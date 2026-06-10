【瀬戸内リトリート 青凪】海洋保全をテーマにした国際短編映画祭受賞作品を上映

株式会社温故知新

旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新(https://by-onko-chishin.com/)が運営する、スモールラグジュアリーホテル「瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新(https://setouchi.by-onko-chishin.com/)」（所在地：愛媛県松山市、総支配人：下窪 日登美）は、国際海洋NGO「Oceanic Global(https://oceanic.global/)」（オーシャニック グローバル）とグローバルホテルブランド「Design Hotels(TM)(https://www.designhotels.com/)」（デザイン ホテルズ）が共催するショートフィルムフェスティバル「Oceanic Global Short Film Festival: Design Hotels Screening Series 2026(https://www.designhotels.com/directions/happenings/stories-from-the-deep-the-oceanic-global-short-film-festival-travels-across-design-hotels/)」に参加することをお知らせいたします。

国連の「海洋の10年」の公式活動として認定されている本フェスティバルは、2026年6月の「世界海洋月間（World Oceans Month）」にニューヨーク、ロンドン、ロサンゼルスで開幕するワールドプレミアを皮切りにスタートします。その後、受賞した優れた短編映画が、世界中のDesign Hotels(TM)加盟プロパティへと巡回し、特別上映されます。

瀬戸内リトリート 青凪では、2026年6月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、27日（土）の５日間、受賞4作品を含む全5作品のスクリーニングを宿泊ゲスト限定で開催するほか、上映時には海をイメージしたオリジナルカクテルをご提供いたします。建築家・安藤忠雄が瀬戸内海に向かって開いたこの空間で、スクリーンに映る世界の海の物語と目の前の瀬戸内の海が、静かに重なり合うひとときを演出します。

｜ Oceanic Global Short Film Festivalについて

Oceanic Global Short Film Festival（オーシャニック グローバル ショートフィルム フェスティバル）は、海洋保全とストーリーテリングを結びつける国際映像プログラムとして2020年に創設され、今年で第4回（創設6年目）を迎えます。今年の応募数は世界47カ国・79本にのぼり、受賞作品4本が選出されました。

本年は国連「海洋の10年」（UN Ocean Decade, 2021-2030）の公式活動認定プログラムとして、「Films That Awaken New Depths（和訳：新たな深みを呼び覚ます映画）」をテーマに、人間と海とのつながり、共生、そして失われゆく自然への警鐘をテーマにした短編映画が、世界5大陸の厳選されたDesign Hotels(TM)加盟ホテルにて上映されます。本サテライト上映シリーズは「ホテルを文化的交流と環境的省察の空間へと変える世界的な上映シリーズ」と位置づけられており、世界各地の加盟施設が地域のコミュニティとストーリーテリングの力でつながること、そして統計やデータだけでは動かない人々の心を映画という「ストーリーテリングの力」によって動かし、表面的な意識を超えて、環境・文化・生態系への深い結びつきを再発見させることを目的としています。

審査員団には、世界的な海洋生物学者・海洋保護団体「ミッション・ブルー」の創設者・National GeographicのExplorer at Large（協会付き研究者）のDr. Sylvia Earle（シルビア・アール博士）、エミー賞や英国アカデミー賞（BAFTA）を受賞したエグゼクティブ・プロデューサー兼映画監督のJames Honeyborne（ジェームズ・ハニーボーン）、マーベル・スタジオの創設者兼元会長のDavid Maisel（デヴィッド・メイゼル）ほかが名を連ねます。

- Oceanic Global Short Film Festival 公式サイト(https://oceanic.global/project/shortfilmfestival2026/)- Design Hotels(TM)公式ページ(https://www.designhotels.com/directions/happenings/stories-from-the-deep-the-oceanic-global-short-film-festival-travels-across-design-hotels/)

【Oceanic Global Short Film Festival 2026 Premiere Trailer】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cf0vhzpXeqA ]

｜ 瀬戸内リトリート 青凪での上映について

大小500余りの島々が浮かぶ瀬戸内海を望む小高い丘の上に、建築家・安藤忠雄が設計した「瀬戸内リトリート 青凪」は佇んでいます。「Minimal Luxury」をコンセプトにした本来の自分を取り戻す場所であり、スクリーンに映し出される物語に没入するための理想的な舞台です。余計なものを削ぎ落とした静寂の中で、スクリーンに映る世界の海の物語と、目の前の穏やかな瀬戸内の海が静かに重なり合うとき、自分自身、そして地球の鼓動である海との深い繋がりを肌で感じ、未来に向けた新たな意識を呼び覚ますパーソナルな体験となることを目指しております。

■スクリーニング概要

- 開催日：2026年6月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、27日（土）- 会場：瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新（愛媛県松山市柳谷794-1）- 対象・参加方法：宿泊ゲスト限定 ／ 要予約- 上映作品：全5作品（受賞作品4本 ＋ 追加選出作品1本 ／ 合計約55分）- 参加費：なし（宿泊料金に含む）- 上映場所：本館2階 アートラウンジ- 上映時間：21:30～

瀬戸内リトリート 青凪 での上映イメージ（実際の開催場所と異なります）

｜ スクリーニングナイト限定オリジナルカクテル

上映に合わせ、「青凪から見える瀬戸内の海」をグラスの中に閉じ込めた2種のオリジナルカクテル、「潮（Shio）」と「凪（Nagi）」を特別にご用意。初夏から盛夏にかけての瀬戸内海は、豊かな自然の息吹が水面に反射し、空と島々の緑、そして海が交じり合う息をのむような美しいグラデーションを描き出します。アルコール入りの「潮（Shio）」は深い海の底、「凪（Nagi）」は凪いだ穏やかな海面をそれぞれ表現し、日を追うごとに表情を変える瀬戸内海、スクリーンに映る海との連続性を体現しています。

潮（Shio）潮（Shio） アルコール入り

Empress 1908ジンの深みある青紫色は、深海の色。お客様自らがレモン果汁を注ぐとピンク紫へと変化する-「Discovery（発見）」を一杯の中で体験する演出です。クロメの黒塩は海岸の岩肌、自家製乾燥レモンは漂流物、レッドソレルは海底の海藻を想起させ、グラスの中に瀬戸内の海景が宿ります。パルフェタムールのすみれの甘みが、味わいに静かな奥行きを添えます。

凪（Nagi）凪（Nagi） ノンアルコール

ブルーキュラソーシロップが生む透き通った水色は、凪いだ瀬戸内の海面そのもの。グラスの内壁に沿って貼られたきゅうりは浅瀬をゆらゆらと漂う海藻を表現し、レモンは瀬戸内の恵みを象徴します。

■オリジナルカクテル概要

- 提供場所：本館2階 アートラウンジ- 提供時間：21:30～22:30- 料金：お一人様あたり１杯は無料でのご提供となります。- 2杯目以降料金：- 潮（Shio）\1,980（税込み）- 凪（Nagi）\1,760（税込み）本館2階アートラウンジ イメージ

｜ 瀬戸内リトリート 青凪での上映作品

NIO KO BOKK（This Belongs to All of Us）グランドジュリー賞（最高賞）/ Open Water Grand Jury Prize

作品名：NIO KO BOKK（This Belongs to All of Us）

監督：David Clancy（仏）

作品概要：セネガルの若者・PapeとSeydiが海に居場所を見つけ、仲間が選ぶ海外への危険な旅ではなく、故郷の海の中に生きる意味を探す物語。「帰属すること」の力と「どこか遠くへ」という希望の間にある問いを描く。

Wild Summon「Human Connection」 カテゴリー賞

作品名：Wild Summon

監督：Karni & Saul（英国）

作品概要：野生のサーモンのライフサイクルを人間の姿で描くエコファンタジー。歌手・女優のMarianne Faithfullによるナレーション。BFI（英国映画協会）制作。カンヌ国際映画祭パルムドールノミネート、アカデミー賞候補、BAFTA 2024ノミネート。

Save the Fear for Later「Discovery」 カテゴリー賞

作品名：Save the Fear for Later

監督：Alexander Benedik（グリーンランド）

作品概要：フリーダイバーAnna von Boetticherがグリーンランドの氷の下、秘められた世界へと潜降する記録。極限のリスクの先に広がる、夏とともに消えゆく氷の世界の美しさを記録したドキュメンタリー。

ŌSENI「Living Systems」 カテゴリー賞

作品名：ŌSENI

監督：Carter Kirilenko・Phoebe Montague Warr（トンガ）

作品概要：トンガのVava'u（ヴァヴァウ）諸島の海でザトウクジラ調査チームに同行、探索と発見の旅を記録したショートフィルム。皮膚サンプル採取・行動データ収集の記録とともに、海と鯨が持つ古の物語との再接続を描く。

ホテル特別上映作品

作品名：The Fisherman of Ras Beirut

監督：Nessim Stevenson（レバノン）

作品概要：夜明けの海へ漕ぎ出すレバノンの老漁師が、海と共に生きた一生の記憶を語る。静かに消えつつある伝統的な漁師の生き方を記録したショートドキュメンタリー。

｜ 総支配人・下窪 日登美のコメント

「私たちにとって、海がある情景は日常です。瀬戸内海ならではの「凪（なぎ）」の時間、緑豊かな島々が幾重にも重なり合う水面に映る風景は、一幅の水墨画のような静けさを持っています。穏やかな海は鏡のように周囲のすべてを映し出し、小さな漁船の白い航跡さえも美しいデザインの一部として溶け込みます。

そんな静寂と色彩のグラデーションが織りなすこの景色が、世界の海や人々の営みとつながっているという事実を、私たちはあまり意識しません。このスクリーニングシリーズの開催は、コンクリートの壁が切り取る光と影、海へと開かれた視線のその先にある物語を届けてくれます。建築が語りかけ、映像が問いかけ、そして瀬戸内の海が答える。この場所で海を称える映画を上映することは、私たちが本来持っている想像力を、ただ解放することだと思っています。」

｜ 「瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新」について

一部美術館として公開されていた名建築を、2015年12月に設計者・安藤忠雄氏監修のもとリノベーションし誕生した、全7室オールスイートのスモールラグジュアリーホテル。ホテルのコンセプトは「Minimal Luxury」。

安藤建築の洗練された空間の中、館内の随所にアート作品を展示。瀬戸内の旬の素材をふんだんに使用した懐石料理を提供するダイニングのほか、屋内外2つのプール、さらに四国初の本格ホテルスパも完備しています。

＜施設概要＞

施設名 ：瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新

所在地 ：〒790-2641 愛媛県松山市柳谷794-1

電話番号 ：089-977-9500（代表）

客室数 ：全7室

総支配人 ：下窪 日登美

アクセス ：松山空港から車で約50分 ／ JR松山駅から車で約35分

松山ICより約40分 ／ しまなみ海道今治より北条R196経由約70分

羽田空港から松山空港経由で約3時間弱、空港送迎あり（有料）

公式サイト ：https://setouchi.by-onko-chishin.com/

Facebook ：https://www.facebook.com/setouchiaonagi/

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs_setouchi_aonagi/

｜ 株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 ：2011年2月1日

資本金 ：3億2,500万円

事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報 ：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) ：https://twitter.com/okcs_official

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/