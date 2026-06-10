HERALBONY、ビジュアルストーリー「BEYOND LABELS; A DECADE」を公開

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニーが展開するブランド「HERALBONY（ヘラルボニー）」は、写真と映像によるビジュアルストーリー「BEYOND LABELS; A DECADE」を公開しました。

「HERALBONY」は、障害のある作家が生み出す、唯一無二のアートを、日常へ届けるブランドです。豊かな色彩と感性との出会いが、日常に新しい景色をもたらします。

舞台は、映画館。

あらゆる人生を歩むひとりひとりが、

同じ光を見つめる場所。

文化に触れるその時間が、

誰にとっても自然に開かれている風景を思いながら。

・特設ページ

https://heralbony.com/pages/adecade(https://heralbony.com/pages/adecade)

Youtubeショート

https://youtube.com/shorts/x-IFuRYKd7o

Cast

MODEL - NATSUKI

MODEL - HARUNA KINOSHITA

ACTOR - AOI YOSHIDA

ARTIST - NAOTO IGUCHI（ARTIST OF HERALBONY）

Staff

PHOTOGRAPHER - KOTSUJI TOMOHARU

VIDEOGRAPHER - YAMAGUCHI YUKI

STYLIST - YAJIMA YUKI

HAIR - SAKURA

MAKEUP - MAEDA NANAMI

PRODUCTION - W INC.

ASSISTANT DIRECTOR / WEB PRODUCTION - TAKUMI KIMURA（HERALBONY）

BRANDING DIRECTOR / WEB DIRECTOR - TAKAHIKO INOUE（HERALBONY）

CREATIVE DIRECTOR - MIU NAKATSUKA（HERALBONY）

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：〒020-0026 岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp(https://www.heralbony.jp)

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/(https://store.heralbony.jp/)