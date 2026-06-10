スタンドもカード収納もこれ1つ。指フック付きMagSafe対応スマホスタンドを4種類発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、最大3枚のカードをスライド操作でサッと取り出せる、カード収納付きスマホスタンドを新たに発売しました。ラインナップは、指フック付きの「200-STN107」シリーズと、伸縮指フック付きの「200-STN108」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ライトグレーの2色展開で、合計4種類をご用意しています。
【掲載ページ】
MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 角度調整 指フック iPhone対応 ブラック
型番：200-STN107BK
販売価格：3,618円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107BK
ライトグレー
型番：200-STN107LGY
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107LGY
MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 角度調整 伸縮指フック iPhone対応 ブラック
型番：200-STN108BK
販売価格：3,527円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108BK
ライトグレー
型番：200-STN108LGY
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108LGY
【おすすめポイント】
・MagSafe対応で簡単にマグネット着脱
・指フックが付いており、スマホを持ちやすい
・カードを3枚収納でき、財布不要で外出できる
【特長】動画で特長を見る
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o90QwvwMmwE ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=i7dQfN7-KYE ]
外出をもっと快適に。
外出のたびに財布・スマホをバラバラに持ち歩く、そんな日常を、本シリーズがまるごと変えます。交通系ICやクレジットカードなど最大3枚をスマホの背面にまとめて収納できて、しかもスタンドになるので、ちょっとしたお出かけならスマホ1つで完結。ブラックとライトグレーの2色から選べます。
マグネット着脱式だから、取り付けも外すのも一瞬。
装着方法はスマホの背面に近づけるだけ。MagSafe対応の強力なマグネットがピタッと吸着し、ズレや落下の不安なくしっかり固定されます。取り付けも外すのも面倒な手間は一切ありません。
指フック付きで持ちやすい。
200-STN107シリーズ
200-STN108シリーズ
指を通してスマートに片手操作することができる指フックがついています。
2種類の指フックから選べて、通常の指フック（200-STN107シリーズ）と、指にピタッと合わせて伸縮できる指フック(200-STN108シリーズ)から選べます。
開くだけでスタンドに早変わり
パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができます。
外出先でスマホで動画を見たりする際など便利です。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできます。
これ1つでカード3枚収納
これ1つで財布いらず、カードを３枚収納することができます。
スマホと一緒にカードを持っておくことで、必要な際にすぐにカードを取り出せます。
また、付けたままでも邪魔にならない薄さです。
【サンワダイレクト各店掲載ページ】
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107LGY
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108BK
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108LGY
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn107/
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn108/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn107.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn108.html
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/781928289
https://wowma.jp/item/781928290
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3SH2DY9
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S6KH8M
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S44WFQ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S465HS
【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-3311
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。