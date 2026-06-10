アイ・ペアーズ、慣性式モーションキャプチャー機材をXsensの最新フラッグシップモデルへ刷新。2026年6月10日より収録サービス提供開始

アイ・ペアーズ株式会社

サービスページURL：https://i-pairs.co.jp/service/mocap/

アイ・ペアーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊藤 衛）はこの度、特撮TV番組制作・3Dキャラクターライブなどで使用実績のある『慣性式モーションキャプチャー収録サービス』について、収録機材をXsensの最新フラッグシップモデルへ刷新いたしました。モーションキャプチャースーツには慣性式最高峰のシステム「Next-Generation Xsens Link」、ハンドキャプチャー用のグローブには新方式のEMFトラッキングシステムを採用する「METAGLOVES PRO」を採用。トラッキング精度を高め、ドリフトのない最高精度のデータを取得可能です。

2026年6月10日（水）より『Xsensモーションキャプチャー収録サービス』としてサービス名称を改め、最新機材での収録サービスの提供を開始いたします。

また、従来有料としておりましたリアルタイムプレビューについて、自社開発リターゲットソフト「n-Links Retarget」を提携スタジオプランでは無料（※1）でご利用いただけます。

3Dキャラクター用のモーション収録の際、実際に使用するモデルでの動きをリアルタイムに確認できるため、スムーズな収録が可能です。

■アイ・ペアーズ『Xsensモーションキャプチャー収録サービス』サービス概要

Movella社の慣性センサー式キャプチャーシステムの最高峰「Next-Generation Xsens Link」を採用した、最安13万円台からご利用いただける、高品質なモーションキャプチャーサービスです。

Xsensシステムはカメラで人物を撮影して行う光学式のモーションキャプチャーとは異なり、スーツに取り付けられた17個のセンサーが角速度、加速度、地磁気、気圧を最大10軸で計測、アクターの動きを計算いたします。

大規模な準備や専用スタジオを必要とせず、光学式の場合は対応不可となる障害物・死角があっても収録可能です。また、ソフトウェア側で磁場の影響をリアルタイムに除去するため、慣性センサー方式のデメリットである身体ローカル座標系のドリフト（時間経過に伴う誤差の蓄積）の影響を最小限に抑えております。（※2）

そのため、アクターが動けるスペースがあれば、オフィスや屋外などでも収録が可能です。人や機材が密集している展示会会場など、磁場の影響が大きい場所での運用実績もございます。

※1：ご用意いただく3Dモデルにより、別途セットアップ費用（22,000円/税込）が必要になる場合がございます。

※2：磁場の影響を完全に除去するわけではございません。

収録したモーションデータのクリーニング作業や修正も短時間（最短当日対応）で完了するため、制作物の納期・コストの大幅な削減が期待出来ます。納品データ形式は主要なフォーマットに対応しております。（bvh/fbx以外は変換料金が必要になります）

VR・AR用の3DCG映像、ゲーム用モーション、バーチャルライブイベントやバーチャルYouTuber、各種動作解析などの幅広い用途にご利用いただけます。さらに、手付けモーションとの連携や、取得したモーションデータをリアルタイムでキャラクターに連動させる（リアルタイムモーションキャプチャー）などの運用も可能です。

■『Xsensモーションキャプチャー収録サービス』料金体系

収録内容やご要望に応じて、下記2種類のプランがお選びいただけます。

小規模な内容向けに弊社提携スタジオで収録する『提携スタジオプラン』、規模や屋内・屋外を問わずお客様のご希望の場所へお伺いする『出張収録プラン』をご用意しております。

収録料金内にデータクリーニング費用を含む他、オプションでより細かいご依頼にお応えいたします。詳細は当社サービスページをご覧ください。

【提携スタジオプラン 基本料金】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/140958/table/21_1_a532666475eedb73e1d6dbb48bbac37c.jpg?v=202606100252 ]

【出張収録プラン 基本料金】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/140958/table/21_2_dbf36dadb0c207ac8df342350f7a3d4b.jpg?v=202606100252 ]

【オプション料金】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/140958/table/21_3_46668910e5ce4600c606728bcaadf2da.jpg?v=202606100252 ]■『Xsensモーションキャプチャー収録サービス』その他ご案内

本サービスは慣性センサー式のシステムを利用するモーションキャプチャーとなっておりますが、「光学式モーションキャプチャーで収録したい」というご要望にも対応可能です。

また、当社で運用しております慣性センサー式キャプチャーシステム「Xsens」につきまして、システムご購入の相談も承っております。

光学式モーションキャプチャーのご利用や「Xsens」の購入のご相談につきましては、サービスページよりお問い合わせくださいませ。

■『モーションキャプチャー収録サービス』サービスページ

https://i-pairs.co.jp/service/mocap/

■『モーションキャプチャー収録サービス』制作事例

当社がモーションキャプチャー・モーション制作を担当した制作事例につきましては下記ページをご覧ください。

https://i-pairs.co.jp/works/mocap/

■XR・メタバース総合展および九州メディア総合展2026でデモを実施

2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「XR・メタバース総合展」にて、株式会社HELTEC（小間番号24-23）のブースにて、本サービスで実際に使用している機材や収録方法を用いたモーションキャプチャーのデモを実施いたします。

さらに、自社開発ソフト「n-Links」によるリアルタイムプレビューもご覧いただけます。また、2026年7月15日（水）～16日（木）に福岡国際センターで開催される「九州メディア総合展2026」のカメラステージにて同様にデモを実施いたします。

■『XR・メタバース総合展』ウェブサイト

https://www.xr-fair.jp/hub/ja-jp.html

■『九州メディア総合展2026』ウェブサイト

https://www.q-kikiten.com/

■アイ・ペアーズ株式会社について

アイ・ペアーズは、最先端のマルチメディアコンテンツを一元提供する「デジタルコンテンツ特化型クリエイティブカンパニー」です。

音楽・音声・映像制作やバーチャルプロダクション・3DCGなど、豊富な制作実績を強みに、リアルとバーチャルを横断した多様なコンテンツ制作に対応しています。さらに、自社開発ソフト「n-Links」をはじめとする独自技術により、ライブ制作の効率化と安定化を実現。

既存サービスの改善やサービス企画／システム開発など、幅広いニーズに応えるプロフェッショナルサービスを、高品質かつリーズナブルな価格設定でご提供しています。

ホームページ：https://i-pairs.co.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/ipairs

※本年2月、ヤマハ株式会社より増資を受け持分法適用グループ会社となりました。