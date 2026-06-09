BLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP が東京・大阪にてOPEN決定！
今回のイベントでは、なんと総勢29名の滅却師のMONOCOLORイラストが登場！
星十字騎士団ファンの皆様には待望のイベントとなっております！
是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=115279
【東京】
開催期間：2026年6月12日(金)～6月29日(月)
開催場所：池袋P´PARCO 3F
営業時間：施設営業時間に準ずる(最終日18:00)
【大阪】
開催期間：2026年7月3日(金)～7月13日(月)
開催場所：あべのHoop 4F アベノラクバス
営業時間：11:00～19:00
【ご購入者様特典】
【販売商品】
ホログラムカンバッジ(ランダム) MONOCOLOR
価格：660円(税込)
セット：19,140円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約56mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
マットホロカード(ランダム)
価格：550円(税込)
セット：8,250円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約86mm×54mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
＜催事途中導入予定＞
つながるミニチャーム(ランダム) MONOCOLOR
価格：440円(税込)
セット：12,760円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約30mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ラメアクリルキーホルダー MONOCOLOR
価格：各990円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約60mm×60mm
アクリルコースター
価格：各1,100円(税込)
種類数：全12種
サイズ：約90mm
アクリルスタンド MONOCOLOR
価格：各1,320円(税込)
種類数：全29種
サイズ：約85mm×105mm
クリアファイル MONOCOLOR
価格：550円(税込)
種類数：全1種
サイズ：A4
フレークシール MONOCOLOR
価格：1,870円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約30mm×30mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://bleach-anime.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売