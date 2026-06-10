創業100年の“目利き力”が選ぶ夏の贈り物　フルーツショップ青木が贈る「夏ギフト・お中元」受注開始

青木フルーツ株式会社

青木フルーツ株式会社（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：青木大輔）は、1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」全店にて、夏ギフト・お中元の受注を開始いたします。今年は、旬のフルーツを詰め合わせたギフトをはじめ、福島県産「あかつき」などの桃を中心に、夏ならではの味覚をお楽しみいただけるギフトを多数取り揃えております。

また、フルーツショップ青木 本店では、夏ギフトに使用するフルーツを実際に試食しながらご覧いただける「夏ギフト お得意様ご招待会」を、2026年6月26日(金)から6月28日(日)の3日間開催いたします。

夏ギフト イメージ

夏のご挨拶に、旬の果実で届ける感謝の気持ち

日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えるお中元。フルーツはみずみずしく爽やかな味わいで、暑い季節に喜ばれる夏の贈り物として親しまれています。フルーツには水分が豊富に含まれており、ほてった体を潤しながら手軽に栄養を摂ることができるため、これから本格化する暑さへの備えとして、相手の健康を気遣うギフトとしても好評です。

フルーツショップ青木では、熟練のフルーツマイスターが産地や気候、栽培状況や果物の仕上がりを見極め厳選した、極上のフルーツを詰め合わせたギフトを中心に販売を行っています。創業以来、果物の品質を見極める“目利き力”を培ってきた当社ならではの確かな品質で、贈る方の想いを一つひとつのフルーツに込めてお届けします。

今年のおすすめは、旬を迎えた色とりどりの果物を詰め合わせた「夏の贈り物フルーツギフト」です。シャインマスカットや国産マンゴー、桃、ハウスみかんなど、この時期ならではの果物を取り揃えました。見た目にも鮮やかな詰め合わせは、口にした瞬間に広がる“口福”をお届けする、フルーツ専門店ならではの夏限定ギフトです。

また、福島県産の桃「あかつき」も取り揃えています。なかでも、透過式センサーで糖度13.5度以上のものだけを厳選した「プレミアム桃 あかつき」は、全体収穫量の約5％しか選ばれない希少な逸品です。ワンランク上の甘さと芳醇な香りをお楽しみいただける特別な桃の詰め合わせとしてご用意しております。このほかにも、旬を迎えた福島県産の桃を取り揃え、夏ならではの味覚をお届けします。

ギフト詳細（一部）

当店おすすめ『夏の贈り物フルーツギフトA』 ◆内容：シャインマスカット、国産マンゴー、桃、ハウスみかん ◆価格：10,000円（税込10,800円）人気No.1『夏の贈り物フルーツギフトB』 ◆内容：メロン、桃、さくらんぼ、シャインマスカット、キウイフルーツ ◆価格：7,500円（税込8,100円）『福島県産 あかつき プレミアム』（中玉10～12玉） ◆価格：12,800円（税込13,824円）『福島県産 あかつき プレミアム』（大玉5～6玉） ◆価格：8,500円（税込9,180円）販売がいよう

販売概要

◆販売店舗：フルーツショップ青木 4店舗（本店/郡山コスモス通り店/いわき泉店/つくば店）

フルーツピークス 3店舗（会津店/福島西店/仙台富沢店）

※フルーツピークス 福島西店では、ご予約受注・配送のみ承ります。

※フルーツショップ青木 東武池袋店では、内容、価格が異なるフルーツギフトをご用意しています。詳しくは店頭スタッフへお問い合わせください。

◆受注期間：2026年6月10日(水)現在～2026年8月25日(火)

◆注文方法：ご来店またはお電話・FAXにてご注文ください。（受付時間 10:00～18:00）

※ギフトに使用する箱資材・色紙は、変更になる場合がございます。ご了承ください。

※天候などの影響により、お届けまでお時間をいただく場合がございます。

※入荷・天候の状況により、一部内容を変更してご案内する場合がございます。

「夏ギフト お得意様ご招待会」 概要

フルーツショップ青木 本店では、夏ギフトに使用するフルーツを実際に試食しながらご覧いただける「夏ギフト お得意様ご招待会」を開催いたします。どなた様でもご来場いただけるイベントとなっており、店舗スタッフがお客様のご要望やご予算に合わせたギフト選びをお手伝いします。また、ご希望のお客様にはその場でご注文も承ります。贈る相手の顔を思い浮かべながら、実際に味わって選ぶ夏の贈り物選びをお楽しみいただける機会となっております。

昨年冬ギフト内覧会 会場の様子

◆開催日時：2026年6月26日(金)～2026年6月28日(日) 10:00～17:00

◆開催会場：フルーツショップ青木 本店 別館2階（福島県郡山市八山田5丁目405）

◆開催内容：夏のギフト商品展示・おすすめフルーツのご試食ほか

◆特典：税込2万円以上お買い上げのお客様へ、国産完熟マンゴーをプレゼント

フルーツショップ青木とフルーツマイスターについて

1924年創業のフルーツ専門店「フルーツショップ青木」は、東北・関東に現在5店舗を展開しています。フルーツショップ青木では、熟練のフルーツマイスターが市場や生産農家を訪れ、厳選したフルーツのみを仕入れています。

「フルーツマイスター」はフルーツショップ青木で代々受け継がれる称号。フルーツマイスターが選び抜いた極上のフルーツを、一番おいしいときにお召し上がりいただけるよう、鮮度や熟度を徹底的に管理してお届けしています。

フルーツショップ青木 店舗イメージフルーツショップ青木 商品イメージ

フルーツショップ青木：https://fruits-aoki.com/

Instagram：https://www.instagram.com/fruit_shop_aoki/

アオキフルーツオンライン：https://aokifruitsonline.com/