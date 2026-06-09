BLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP が東京・大阪にてOPEN決定！

株式会社コンテンツシード

今回のイベントでは、なんと総勢29名の滅却師のMONOCOLORイラストが登場！

星十字騎士団ファンの皆様には待望のイベントとなっております！

是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=115279

【東京】

開催期間：2026年6月12日(金)～6月29日(月)

開催場所：池袋P´PARCO 3F

営業時間：施設営業時間に準ずる(最終日18:00)

【大阪】

開催期間：2026年7月3日(金)～7月13日(月)

開催場所：あべのHoop 4F アベノラクバス

営業時間：11:00～19:00

【ご購入者様特典】

【販売商品】

ホログラムカンバッジ(ランダム) MONOCOLOR

価格：660円(税込)

セット：19,140円(税込)

種類数：全29種

サイズ：約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

マットホロカード(ランダム)

価格：550円(税込)

セット：8,250円(税込)

種類数：全15種

サイズ：約86mm×54mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

＜催事途中導入予定＞

つながるミニチャーム(ランダム) MONOCOLOR

価格：440円(税込)

セット：12,760円(税込)

種類数：全29種

サイズ：約30mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ラメアクリルキーホルダー MONOCOLOR

価格：各990円(税込)

種類数：全29種

サイズ：約60mm×60mm

アクリルコースター

価格：各1,100円(税込)

種類数：全12種

サイズ：約90mm

アクリルスタンド MONOCOLOR

価格：各1,320円(税込)

種類数：全29種

サイズ：約85mm×105mm

クリアファイル MONOCOLOR

価格：550円(税込)

種類数：全1種

サイズ：A4

フレークシール MONOCOLOR

価格：1,870円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約30mm×30mm

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

公式URL：https://bleach-anime.com/

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売