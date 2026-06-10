イトーキ、次世代経営人材育成プログラムの一環としてパソナグループと共同研修を実施

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）は、次世代経営人材育成プログラムの一環として、株式会社パソナグループと共同で、両社の次世代幹部候補を対象とした合同研修を2026年6月11日から13日にかけて兵庫県淡路島で実施します。

本研修では、異業種企業との交流や対話を通じて視野を広げるとともに、社会課題や経営課題に対する理解を深め、将来の事業成長や企業価値向上を担う人材の育成を目指します。

■イトーキの次世代経営人材育成の取り組み

イトーキでは、重要ポジションに対して次世代の後継者を内部から安定的に輩出できる仕組みを構築し、経営戦略に基づき意図的・計画的に育成することを目的として次世代経営人材の育成に取り組んでいます。短期的な視点では次期社長候補層を対象に、事業部門責任者やグループ会社社長への任用、重要プロジェクトへの参画などを通じて経営経験を積む機会を提供しています。また、中長期的な視点では、経営知識やマネジメントスキルの習得、経営会議への参加、社内外経営者との対話、未来予測プロジェクトなどを通じて、将来の経営を担う人材の育成を進めています。

■異業種交流を通じて経営視点を養う

今回の研修は、イトーキが推進する次世代経営人材育成プログラムの一環として、次世代幹部候補を対象にパソナグループと共同で実施するものです。異業種企業との交流を通じて視野を広げるとともに、社会課題や経営課題に対する理解を深め、経営視点や多角的な視野を養うことを目的としています。

研修ではイトーキとパソナグループの参加者が交流しながら、互いの事業や強みへの理解を深めるとともに、企業や立場を越えた対話を通じて、多様な視点や考え方に触れます。また、淡路島の豊かな自然環境の中で、パソナグループが展開する「ニジゲンノモリ」や「禅坊 靖寧」などの施設を視察し、地方創生やウェルビーイングに関する取り組みへの理解を深めます。

さらに、研修内で実施するグループディスカッションでは、「DX・AI活用」「サステナビリティ」「働き方改革」「ダイバーシティ」の4つの社会課題をテーマに、企業を取り巻く社会・経営課題について議論します。参加者は、自社・相手企業双方の強みを分析・考察・共有しながら、多角的な視点で課題を捉える力や経営視点を養います。

過去実施した研修写真

■持続的成長を支える人材基盤の強化へ

イトーキは今後も、次世代経営人材の育成を通じて、変化の激しい経営環境の中で持続的な成長を支える人材基盤の強化を図るとともに、将来の経営を担う人材を計画的に育成することで企業価値の向上を目指してまいります。

【イトーキについて】

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

近年では従業員エンゲージメントを経営の重要指標の一つとし、オフィス環境への投資やインターナルコミュニケーションの強化、DE&I推進など人的資本の最大化に取り組んでいます。また、環境に配慮したサステナブルな製品開発や資源循環促進なども通して、ビジョンステートメント『人も活き活き、地球も生き生き』する社会の実現を目指しています。