アンドエルワーク、オンライン診療で取り扱うピルの種類を拡大

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」のオンライン自費診療において、取り扱うお薬の種類を拡大いたしました。

従来取り扱ってきた低用量ピルに加え、目的や体質に応じて選べる複数のタイプを新たに取り扱い、医師の診察のもとで、一人ひとりに合わせた選択肢を整備します。

あわせて、企業が従業員のピル処方費を補助できる仕組みもご利用いただけます。

拡大の背景

月経痛・PMS等の月経随伴症状による労働生産性の低下は、推計で年間約4,900億円の経済損失とされています（※経済産業省試算）。健康経営優良法人認定制度において女性の健康保持・増進が評価項目に位置付けられるなど、女性活躍推進の流れの中で、企業が女性特有の健康課題に対応する重要性は高まっています。

こうした女性の健康への対応は、福利厚生の中での位置づけや、継続して活用される仕組みづくりに工夫が求められる領域でもあります。そのため企業にとっては、全従業員の健康経営の取り組みの中に、女性の健康支援をどう位置づけるかも工夫のしどころとなっています。

「アンドエルワーク」は、性別や年代を問わず、従業員とそのご家族が日常的に利用できる総合的な健康支援サービスです。

今回の取扱いピルの拡大は、全社で活用できるこの基盤の上で、女性の健康課題により幅広く応えるものです。女性の健康課題への対応を一部の従業員だけの取り組みにとどめず、全社で進める健康経営の一環として位置づけられます。

取扱いの拡大について

目的・体質に合わせて選べるようピル処方の種類を拡大

従来の低用量ピルに加え、超低用量ピル・中用量ピル・ミニピルなど、利用者の目的や体質、ライフスタイルに応じて選べる複数のタイプを新たに取り扱います（今後も取り扱う種類は順次拡大していく予定です）。

ご利用にあたっては、提携クリニックの医師によるオンライン診療を行い、事前の問診・体調・既往歴・ご希望等をふまえて提案します。安全面の確認を重視し、必要に応じて他の選択肢や対面での受診・検査をご案内する場合があります。

※ 本サービスで取り扱うピルは自費診療です。取り扱いの可否や種類の選択は医師の判断によります。

※ アフターピル（緊急避妊薬）は本サービスでは取り扱っておりません。

追加費用なしで、続けやすい価格

アンドエルワークの自費診療は、お薬代・診察料・送料をすべて含む総額で、別途の費用はかからず自費診療でも続けやすい価格で継続いただけます。

例えば低用量ピルは、1シートあたり2,500円（約1ヶ月分・税込）からご利用いただけます。継続してご利用の場合は、まとめての処方で1ヶ月あたりの負担をより抑えることもできます。

なお、企業が従業員のピル処方費用を補助できる仕組みもあわせてご用意しております。

自宅で完結するオンライン診療

受診はスマートフォンから予約でき、提携クリニックの医師がオンラインで診察したうえで処方します。来院のための移動や待ち時間がなく、業務の合間やご自宅から受診いただけます。

処方されたお薬はご自宅へ配送され、対面では相談しにくいと感じる方も、周囲を気にせず受診できる環境でご利用いただけます。

※「アンドエルワーク」はオンライン診療プラットフォームサービスです。診療は提携先クリニック所属の医師が行います。

導入・ご利用に関するお問い合わせやご質問は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

▼お問い合わせフォーム

https://www.and-l.com/work/form

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社HP ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継 アンドエル健康承継

https://www.and-l.com/healthy-succession

※参考

経済産業省「健康経営における女性の健康の取り組みについて」（2019年）

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/josei-kenkou.pdf

経済産業省「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

アンドエル「健康経営に取り組む企業が考えるべき女性の健康課題とは？重要性と支援ポイントを解説」

https://www.and-l.com/media/health-management-for-women