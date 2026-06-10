保育ICTラボ事務局

「令和8年度（令和７年度からの繰越分）保育対策総合支援事業費補助金（保育ICTラボ事業（令和７年度補正予算分）分））」の公募を開始します。

本事業は、保育分野におけるICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに、横展開を行うことにより、保育現場が業務負担軽減や保育の質の向上効果を実感をもって理解できる環境を整備することを目的としています。また、働きやすい職場環境づくりを通じて、将来の保育士を目指す若者への魅力発信にも資するとともに、本事業の実施により得られた知見を、次年度以降の保育ICT関連事業の改善・向上につなげることを目的としています。

本事業は、上記の事業を実施する事業者等に対して補助を行うものです。

公募開始に伴い、本事業の説明会を開催します。

【事業説明会】

◆実施日：２０２６年６月１２日（金）１６:００-１７:００

◆実施形式：オンライン

◆申込方法：下記より、お申込みください。

https://forms.office.com/r/khWqvctGDW

【事業概要】

◆補助対象の要件

（１） 自治体や保育所等と連携の上、事業実施期間中に、下記（ア）（イ）のいずれか又は両方の取組を行うこと。

（ア）【先端的な保育ＩＣＴのショーケース化】

先端的な保育ＩＣＴを実践している保育所等において、ＩＣＴを用いた保育の実践に関する課題の分析や導入効果の検証等を行うとともに、実践公開や導入効果の最大化等を通してショーケース化する取組（以下のテーマより選択）

１.保活情報連携基盤及び保育業務施設管理プラットフォームを活用した総合的な業務負担軽減事例の創出

２.ＩＣＴを活用した効果的な安全の確保

３.自治体における保育ＩＣＴデータの活用

４.保育の実践を支える保育ＩＣＴの効果的な活用方法及び留意点

５.保育ＩＣＴを活用した保育の体制の在り方

６.その他

（イ）【ＩＣＴに関する相談窓口・人材育成】

ＩＣＴ導入に関する技術的なサポート対応や、保育所等においてＩＣＴ推進の核となる人材の育成、ＩＣＴ活用に当たっての外部人材による伴走支援を通じた人材育成に関する取組

（２） 上記（１）の取組みと併せて、下記の内容を実施すること。

【ネットワーク形成・普及啓発】

保育ＩＣＴを効率的に活用している保育所等や自治体間のネットワーク形成、及びこうした取組の社会的気運を醸成していくための普及啓発の取組として、（１）の取組事例の横展開等を行う取組

【公募概要】

◆補助上限額

（ア）先端的な保育ＩＣTのショーケース化：１，２００万円

（イ）ＩＣＴに関する相談窓口・人材育成：２，４００万円

◆事業期間

交付決定日から２０２７年２月２８日まで

詳細は、こども家庭庁ホームページを参照ください。

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/hoiku-ictlabo/zyoseikoubo

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◆問い合わせ先

保育ＩＣＴラボ事務局（hoikuictlabo2026@bsec.jp）

（株式会社JTB 霞が関事業部内）

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