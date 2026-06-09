BLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP が東京・大阪にてOPEN決定！

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株式会社コンテンツシード




今回のイベントでは、なんと総勢29名の滅却師のMONOCOLORイラストが登場！


星十字騎士団ファンの皆様には待望のイベントとなっております！


是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=115279



【東京】


開催期間：2026年6月12日(金)～6月29日(月)


開催場所：池袋P´PARCO 3F


営業時間：施設営業時間に準ずる(最終日18:00)



【大阪】


開催期間：2026年7月3日(金)～7月13日(月)


開催場所：あべのHoop 4F　アベノラクバス


営業時間：11:00～19:00




【ご購入者様特典】




【販売商品】



ホログラムカンバッジ(ランダム) MONOCOLOR

価格：660円(税込)
セット：19,140円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約56mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






マットホロカード(ランダム)

価格：550円(税込)
セット：8,250円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約86mm×54mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜催事途中導入予定＞






つながるミニチャーム(ランダム) MONOCOLOR

価格：440円(税込)
セット：12,760円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約30mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






ラメアクリルキーホルダー MONOCOLOR

価格：各990円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約60mm×60mm






アクリルコースター

価格：各1,100円(税込)
種類数：全12種
サイズ：約90mm






アクリルスタンド MONOCOLOR

価格：各1,320円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約85mm×105mm






クリアファイル MONOCOLOR

価格：550円(税込)
種類数：全1種
サイズ：A4






フレークシール MONOCOLOR

価格：1,870円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約30mm×30mm






皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【関連サイト】


公式URL：https://bleach-anime.com/


THEキャラ：https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売