「ほっともっと」九州・山陰・山口エリア限定！ランチタイム限定のお得な“550ランチ”が登場『牛焼肉 得弁ランチ』『とり天 得弁ランチ』新発売

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年5月末現在、2,421店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、10時～14時限定のお得な“550(ゴーゴー)ランチシリーズ”『牛焼肉 得弁ランチ』、『とり天 得弁ランチ』を6月17日(水)より、九州・山陰・山口エリア限定で新発売いたします。

■ランチタイム限定！お得な価格で楽しめる「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」が新登場

九州・山陰・山口エリア限定で、10時から14時のランチタイム限定メニュー「550(ゴーゴー)ランチシリーズ」が新登場いたします。

『牛焼肉 得弁ランチ』と『とり天 得弁ランチ』の2種類からお選びいただけます。『牛焼肉 得弁ランチ』は、甘辛い味付けが食欲をそそる「牛焼肉」に加えて、ジューシーなメンチカツやから揚を盛り合わせたボリューム満点の一品です。また、『とり天 得弁ランチ』は、ふっくらと柔らかい「とり天」を主役に、レンコン、オクラ、なすといった彩り豊かな野菜の天ぷらを贅沢に詰め合わせました。満足感と美味しさを兼ね備えつつ、550円というお求めやすい価格を実現した、ランチタイムに最適なシリーズです。ランチタイムだけの特別なお得感を、ぜひこの機会にご体験ください。

■商品概要

・発売商品

550ランチシリーズ 牛焼肉 得弁ランチ 550円

550ランチシリーズ とり天 得弁ランチ 550円

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます

・発売日

2026年6月17日(水)

・発売店舗

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・鳥取県・島根県・山口県の「ほっともっと」680店舗(5月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/