リリース

“100%手づくりグルメバーガー専門店” JB's TOKYO 海老名サービスエリア下り線に出店

「JB's TOKYO 海老名SA店」６月26日（水）OPEN

https://www.royal-holdings.co.jp/release/upfiles/news20240618_1.pdf

■店舗概要

正式名称：「おにどん エキュートエディション御茶ノ水」「JB's TOKYO エキュートエディション御茶ノ水」

所在地：東京都千代田区神田駿河台2-6 JR御茶ノ水駅 2F（改札外）

アクセス：JR御茶ノ水駅 直結、東京メトロ 千代田線新御茶ノ水駅 B1出口徒歩2分

TEL：070-1369-8854

座席数：72席

店舗面積：190.73平方メートル （57.69坪）

営業時間：平日 10:00～22:00（L.O. 21:30） / 土日祝 10:00～21:00（L.O. 20:30）

店休日：施設に準ずる

支払い方法：現金、コード決済、クレジットカード、電子マネー

ご予約：テイクアウトのみ電話予約受付あり

■ロイヤルグループ店舗数：https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings