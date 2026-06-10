エンジニア向けテックカンファレンス「Qiita Conference 2026」Qiita史上過去最多となる7,000名以上が参加申込、大盛況のうちに閉幕

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、エンジニア向けオンラインイベント「Qiita Conference 2026（キータ カンファレンス 2026）」を2026年5月27日（水）～5月29日（金）の3日間で開催しました。あわせて、初開催となるオフラインイベント「Qiita Conference 2026 アフターイベント」を翌日の5月30日（土）に開催し、大盛況のうちに閉幕いたしました。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

「Qiita Conference 2026」とは？

AIが開発の実装を担う時代を迎え、私たちはいま「エンジニアの役割」が大きく変わる転換点に立っています。仕事の内容は変化しても、「技術で世界を良くしたい」という私たちの本質は変わりません。AIをどのように活用し、社会にどのような価値を届けていくのか。それは、私たち自身の手にかかっています。

「Qiita Conference 2026」は、単なる知識の共有にとどまらず、様々な実践や挑戦を通じて、これからのエンジニアリングのあり方を共に見つけていくカンファレンスです。

まだ見ぬ自分の可能性を信じ、これからの活躍の道筋を見つける。

そんな「新しい未来の自分に出会えるきっかけと気づきの場」を創出します。

Qiita史上最多、7,000名以上の参加申込者数を記録

特設ページはこちら :https://qiita.com/official-campaigns/conference/2026

3日間にわたって開催された本イベントは、Qiita過去最高となる7,300名を超える方から、参加申込いただきました。

3日間の総視聴者数・最大同時視聴者数も過去最高

参加申込者数に加え、開催期間3日間の視聴数、同時接続視聴者数も過去最高を記録した「Qiita Conference 2025 Autumn」を超える結果となりました。

事後アンケート一部抜粋

ゲスト講演の模様を一部紹介

- 総視聴者数…5,151名（※各日程ユニーク視聴者数の合算）- 最大同時視聴者数（Zoom ＋ YouTube Live）… 1,663名- 最新のAIとの付き合い方の例が面白かった- 技術記事を書いていて、どんな感じですすめればいいかわからなかったので非常に参考になった- AI時代へのエンジニアの向き合い方に対する示唆を頂けた- どの方のセッションもとても理解がしやすく動きの速いAI時代においてとても参考になり勉強になったため- 実務でのAIの活用事例がとても参考になった- AI×エンジニアリングという昨今のホットなトピックについて様々なお話を聞けました

当日の講演の模様を一部ご紹介します。

初のオフラインイベント「Qiita Conference 2026 アフターイベント」を開催

功刀 雅士氏「いま、個人開発者にとって最高の時代が始まった！」西見 公宏氏「なぜあなたのAI駆動開発はうまくいかないのか？ - コーディングエージェントの仕組みから、あるべきワークフローを解き明かす」広木 大地氏「生産性が消える組織、価値が生まれる組織」牛尾 剛氏「米国でAI後のソフトウェアエンジニアはどうなったのか？」鹿野 壮氏「AI時代の私の技術インプットとアウトプット術」及川 卓也氏「価値の再定義 - AI時代における「提案」と「共創」の新しいルール」御田 稔（みのるん）氏「Claude Codeですべての日常業務を爆速化しよう！」江草 陽太氏「AI時代のエンジニアリング再定義とセキュリティ責任」谷中 瞳氏「エンジニアは生成AIとどのように向き合うべきか？：ことばの意味という観点から」佐々木 亮氏「AIエージェント"Devin"を中心とした組織的業務改善と若手メンバーの育成」成瀬 允宣氏「脅威をエンジニアリングの糧にして：恐怖を乗り越えた先にあったもの」伊藤 淳一氏「技術記事、AIに書かせるか、自分で書くか？ ～それでも私が自分の手で書く理由～」

2026年5月30日（土）に、さくらインターネット株式会社 東京支社にてアフターイベントを開催しました。3日間のセッションでは聞けなかった裏話やさらに深掘りした話を聞くことができるオフラインイベントです。

パネルディスカッションでは、佐々木 亮氏・御田 稔（みのるん）氏をゲストにお招きしてAI時代における開発、組織運営、若手エンジニアの育成など、参加者が直面する課題について議論しました。

また成瀬 允宣氏によるゲストセッションでは、「AIの脅威に対して現場ではどのように向き合っていくか」というテーマでお話しいただきました。

イベントの最後には懇親会を実施。ドリンクや軽食を囲みながら、各セッションの感想から、日々の業務における課題感まで、エンジニア同士ならではの深い話題で盛り上がり、終了間際まで熱心な意見交換が交わされました。

「Qiita Conference 2026 Autumn」の開催が決定！

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大盛況のうちに幕を閉じた本イベントですが、2026年秋にも「Qiita Conference」を10月27日（火）～10月29日（木）の3日間で開催いたします。今回のイベントと同規模での開催を予定しております。様々なエンジニアと出会える機会となっております。

ご興味のある企業の担当者の方は、下記までお問い合わせください。

https://business.qiita.com/

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

関連サービス

株式会社エイチームホールディングスについて

- Qiita Job Change（エンジニア向け転職エージェント・転職サイト比較メディア）- - https://jobs.qiita.com/- Qiita Select（エンジニア向けサービス・商品比較メディア）- - https://qiita.com/qiita-select/

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。