Li-NingがAlpen TOKYOで日本初のトークイベントを開催　特別ゲストにマラソン界のレジェンド大迫 傑選手が登壇

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、スポーツブランド「Li-Ning（リーニン）」と協力し、大迫 傑選手をゲストに迎えた特別イベントを、2026年6月26日（金）にAlpen TOKYOにて開催いたします。

本イベントでは大迫 傑選手をゲストに、岡田 拓海さんをMCに迎え、トークセッションや写真撮影会など多彩なプログラムをご用意。

本イベントの「Talk Session（トークセッション）」には、Alpen TOKYOにて税込1万円以上ご購入いただいた方の中から抽選で30名様をご招待いたします。トークショー当選者には、「大迫 傑特典グッズ」をプレゼント。また、イベント当日に「FEIDIAN 6 ELITE」「FEIDIAN 6 ULTRA」をご購入いただいた先着30名様限定でご参加いただける「Photo Session（写真撮影会）」も実施予定です。

また、イベント当日にLi-Ning商品をご購入いただいたお客様にはノベルティのプレゼントもございます。※ノベルティには限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

＜Alpen TOKYO × Li-Ning 大迫 傑選手イベント 開催概要＞

■開催日時

2026年6月26日（金）19：00～20：30

■開催場所

Alpen TOKYO（東京都新宿区新宿三丁目23-7ユニカビル）1階 モア街入口特設コーナー

■登壇者

ゲスト：大迫 傑選手 MC：岡田 拓海さん

■タイムスケジュールおよび内容

・19:00～20:00／Talk Session

大迫選手とMC岡田さんによる、Li-Ningの魅力についてのトークショーを実施します。

※当選者は「大迫 傑特典グッズ」のプレゼント。

・20:00～20:30／Photo Session

イベント当日に「FEIDIAN 6 ELITE」「FEIDIAN 6 ULTRA」をご購入いただいた方を対象とした写真撮

影会を実施します。

■参加条件・応募方法

【Talk Session（トークショー）】

定員：抽選30名さま（※立ち見での観覧は制限なし）

応募条件：Alpen TOKYOにて税込1万円以上お買い上げでご応募可能

応募期間：2026年6月10日（金）～6月21日（日）

当選発表：2026年6月22日（月）当選者の方へメールにて通知

イベント応募ページ：https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/alpentokyo_osako_event_260626

【Photo Session（写真撮影会）】

定員：先着30名さま

参加条件：イベント当日、Alpen TOKYO１階にて「FEIDIAN 6 ELITE」「FEIDIAN 6 ULTRA」をご購入いただいた方、先着30名さまに2ショット撮影ができる整理券をお渡しいたします。

整理券をお持ちの方は20時に新宿大ガード側の入り口に集合してください。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営