NordVPN、次世代アンチウイルスとVPNを軸に包括的なデジタル保護を強化 詐欺・フィッシング・個人情報流出など、進化するオンライン脅威へ1つのアプリで対応

Nordvpn S.A.

個人向けセキュリティサービスを提供するNordVPN（本社：オランダ・アムステルダム、日本代表：

小原拓郎）は、悪意あるファイルにとどまらず、詐欺・フィッシング・個人情報流出・アカウント

乗っ取りなどへ広がるオンライン脅威の変化を受け、次世代アンチウイルスとVPNを軸に、包括的な

デジタル保護を強化していきます。

NordVPNは、世界最高水準のVPNによる「接続」、次世代アンチウイルスによる「保護」、Dark Web Monitor(TM)などによる「監視」を3本柱として、1つのアプリでデジタルセキュリティを提供しています。これにより、従来の「安全につなぐ」ためのVPNにとどまらず、閲覧時の危険検知や個人情報流出の確認までを一体で支援し、日常的なオンラインリスクに包括的に対応します。

■背景：脅威の主役は「ファイル」から「詐欺・フィッシング」へ

数十年にわたり、従来のアンチウイルスソフトウェアは、悪意のあるファイルを検知する能力を中心に定義されてきました。しかし今日、人々が直面する最も一般的かつ深刻な脅威の多くは、ファイルに

依存していません。フィッシングページ、偽オンラインショップ、詐欺メッセージ、個人情報の盗用、アカウント乗っ取り攻撃は、ダウンロード可能なマルウェアではなく、巧妙な欺き、不正取得された

認証情報、ソーシャルエンジニアリングに依存するケースが増えています。

NordVPNはこうした現実に対応し、従来型アンチウイルスの枠を超えた新しい保護のあり方を

提示します。単なる事後的なウイルス検出にとどまらず、次世代アンチウイルスは、フィッシング、

詐欺、マルウェアをデバイスに到達する前にリアルタイムで防御しながら、NordVPNのコアである

プライバシー保護および暗号化機能を補完するよう設計されています。

■ 1つのアプリで実現する3本柱の保護

NordVPNは、デジタルセキュリティに求められる「接続」「保護」「監視」の3本柱を1つのアプリで提供しています。より強固なセキュリティ、より低い複雑性、管理すべきツール数の削減という、

ユーザーの現実的なニーズに応える構成です。

接続（VPN）： 世界137か国211拠点をカバーする世界最高水準のVPNで通信を暗号化。プライバシーを守りながら安全なインターネット接続を実現します。

保護（次世代アンチウイルス）： 詐欺・フィッシング防御、マルウェア防御、広告・トラッカー

ブロック、個人情報・アカウント乗っ取り防御、ファイル・デバイス防御を包括。4月だけで約480万件の脅威をブロックしています（うちマルウェア300万件超）。

監視（Dark Web Monitor(TM)）： ダークウェブ上への個人情報流出を常時監視・検知し、速やかに通知。漏洩した認証情報をいち早く把握することで、アカウント乗っ取りや二次被害を未然に防ぎます。

■ 設計段階からのプライバシーファースト

プライバシーは、これらの保護機能の構築方法において引き続き中心的な役割を担っています。

NordVPNのセキュリティアプローチは、脅威判断に必要な最小限のシグナル収集を設計理念に据え、

セキュリティソフトウェアを監視製品に変えることなくユーザーを守ることを目指しています。特定の脅威カテゴリに特化した機械学習モデルにより、精度とスピードを向上させています。

■NordVPN 最高技術責任者（CTO） マリユス・ブリエディスのコメント

「人々はいまも、デジタルセキュリティ全般を表す言葉として『アンチウイルス』を使っています。

しかし、実際に守るべき脅威は大きく変化しています。現代の保護は、悪意あるダウンロードだけで

なく、フィッシングや詐欺など、生活者が日々オンラインで直面するリスクに対応する必要があります。NordVPNが信頼されてきたプライバシー基準を損なうことなく、保護のあり方も進化させていきます。NordVPNは、ユーザーのプライバシーを守りながら脅威に対応する、プライバシーファーストの

設計を重視しています。必要最小限のシグナルに基づいて脅威を判断し、特定の脅威カテゴリに対応した機械学習モデルなどを活用することで、検知精度とスピードの向上を図っています。消費者が、利便性、保護、プライバシーのいずれかを諦める必要はありません。高度なVPN技術と次世代アンチウイルスをひとつのアプリ体験に統合することで、複雑さを減らし、今日のデジタルセキュリティにより合った保護を提供していきます」

■ NordVPNについて

NordVPNは、世界中で何百万人ものインターネットユーザーに利用されている、デジタルプライバシーとセキュリティのためのオールインワンアプリです。NordVPNアプリは、世界最高水準のVPN、

次世代アンチウイルス、Dark Web Monitor(TM)をはじめとするセキュリティ機能を統合し、ユーザーがオンライン上でより安全かつプライベートに過ごせるようサポートします。また、フィッシング、

詐欺、悪質なウェブサイト、トラッカー、迷惑広告、マルウェアなどの脅威からユーザーを保護し、

オンラインプライバシーの強化にも貢献します。詳細は nordvpn.com をご覧ください。

【会社概要】

会社名：NordVPN

本社：Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands

日本代表：小原拓郎

NordVPNウェブサイト：https://nordvpn.com/

VPNについて：https://nordvpn.com/ja/what-is-a-vpn/

ナショナル・プライバシー・テスト（National Privacy Test）について：https://nationalprivacytest.org/jp