スタンドもカード収納もこれ1つ。指フック付きMagSafe対応スマホスタンドを4種類発売

写真拡大 (全20枚)

サンワサプライ株式会社



サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、MagSafe対応でスマホ背面にピタッと装着でき、最大3枚のカードをスライド操作でサッと取り出せる、カード収納付きスマホスタンドを新たに発売しました。ラインナップは、指フック付きの「200-STN107」シリーズと、伸縮指フック付きの「200-STN108」シリーズの2モデル。それぞれブラック・ライトグレーの2色展開で、合計4種類をご用意しています。



【掲載ページ】

MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 角度調整 指フック iPhone対応 ブラック


型番：200-STN107BK


販売価格：3,618円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107BK



ライトグレー


型番：200-STN107LGY


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107LGY



MagSafe対応スマホスタンド カード収納付き カードケース マグネット着脱 角度調整 伸縮指フック iPhone対応 ブラック


型番：200-STN108BK


販売価格：3,527円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108BK



ライトグレー


型番：200-STN108LGY


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108LGY




【おすすめポイント】

・MagSafe対応で簡単にマグネット着脱


・指フックが付いており、スマホを持ちやすい


・カードを3枚収納でき、財布不要で外出できる



【特長】

動画で特長を見る
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=o90QwvwMmwE ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=i7dQfN7-KYE ]



外出をもっと快適に。



外出のたびに財布・スマホをバラバラに持ち歩く、そんな日常を、本シリーズがまるごと変えます。交通系ICやクレジットカードなど最大3枚をスマホの背面にまとめて収納できて、しかもスタンドになるので、ちょっとしたお出かけならスマホ1つで完結。ブラックとライトグレーの2色から選べます。



マグネット着脱式だから、取り付けも外すのも一瞬。



装着方法はスマホの背面に近づけるだけ。MagSafe対応の強力なマグネットがピタッと吸着し、ズレや落下の不安なくしっかり固定されます。取り付けも外すのも面倒な手間は一切ありません。



指フック付きで持ちやすい。

200-STN107シリーズ

200-STN108シリーズ

指を通してスマートに片手操作することができる指フックがついています。


2種類の指フックから選べて、通常の指フック（200-STN107シリーズ）と、指にピタッと合わせて伸縮できる指フック(200-STN108シリーズ)から選べます。



開くだけでスタンドに早変わり



パカッと開くだけでスタンドに早変わりし、好きな角度でピタッとキープすることができます。


外出先でスマホで動画を見たりする際など便利です。もちろんスマホを横向きにさせて使うこともできます。



これ1つでカード3枚収納



これ1つで財布いらず、カードを３枚収納することができます。


スマホと一緒にカードを持っておくことで、必要な際にすぐにカードを取り出せます。


また、付けたままでも邪魔にならない薄さです。







【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107BK


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN107LGY


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108BK


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN108LGY


■サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn107/


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn108/


■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn107.html


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn108.html


■サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/781928289


https://wowma.jp/item/781928290


■サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3SH2DY9


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S6KH8M


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S44WFQ


https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3S465HS



【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ


https://direct.sanwa.co.jp


サンワダイレクト公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式Instagram


https://www.instagram.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/user/sanwadirect/


サンワダイレクト公式LINEアカウント


https://page.line.me/?accountId=jgl3920e




サンワダイレクト

社名　　：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立　　：昭和26年(1951年)
本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店　　：東京都品川区南大井６-５-８
展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階
　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL　　 ：086-223-3311
FAX　　 ：086-223-5123
E-Mail　 ：hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。