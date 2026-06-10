梅雨時期は真夏よりも発電量が多い！？アイチューザー、太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業利用者の年間発電量を公開

アイチューザー株式会社

アイチューザー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：廣瀬 彬）が運営する太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業『みんなのおうちに太陽光』は、現在全国23都道府県で展開しています。

一般的に梅雨の時期は太陽光パネルの発電量が少ないと思われがちですが、実際には日照時間の長さや気温条件など様々な理由により安定した発電が期待できます。

今回は、本事業を通じて太陽光パネル・蓄電池を導入した自社社員かつ電力業界経験者である宮城県仙台市在住のIさんの実例とともにご紹介いたします。

本ニュースレターのサマリー

・梅雨時期でも安定した発電量が期待できる！

・太陽光パネルは高温に弱い特性があるため※1、真夏よりも6月の方が発電効率が高まる場合がある

・太陽光パネル・蓄電池の導入により、家庭内で電力使用の「見える化」が進み、家族全体の節電意識向上や年間およそ18万円の電気料金の削減に繋がった

Iさんへのご取材希望の方は、お問い合わせ先までご連絡ください。

※1環境省 300511 太陽光発電の導入（蓄電池なし、系統連系システム）, P.3

https://shift.env.go.jp/files/navi/measure/300511.pdf

■梅雨時期でも、発電量は極端に落ちない

Iさんが居住する宮城県仙台市の気象庁のデータによると、2025年6月の平均気温は約23度と、7月・8月と比較して4～5度低く、比較的過ごしやすい気温でした。※2 また、6月は梅雨の時期であることから、一般的には「発電量が少ない」というイメージを持たれがちです。

しかし実際、Iさん宅における2025年の太陽光パネルの発電電力量は、6月が年間で最も多い結果となりました。この結果に対し、アイチューザーでシニアプロジェクトマネージャーを務める西原は、「太陽光パネルは高温環境下では発電効率が低下する特性がある」と語ります。太陽光パネルは主成分が半導体であることから、温度が過度に上昇すると発電効率が落ちるという性質があります。真夏にはパネルの表面が高温になるため、日射量が多いものの発電効率が低下します。

その一方で、6月は比較的気温が穏やかであることに加え、夏至を迎える時期であり、年間を通じて日照時間が長い季節でもあります。こうした気象条件が重なることで、梅雨時期であっても安定した発電量が期待できる」としています。

(図1) Iさん宅の2025年の発電電力量と同年宮城県仙台市の平均気温※2(図2) 2025年 宮城県仙台市の平均日照時間※2

※2気象庁 仙台（宮城県) 2025年（月ごとの値） 主な要素 https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=34&block_no=47590&year=2025&month=06&day=&view=p1(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=34&block_no=47590&year=2025&month=06&day=&view=p1)

■太陽光発電設備の導入で、嬉しい副次効果。家族みんなの意識が向上！？

Iさんの家庭では、太陽光パネル・蓄電池の導入後、日常生活における家族の電力利用への意識に変化が見られたといいます。

Iさんは、リビングにリアルタイムで電力の需給状況を確認できるモニターを設置し、発電量や電力使用量を「見える化」しました。その結果、これまで節電を呼びかけても行動に結びつきにくかった子どもたちが、「どれだけ電気を買い、どれだけ売っているか」を自ら確認するようになり、自主的に節電を意識するようになったといいます。

さらに、Iさんは家事時間の最適化を目的として、モニターに表示される「時間帯別の使用電力量」や「発電量」のデータを分析。その結果、発電量が多くなる昼前後の時間帯に合わせて、エコキュートの給湯や洗濯機のタイマー設定を行うほか、日中のうちに夕食の調理を済ませるなど、発電時間帯に合わせた電力利用を意識するようになったといいます。こうした取り組みにより、購入電力量の抑制につながり、およそ18万円の電気料金の大幅な削減を実現したとしています。

導入前2022年の年間電気料金353,063円→導入後平均178,759円、差額約18万円

■みんなのおうちに太陽光 共同購入事業について

太陽光パネルおよび蓄電池の共同購入事業は、多くの参加者が集まることで生まれるスケールメリットを活かし、適正かつ透明性の高い価格で再生可能エネルギー設備を導入できる仕組みです。消費者が個別に施工事業者を探す手間を省きつつ、公平で信頼性の高い条件で導入できる点が大きな特長で、単なる「まとめ買い」とは異なります。

情報の多さや製品への馴染みのなさから生じる「選べない」「信じられない」「分からない」といった購買行動の障壁も、「包括的なサポート」によって取り除きます。

厳格な審査と入札を経て選ばれる信頼性の高い販売施工事業者と製品、明確な保証、そして適正な価格。これらを通じて消費者が安心して再生可能エネルギーの導入を実現できる仕組みを提供しています。

■アイチューザー株式会社について

2008年に設立された iChoosr Ltd., は、オランダアムステルダムに本社をおき、オランダ、ベルギー、イギリス、アメリカ、日本において、再生可能エネルギーの普及を支援するサービスを提供・運営している会社です。

行動経済学に基づき、「消費者が、手間をかけず、安心して再生可能エネルギー製品の検討を進め、ご自身で選択する機会」を提供することを軸に、各国で再生可能エネルギー製品の共同購入事業を展開しています。

その日本法人であるアイチューザー株式会社は、2017年の設立以来、日本国内で事業を展開しており、2019年から開始した、住宅用・事業者向け 太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業において、累計13万世帯を超える参加登録があり、今後もさらなる拡大を見込んでいます。 アイチューザーは、今後も共同購入の仕組みを通じて、再生可能エネルギーの普及促進と、地域に根ざした持続可能な社会づくりを支援してまいります。

当社は下記の自治体と協定を結びパートナーの関係を築いています。

（2026年6月現在）

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