第57回ホリデープロムナード「ゆかたで銀ぶら2026」8月1日（土）開催決定｜打ち水・大銀座盆踊り・銘店屋台で銀座が夏色に

全銀座会

一般社団法人銀座通連合会は、2026年8月1日（土）に銀座の夏まつり「ゆかたで銀ぶら2026」を開催します。歩行者天国の開催を記念した「ホリデープロムナード」の一環として2007年に始まり、今年で20回目を迎えます。昨年に続き好評の大銀座盆踊りに加え、銀座の銘店の味が気軽に楽しめる屋台が銀座通りに登場。打ち水や田楽座の公演、キッズ向け体験コーナーなど、大人も子どもも楽しめる催しが揃います。

銀座通り1丁目から8丁目を舞台に、田楽座による公演や打ち水、お子様が楽しめるキッズスペースなど、さまざまなイベントを実施します。銀座エリアの商業施設・百貨店とのタイアップ企画や、銀座に店舗を構える多数の店舗が「おもてなし店舗」として参加。ゆかたで訪れるなど特定の条件を満たすと特典が受けられるサービスも提供されます。この機会にぜひ銀座の夏祭りをご体験ください。

第57回ホリデープロムナード ゆかたで銀ぶら2026

日程：2026年8月1日（土）

時間：16時～20時

※催し物によって開催時間が異なります

場所

銀座通り1丁目～8丁目

銀座内の各企業・各商店・各商業施設

主催

一般社団法人銀座通連合会

後援

中央区（予定）

協力

全銀座会、国土交通省東京国道事務所、築地警察署、京橋消防署、東京都下水道局、京橋消防団第三分団、京橋消防団第四分団、協賛各社、飲料メーカー

◆ 銀座通り上で開催予定のイベント

銀座涼風計画 打ち水

時間：16時～／場所：銀座通り1丁目

銀座通りで太鼓の合図とともに一斉に打ち水を実施。打ち水効果で涼風を吹かせ、夕涼みへと向かう銀座の街で素敵なひとときを。

大銀座盆踊り

時間：16時～20時／場所：銀座通り

昨年に続き今年も開催予定。日枝神社による安全祈願のお祓いののち、一日限りの櫓を囲んで盆踊り大会を行います。銀座の夏の風情をお楽しみください。

銀座涼風計画 氷柱展示

時間：16時～20時／場所：銀座通り各所

ポスター入りの氷柱を展示。氷で涼を感じながら銀ぶらをお楽しみいただけます。

銀座銘店屋台

時間：16時～20時／場所：銀座通り

毎年大好評の銀座銘店屋台が今年も登場。この日だけの限定メニューもお見逃しなく。

＜屋台出店予定者（銀座通り2・6丁目／GINZA SIX ※2026年5月時点・順不同）＞

銀座千疋屋／香港1997／銀座 天一／銀座スイス（GINZA SIX＆路上の2店舗）／麦酒屋るぷりん／銀座 梅林／TORAYA GINZA菓寮／銀座ハゲ天／銀座熊本館／IBARAKI sense／ひろしまブランドショップTAU／アンテナショップ まるごと高知／おいしい山形プラザ／ふくい食の國291×日比谷しまね館／銀座・新潟情報館 THE NIIGATA／ハイアット セントリック 銀座 東京 NAMIKI667／ST LOUIS BAR by KEI／無印良品 銀座／歌舞伎座サービス／銀座料理飲食業組合連合会／銀座アスター本店／資生堂パーラー／松屋銀座／銀座鳥繁

ゆかたで銀ぶら2026×築地警察署

時間：16時～18時／場所：銀座通り5丁目

築地警察署とのタイアップ企画。憧れのパトカーや白バイの乗車体験ができます。

ゆかたで銀ぶら2026×京橋消防署

時間：16時～18時／場所：銀座通り7丁目

はしご車のバスケットに乗って銀座の街を見渡せます。ポンプ車の乗車体験や消火器を使った打ち水体験も。（はしご車乗車体験は事前抽選制の予定。）

こどもワークショップ アーティストと銀座コインをつくろう

時間：14時半～17時半／場所：GINZA SIX 1F

銀座の起源は1612年の銀貨鋳造所。「技術」から始まったこのまちで、子どもたちがアーティスト・石田延命所と一緒に"新しいコイン"をつくる造形ワークショップです。応募方法など詳細は公式HPをご覧ください。

わくわくキッズスペース

時間：16時～19時／場所：銀座通り8丁目

わくわくキッズスペース× 博品館 TOY PARK

銀座で一番の老舗おもちゃ屋さんによる体験型イベント。詳しくはゆかたで銀ぶらHPをご覧ください。

わくわくキッズスペース×（公社）東京青年会議所中央区委員会

東京JC中央区委員会がお子様向けお楽しみコーナーをご用意。詳しくはゆかたで銀ぶらHPをご覧ください。

わくわくキッズスペース× NTT東日本 防災ブース

夏の銀座で防災を楽しく！NTT東日本のキッズ向け防災ブースでは、公衆電話体験や「171」伝言ダイヤル、防災を楽しく学べる体験を通じて家族みんなで防災意識を高められます。

※イベントの内容は、予告なく変更または中止される場合があります。

◆ 百貨店・商業施設内で開催予定のイベント

GINZA SIX盆踊り×銀座銘店屋台

【盆踊り】15時半～20時

【銀座銘店屋台】14時半～20時半

場所：GINZA SIX屋上・GINZA SIXガーデン

屋上で盆踊りを開催し、日本の夏を満喫。銀座の銘店からお料理やお飲み物を販売する屋台も出店します。

松屋銀座の夏祭り

時間：14時～18時／場所：松屋銀座館内

毎年好評の夏祭りを今年も館内にて開催。松屋銀座の公式LINE友だち登録で縁日に無料参加いただけます。詳しくは松屋ウェブサイトをご確認ください。

銀座三越 まつり芸能集団「田楽座」公演

公演時間：１.17時～17時半 ２.18時半～19時

場所：銀座三越前

和太鼓の響きや笛の音色など、日本の祭りのパフォーマンスが楽しめる特別イベント。

セイコーハウス／和光 時計塔前 ゆかた撮影会

場所：セイコーハウス／和光 時計塔（3組限定／事前抽選）

銀座の象徴・セイコーハウスの屋上、時計塔の前で記念写真を撮影。普段は限られたお客様しか入れない特別な空間です。応募方法など詳細は公式HPをご覧ください。

※イベントの内容は、予告なく変更または中止される場合があります。

◆ 公式情報

公式サイト：https://ginbura.ginza.jp

Instagram：@yukatadeginbura(https://www.instagram.com/yukatadeginbura/) ／ @ginzaofficial(https://www.instagram.com/ginzaofficial/?hl=ja)

各種イベントに関するお問い合わせ

主催： 一般社団法人銀座通連合会（TEL：０３-３５６１-０９１９）

後援： 中央区（予定）

協力： 全銀座会、東京都下水道局、国土交通省東京国道事務所、築地警察署、

京橋消防署、京橋消防団第三分団、京橋消防団第四分団、協賛各社、飲料メーカー

企画・運営： 銀実会