【札幌グランドホテル】夏休み＆お盆期間バイキング　早割キャンペーン開催中　早割キャンペーン期間：～2026年6月30日（火）まで

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル（札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則）では、2026年6月30日（火）までの期間、東館1階ノーザンテラスダイナーの夏のバイキングプランにて早割キャンペーンを開催しております。

お盆期間限定スペシャルディナーバイキングライブクッキングイメージ

多くのお客様にご利用いただいているノーザンテラスダイナーのバイキング。現在、夏のホリデーシーズンに開催するバイキングについて、2026年6月30日（火）までのご予約で大人料金が通常料金から500円割引になる早割キャンペーンを開催しております。対象プランは、「夏休みディナーバイキング」「お盆期間限定スペシャルランチバイキング」「お盆期間限定スペシャルディナーバイキング」の3プラン。前菜、メイン、デザートまで充実のメニューに加え、目玉となるライブクッキングメニューでは、人気のローストビーフやガーリックシュリンプ、夏らしいメロンスイーツも登場いたします。今だけの早期予約でお得に愉しめる夏のバイキング。夏休み・お盆休みは、ご家族皆様で札幌グランドホテルのバイキングにお越しください。

札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。

ノーザンテラスダイナー 夏休み＆お盆期間バイキング 早割キャンペーン 概要

早割キャンペーン受付期間：～2026年6月30日（火）まで

ご利用場所：ノーザンテラスダイナー（東館1階）

お客様からのご予約・お問い合わせ：011-261-3376（食堂予約係） ※以下料金は全て税・サ込

●夏休みディナーバイキング

URL：https://grand1934.com/restaurant/northern-terrace-diner/summer_holiday_dinner/

【6月30日までの早割特別料金：大人 \6,500】

・通常料金：

大人 \7,000／小学生 \3,500

4歳～未就学児 \1,800／3歳以下 無料

・ご利用期間：2026年7月25日（土）～8月7日（金）

・ご利用時間：17:00～18:30までにご入店ください。

【メニュー例】

・有頭海老の鉄板ガーリックシュリンプ

・ローストビーフ オニオンソース

・北海道4種チーズのクワトロフォルマッジピッツァ

・山椒香る麻婆豆腐

・北海道産とうもろこしのクレームブリュレ

・メロンのショートケーキ 他

ローストビーフ●お盆期間限定スペシャルランチバイキング

URL：https://grand1934.com/restaurant/northern-terrace-diner/viking_lunch_summer/

【6月30日までの早割特別料金：大人 \5,000】

・通常料金：

大人 \5,500／小学生 \2,800

4歳～未就学児 \1,400／3歳以下 無料

・ご利用期間：2026年8月8日（土）～8月16日（日）

・ご利用時間：11:30～14:30

【メニュー例】

・北海道産黒毛和牛のローストビーフ

・照り焼きチーズバーガー

・海老と鶏ひき肉のオムライス

・豚ばら肉のグリル サムギョプサル風ソース

・北海道産メロンと生ハム

・北海道産メロンのミニパフェ 他

お盆期間限定 スペシャルランチバイキング

【キッズシェフ体験プレート】

パンケーキをチョコペンやトッピングで自由にデコレーションできる「キッズシェフ体験プレート」をご用意。コック帽のプレゼント付きで、お子様にシェフ気分をお愉しみいただけます。

●お盆期間限定スペシャルディナーバイキング

URL：https://grand1934.com/restaurant/northern-terrace-diner/viking_dinner_summer/

【6月30日までの早割特別料金：大人 \7,500】

・通常料金：

大人 \8,000／小学生 \4,000

4歳～未就学児 \2,000／3歳以下 無料

・ご利用期間：2026年8月8日（土）～8月16日（日）

・ご利用時間：17:00～18:30までにご入店ください。

【メニュー例】

・有頭海老の鉄板ガーリックシュリンプ

・北海道産黒毛和牛のローストビーフ

・握り寿司

・アボカドのワカモレ

・豚角煮の台湾風バーガー

・北海道産メロンのミニパフェ

・屋台風いちご飴とチョコバナナ 他

北海道産黒毛和牛のローストビーフ有頭海老の鉄板ガーリックシュリンプ握り寿司屋台風いちご飴とチョコバナナメロンのショートケーキ北海道産メロンのミニパフェ

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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札幌グランドホテル

札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951年5月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年6月には日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者として歩み続けております。



※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：札幌グランドホテル

所在地：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目

開業：1934年12月11日

構造：地上17階・地下2階

客室数：494室・1,004名

URL：https://grand1934.com/

Facebook：https://www.facebook.com/grand1934

X：https://twitter.com/SapporoGrand

Instagram：https://www.instagram.com/sapporograndhotel/