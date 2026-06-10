『第47回日本BtoB広告賞 企業カタログ＜会社案内、営業案内＞の部』にて「ES CON Corporate Profile」が金賞を受賞！

株式会社エスコン

不動産総合デベロッパーの株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、一般社団法人日本BtoB広告協会の主催する「第47回日本BtoB広告賞」において、「企業カタログ＜会社案内、営業案内＞の部」で金賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

当社の会社案内「ES CON Corporate Profile」は、昨年7月の商号変更を機にリブランディングの一環として全面リニューアルを行いました。当社のパーパスである『Ideal to Real』を伝えるコンテンツやデザインを意識し、単なる事業紹介ではなく共感を生むブランディングブックを目指して制作したことが、今回の受賞においても評価されました。

＜リニューアルの意図＞

商号変更とともに刷新した当社ロゴやシンボルマークのトーンにあわせたデザインに一新いたしました。当社は 「ライフデベロッパー」として、一つとして同じコンセプトの建物はなく、その土地や地域に必要とされる不動産の開発にこだわっています。

その「ものづくり」に対する想いや情熱、細部までこだわりの詰まった商品の魅力をお伝えできるよう、 「ES CON Corporate Profile」は、新たに撮影した写真やパースを印象的に用いたデザインとなっています。新しい会社案内を通じて、ステークホルダーの皆様に当社の取組や魅力を感じてほしいという思いでリニューアルいたしました。

会社案内の全ページはこちら :https://es-conjapan.meclib.jp/companyprofile/book/index.html#target/page_no=1

【日本BtoB広告賞について】

「日本BtoB広告賞」（主催：一般社団法人 日本BtoB広告協会、後援：経済産業省・日刊工業新聞）は、BtoB広告の普及、振興をはかるために1980年から開催しているコンテストです。このコンテストはBtoB広告分野のコミュニケーションツールにスポットを当て、その広告作品を通して展開される企業コミュニケーション活動（広告主）と制作にかかわる総合技術（制作社）の優れているものを表彰し、ビジネス・マーケティング・コミュニケーションの一翼を担うBtoB広告の発展と総合的なレベルアップを図ることを目的としています。

【審査委員からいただいた講評】

30周年を迎え、同社の存在意義やステークホルダーとの関わりを見直す目的で制作された企業カタログ。表紙が二重になっており表1と表２、表3と表4がA4の短辺よりも若干大きめのほぼ正方形となっており、本文は表紙から突き出た形に驚かされる。そういえば昔、読んでほしい本文はファイルから少しはみ出させて手渡した記憶がある。この冊子はとにかくデザインが秀逸で各ページにわたってしっかりした視覚構成がなされている。紙質は手に心地よくページを読み進めていくごとに同社のステークホルダーへの温かな思いが伝わってくる。まさに印刷物としての優位性を最大限に活かした作品である。

【制作担当者コメント】

今回のパンフレットをはじめとするクリエイティブツールの制作にあたり、エスコンの皆様には幾度となくディスカッションを重ねさせていただきました。その中で「地域や社会を良くするために、不動産という手段がある」という思想や「理想を描き、それを実現することこそ自分たちの仕事である」という価値観こそ、独自性の源泉であると感じました。

単なるデベロッパーに止まらない社会への眼差しや、ものづくりへの熱意。物件や事業だけでなく、そうした背景の想いまで、読んでいただく方に正しく伝わっていれば幸いです。

（株式会社パラドックス／井手亮介様・岡本陵雅様）

【会社概要】

会社名：株式会社エスコン（ES-CON JAPAN Ltd.）

所在地：〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

代表者：代表取締役社長 伊藤 貴俊

事業内容：住宅分譲事業/不動産開発事業/不動産賃貸事業/資産管理事業/その他事業

公式HP：https://www.es-conjapan.co.jp/

■株式会社エスコンについて

1995年に設立された不動産総合開発会社で、首都圏・関西圏を中心に全国で事業を展開しています。分譲マンションや商業・オフィス・ホテルの開発をはじめ、大規模なまちづくりなど多岐にわたる事業を手掛けています。近年では、2023年に開業した「エスコンフィールドHOKKAIDO」周辺の開発や、球場最寄り駅である北広島駅周辺の開発を、行政と連携して行っています。『Ideal to Real ～理想を具現化し、新しい未来を創造する～』を企業理念に掲げ、人の暮らしや未来の景色をつくるデベロッパーとして、社会に新しい価値を提供しています。

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308