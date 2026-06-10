株式会社バイウィル

日本のカーボンニュートラル実現を目指し、GXコンサルティングやブランドコンサルティングを行う株式会社バイウィルは、無料セミナー「国連『CMO BLUEPRINT』と主要広告アワードから紐解く、マーケ×サステナ部門の共創戦略」を、2026年6月23日（火）にオンラインにて開催いたします。

詳細・お申込みはこちらから :https://www.bywill.co.jp/seminar/20260623

サステナビリティ（GX・脱炭素）の推進は、単なる社会貢献活動ではなく、企業の競争力と未来を左右する「事業成長のエンジン」です。しかし多くの企業において、顧客と向き合う「マーケティング部門」と、全社方針を担う「サステナビリティ推進部門」が分断しており、ビジネス成果と社会課題解決が力強く連動していないというジレンマを抱えています。

本セミナーでは、グローバルにおける2つのトピックを掛け合わせ、日本企業が目指すべき「マーケティング×サステナビリティ」実践へのポイントを描き出します。



1つ目のトピックは、戦略の軸となる「CMO BLUEPRINT FOR SUSTAINABLE GROWTH」です。これは国連グローバル・コンパクトの主導により、世界のトップ企業のCMO（最高マーケティング責任者）たちが結集して策定した実践的フレームワークです。SDGs達成の遅れに危機感を抱く世界のリーダーたちが、「サステナビリティを事業の根幹に統合し、いかに収益と社会的インパクトを両立させるか」を体系化した、実効性の高いガイドラインを読み解きます。

※参考：「CMO BLUEPRINT FOR SUSTAINABLE GROWTH」(https://unglobalcompact.org/cmo-blueprint-for-sustainable-growth)

2つ目のトピックは、「カンヌライオンズ」をはじめとする世界最高峰の主要広告アワードに見るクリエイティビティの最前線です。現在、世界のトップブランドは、単なるメッセージの発信（ストーリーテリング）から、消費者の購買体験の中に脱炭素の仕組みを組み込むような「システムビルディング」へと、実行のレベルを劇的に進化させています。

「語る」だけの枠組みから、顧客と社会を「動かす」ブランド体験へ。部門間の壁を打破し、自社の新しい市場と未来を設計したい経営幹部、マーケティング責任者、サステナビリティ推進者の皆様のご参加をお待ちしております。

【セミナーコンテンツ（予定）】

- 国連「CMO BLUEPRINT FOR SUSTAINABLE GROWTH」を読み解く～サステナブルな成長こそが、これからのマーケティングの必須条件- 「カンヌライオンズ」など主要広告アワードに見る、「語る」から「動かす」への進化- 総括～マーケティングとサステナビリティを融合させるためにこんな方におすすめ- サステナビリティを「コスト」から「事業成長のエンジン」に変えたい経営層・事業責任者社会貢献やCSR活動にとどまらず、サステナビリティを自社の競争力向上やビジネス成果（収益）に直結させる戦略を模索している方。- マーケティング部門とサステナビリティ部門の「分断」に課題を感じている両部門責任者自社内で部門間の壁を打破し、共通の言語・目標を持って「全社を巻き込んだブランド変革」を推進したいリーダーの方。- メッセージ発信にとどまらない「新しい顧客体験」を創出したいマーケティング・ブランド担当者言葉で語るだけでなく、消費者の購買体験の中に自然と脱炭素の仕組みが組み込まれる「システムビルディング」の具体例や、最新のクリエイティブ事例を知りたい方。- 世界基準の最新トレンドや実践的フレームワークをインプットしたい方国連主導の「CMO BLUEPRINT」やカンヌライオンズなど、世界のトップ企業やトップクリエイターが実践している最前線のアプローチをいち早く自社に取り入れたい方。

＜セミナー実施概要＞

・日時：2026年6月23日（火） 16:00～17:00

・会場：オンライン開催（Zoom）※メールアドレスに視聴方法とURLを送付いたします

・参加費：無料

詳細・お申込みはこちらから :https://www.bywill.co.jp/seminar/20260623講師

藤田 能敬

株式会社バイウィル ブランドコンサルティング部 部長

大学卒業後、INFASパブリケーションズ（WWDジャパン）に新卒入社。クロスメディア戦略部にて、自社媒体を活用したプロモーションプランの立案～実施を経験。その後、株式会社SATISONE(現DRAFT.Inc)に入社し、ストラテジックプランナー/プロデューサーとして従事。さまざまな事業ドメインでの立ち上げ期におけるブランド開発（MVV、コンセプト、CI・VI、ロードマップ策定支援）及び、それに付随する対外コミュニケーション戦略の立案・実施（AD/PR戦略立案支援、KV・ロゴ、広告デザイン・コピーライティング、Webサイト等のクリエイティブ開発支援）を支援。

バイウィルでは企業理念やパーパスの策定・浸透やコーポレートブランディングまで領域を広げ、主に大手企業のブランドコンサルティング案件を多数担当している。ともすれば曖昧さが許容されてしまうブランディング領域だからこそ、納得感のある論理とストーリーでクライアントの課題に向き合うことを大切にしている。

環境ビジネス「サステナビリティサイト＆ページ作成ディレクション基礎講座」講師（2025年）

長野県産業振興機構「第2回サーキュラーエコノミーイノベーション研究会」講師（2025年）

品川区「GX・脱炭素 経営推進支援事業 事業説明会」講師（2026年）

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社バイウィル セミナー事務局

e-mail：seminar@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）

会社概要

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区銀座七丁目3番5号 ヒューリック銀座7丁目ビル 4階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（クレジット創出）

・環境価値売買事業（クレジット調達・仲介）

・GXコンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業