【札幌グランドホテル】夏休み＆お盆期間バイキング 早割キャンペーン開催中 早割キャンペーン期間：～2026年6月30日（火）まで
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル（札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則）では、2026年6月30日（火）までの期間、東館1階ノーザンテラスダイナーの夏のバイキングプランにて早割キャンペーンを開催しております。
お盆期間限定スペシャルディナーバイキング
ライブクッキングイメージ
多くのお客様にご利用いただいているノーザンテラスダイナーのバイキング。現在、夏のホリデーシーズンに開催するバイキングについて、2026年6月30日（火）までのご予約で大人料金が通常料金から500円割引になる早割キャンペーンを開催しております。対象プランは、「夏休みディナーバイキング」「お盆期間限定スペシャルランチバイキング」「お盆期間限定スペシャルディナーバイキング」の3プラン。前菜、メイン、デザートまで充実のメニューに加え、目玉となるライブクッキングメニューでは、人気のローストビーフやガーリックシュリンプ、夏らしいメロンスイーツも登場いたします。今だけの早期予約でお得に愉しめる夏のバイキング。夏休み・お盆休みは、ご家族皆様で札幌グランドホテルのバイキングにお越しください。
札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。
ノーザンテラスダイナー 夏休み＆お盆期間バイキング 早割キャンペーン 概要
早割キャンペーン受付期間：～2026年6月30日（火）まで
ご利用場所：ノーザンテラスダイナー（東館1階）
お客様からのご予約・お問い合わせ：011-261-3376（食堂予約係） ※以下料金は全て税・サ込
●夏休みディナーバイキング
URL：https://grand1934.com/restaurant/northern-terrace-diner/summer_holiday_dinner/
【6月30日までの早割特別料金：大人 \6,500】
・通常料金：
大人 \7,000／小学生 \3,500
4歳～未就学児 \1,800／3歳以下 無料
・ご利用期間：2026年7月25日（土）～8月7日（金）
・ご利用時間：17:00～18:30までにご入店ください。
【メニュー例】
・有頭海老の鉄板ガーリックシュリンプ
・ローストビーフ オニオンソース
・北海道4種チーズのクワトロフォルマッジピッツァ
・山椒香る麻婆豆腐
・北海道産とうもろこしのクレームブリュレ
・メロンのショートケーキ 他
ローストビーフ
●お盆期間限定スペシャルランチバイキング
URL：https://grand1934.com/restaurant/northern-terrace-diner/viking_lunch_summer/
【6月30日までの早割特別料金：大人 \5,000】
・通常料金：
大人 \5,500／小学生 \2,800
4歳～未就学児 \1,400／3歳以下 無料
・ご利用期間：2026年8月8日（土）～8月16日（日）
・ご利用時間：11:30～14:30
【メニュー例】
・北海道産黒毛和牛のローストビーフ
・照り焼きチーズバーガー
・海老と鶏ひき肉のオムライス
・豚ばら肉のグリル サムギョプサル風ソース
・北海道産メロンと生ハム
・北海道産メロンのミニパフェ 他
お盆期間限定 スペシャルランチバイキング
【キッズシェフ体験プレート】
パンケーキをチョコペンやトッピングで自由にデコレーションできる「キッズシェフ体験プレート」をご用意。コック帽のプレゼント付きで、お子様にシェフ気分をお愉しみいただけます。
●お盆期間限定スペシャルディナーバイキング
URL：https://grand1934.com/restaurant/northern-terrace-diner/viking_dinner_summer/
【6月30日までの早割特別料金：大人 \7,500】
・通常料金：
大人 \8,000／小学生 \4,000
4歳～未就学児 \2,000／3歳以下 無料
・ご利用期間：2026年8月8日（土）～8月16日（日）
・ご利用時間：17:00～18:30までにご入店ください。
【メニュー例】
・有頭海老の鉄板ガーリックシュリンプ
・北海道産黒毛和牛のローストビーフ
・握り寿司
・アボカドのワカモレ
・豚角煮の台湾風バーガー
・北海道産メロンのミニパフェ
・屋台風いちご飴とチョコバナナ 他
北海道産黒毛和牛のローストビーフ
有頭海老の鉄板ガーリックシュリンプ
握り寿司
屋台風いちご飴とチョコバナナ
メロンのショートケーキ
北海道産メロンのミニパフェ
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート
グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。
企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート
所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F
創立：1958年8月27日
資本金：1億円
代表取締役社長：荒井 幸雄
TEL：03-5209-4121（代表）
URL：https://www.granvista.co.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp
X：https://twitter.com/granvistaTW
Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/
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札幌グランドホテル
札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951年5月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年6月には日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者として歩み続けております。
※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。
名称：札幌グランドホテル
所在地：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目
開業：1934年12月11日
構造：地上17階・地下2階
客室数：494室・1,004名
URL：https://grand1934.com/
Facebook：https://www.facebook.com/grand1934
X：https://twitter.com/SapporoGrand
Instagram：https://www.instagram.com/sapporograndhotel/