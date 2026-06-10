海の日本遺産と山の世界遺産を歩く　熊野古道・高野坂で「鯨とともに生きる」日本遺産ウォーク開催【WEST EXPRESS銀河おもてなしイベント】

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

熊野灘捕鯨文化継承協議会（東牟婁振興局地域づくり課内／所在地：和歌山県新宮市）は、日本遺産「熊野灘の鯨とともに生きる」による日本遺産認定10周年を記念し、また観光列車「WEST EXPRESS銀河」のおもてなしイベントとして、世界遺産 熊野古道 高野坂を歩くウォークイベント「『鯨とともに生きる』日本遺産ウォーク in 世界遺産 熊野古道 高野坂」を2026年7月4日（土）に開催いたします。

本イベントは、JR新宮駅を発着点に、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産である熊野古道・高野坂および、日本遺産構成文化財を地元ガイドとともに巡りながら、「海の日本遺産（鯨）」と「山の世界遺産（熊野古道）」が出会う地域の魅力と、捕鯨を中心とした暮らしの歴史・文化を体感していただくものです。

イベント概要

名称：「鯨とともに生きる」日本遺産ウォーク in 世界遺産 熊野古道 高野坂

開催日時： 2026年7月4日（土）10:00～13:10

※小雨決行、荒天時は中止または内容変更の可能性あり

集合場所： JR新宮駅（和歌山県新宮市徐福２丁目１番１号）

ウォークコース： 世界遺産 熊野古道 高野坂 および周辺の日本遺産構成文化財

主催： 熊野灘捕鯨文化継承協議会（東牟婁振興局地域づくり課内）

開催の背景・目的

和歌山県東牟婁地域では、古来より熊野灘の鯨とともに暮らし、捕鯨を通じて独自の信仰・食文化・祭礼などが育まれてきました。これらの文化は「鯨とともに生きる」として日本遺産に認定されており、また新宮市周辺には世界遺産 熊野古道をはじめとする歴史的・文化的資源が集積しています。

本イベントでは、

・日本遺産認定10周年の節目に、地域の捕鯨文化を改めて知っていただくこと

・世界遺産 熊野古道 高野坂から望む熊野灘の景観を通して、「海」と「山」がつながるストーリーを体感していただくこと

・観光列車「WEST EXPRESS銀河」乗客をはじめとした来訪者に、鉄道旅とウォークを組み合わせた新たな楽しみ方を提案すること

を目的としています。

主な内容・タイムスケジュール（予定）

9:30～ JR新宮駅集合・受付開始

9:35 WEST EXPRESS銀河お出迎え

10:00 ガイド同行によるウォーク開始（熊野古道 高野坂方面へ）

・世界遺産 熊野古道 高野坂を歩行

・日本遺産構成文化財の見学、鯨と暮らしの歴史解説

・熊野灘の展望ポイントでの案内・写真撮影など

12:51 路線バス乗車（復路／各自運賃支払い）

13:07 JR新宮駅帰着・解散、お土産お渡し

※行程・時間は当日の天候・交通状況・参加者の歩行ペース等により変更となる場合があります。

見どころ・特徴

1．「海の日本遺産」と「山の世界遺産」を一度に体感

熊野灘の鯨とともに育まれた暮らしの文化（日本遺産）と、熊野三山への参詣道として世界的に評価される熊野古道（世界遺産）を、一つのウォークコースで同時に楽しむことができます。

2．経験豊富な地元ガイドによる解説付き

地域の歴史・自然・生活文化に詳しい地元ガイドが同行し、

・鯨とともにあった人々の暮らしや信仰

・古道沿いに残る文化財や景観の意味

・現代に受け継がれる捕鯨文化の取り組み

などをわかりやすくご案内します。

3．地元産品・鯨のお土産付き

参加者全員に、地域の産品と鯨にちなんだお土産をご用意しています。ウォークで得た学びとともに、熊野灘の恵みをお持ち帰りいただけます。

4．観光列車「WEST EXPRESS銀河」との連携

観光列車「WEST EXPRESS銀河」で新宮を訪れる方のおもてなし企画としても位置づけており、鉄道旅とウォーキング、自然・文化体験を組み合わせた滞在型の楽しみ方を提案します。

募集要項

定員： 20名

※定員より申込数が少ない場合は当日参加も可能

※長時間の歩行が可能な健康な方

参加料： 1,000円（ガイド料、保険料、お土産代込）

申込方法： 以下のいずれかの方法でお申し込みください。

1）FAX：0735-21-9640

2）メール：e1307201@pref.wakayama.lg.jp

3）Microsoft Forms：https://forms.office.com/r/7TAhjFXFpj

申込締切： 2026年6月24日（水）

申込必要事項（メール・FAXの場合）：

・件名：「日本遺産ウォーク申込」

・氏名（ふりがな）

・年齢

・住所

・電話番号（日中連絡がつく番号）

・メールアドレス

・参加人数

・WEST EXPRESS銀河利用の有無

参加にあたっての注意事項

・ウォーク行程中に乗車する路線バスの運賃は、各自でお支払いください。

・歩きやすい服装・靴、帽子、雨具、飲み物等をご用意ください。

・荒天や警報発令時等、安全が確保できない場合は中止または内容を変更することがあります。その場合の連絡方法は前日までに申込者へメールまたは電話にてご案内します。

・体調がすぐれない場合の参加はご遠慮ください。

・発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

・状況に応じてマスク着用をお願いする場合があります。

取材のご案内

当日は、集合場所のJR新宮駅およびウォーク行程上の各ポイントにて、参加者の様子やガイドによる解説の取材が可能です。取材をご希望の報道機関の皆様は、準備の都合上、開催2日前までに下記お問い合わせ先までご連絡ください。

当日の主な撮影・取材ポイント（予定）：

・JR新宮駅でのオリエンテーション・出発風景

・熊野古道 高野坂から熊野灘を望む展望スポット

・日本遺産構成文化財前での解説風景

・解散時のお土産お渡しの様子 など

お問い合わせ先

熊野灘捕鯨文化継承協議会（東牟婁振興局地域づくり課内）

〒647-8551

和歌山県新宮市緑ヶ丘2丁目4番8号

TEL：0735-21-9649

FAX：0735-21-9640

Mail：e1307201@pref.wakayama.lg.jp

以上