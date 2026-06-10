スタンドもカード収納もこれ1つ。指フック付きMagSafe対応スマホスタンドを4種類発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、最大3枚のカードをスライド操作でサッと取り出せる、カード収納付きスマホスタンドを新たに発売しました。ラインナップは、指フック付きの「200-STN107」シリーズと、伸縮指フック付きの「200-STN108」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ライトグレーの2色展開で、合計4種類をご用意しています。

【掲載ページ】

MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 角度調整 指フック iPhone対応 ブラック

型番：200-STN107BK

販売価格：3,618円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107BK

ライトグレー

型番：200-STN107LGY

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107LGY

MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 角度調整 伸縮指フック iPhone対応 ブラック

型番：200-STN108BK

販売価格：3,527円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108BK

ライトグレー

型番：200-STN108LGY

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108LGY

【おすすめポイント】

・MagSafe対応で簡単にマグネット着脱

・指フックが付いており、スマホを持ちやすい

・カードを3枚収納でき、財布不要で外出できる

【特長】

動画で特長を見る[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o90QwvwMmwE ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=i7dQfN7-KYE ]

外出をもっと快適に。

外出のたびに財布・スマホをバラバラに持ち歩く、そんな日常を、本シリーズがまるごと変えます。交通系ICやクレジットカードなど最大3枚をスマホの背面にまとめて収納できて、しかもスタンドになるので、ちょっとしたお出かけならスマホ1つで完結。ブラックとライトグレーの2色から選べます。

マグネット着脱式だから、取り付けも外すのも一瞬。

装着方法はスマホの背面に近づけるだけ。MagSafe対応の強力なマグネットがピタッと吸着し、ズレや落下の不安なくしっかり固定されます。取り付けも外すのも面倒な手間は一切ありません。

指フック付きで持ちやすい。200-STN107シリーズ200-STN108シリーズ

指を通してスマートに片手操作することができる指フックがついています。

2種類の指フックから選べて、通常の指フック（200-STN107シリーズ）と、指にピタッと合わせて伸縮できる指フック(200-STN108シリーズ)から選べます。

開くだけでスタンドに早変わり

パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができます。

外出先でスマホで動画を見たりする際など便利です。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできます。

これ1つでカード3枚収納

これ1つで財布いらず、カードを３枚収納することができます。

スマホと一緒にカードを持っておくことで、必要な際にすぐにカードを取り出せます。

また、付けたままでも邪魔にならない薄さです。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107LGY

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108LGY

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn107/

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn108/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn107.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn108.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/781928289

https://wowma.jp/item/781928290

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3SH2DY9

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S6KH8M

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S44WFQ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S465HS

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

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サンワダイレクト公式Instagram

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サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

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サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。