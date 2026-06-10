VIE、東京大学・自治医科大学との共同研究テーマ「Brain-Audio Interfaceの開発」がNEDOフロンティア育成事業に採択

VIE株式会社

VIE株式会社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：今村泰彦）は、国立大学法人東京大学、学校法人自治医科大学と共同で提案した研究テーマ「Brain-Audio Interfaceの開発」が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のフロンティア育成事業に採択されたことをお知らせいたします。

本研究テーマは、東京大学、VIE株式会社、自治医科大学が連携して実施するものであり、脳神経科学分野における研究開発の推進を目指すものです。

■フロンティア育成事業について

図：NEDO公開資料より（2026年度 フロンティア育成事業 採択テーマ一覧）

フロンティア育成事業は、NEDOが推進する研究開発支援事業です。2040年以降の新産業創出を見据え、国として新たに取り組むべきフロンティア領域の研究開発および事業化を推進することを目的としています。

2026年度より事業体制が拡充され、「AIロボティクス」「バイオものづくり」「量子」「ブレインテック・ニューロテック」などの重点領域において、技術開発から社会実装までを一貫して支援しています。

また、「ブレインテック・ニューロテック」領域のプログラムディレクター（PD）には、VIE株式会社 執行役員CNTOを務める茨木拓也が就任しました。

■NEDO採択テーマ一覧

- NEDO公式プレスリリース

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101942.html

■共同研究パートナーを募集

VIE株式会社は、最先端技術であるニューロテクノロジーを掛け合わせ、新たな可能性を追求しています。研究企画から共同研究開発、サービス開発、事業実装まで、多岐にわたるフェーズやテーマでの共同研究を歓迎しておりますので、お気軽にお声がけください。

■採用情報

- お問い合わせ先：info@vie.style- 共同研究事例：https://www.viestyle.co.jp/news/category/business/

VIE株式会社では、ブレインテック・ニューロテック領域の社会実装に挑戦する仲間を募集しています。

研究開発、事業開発、プロダクト開発など幅広いポジションにおいて採用を行っております。脳科学とテクノロジーの力で新たな価値創出に取り組みたい方は、ぜひご応募ください。

- お問い合わせ先：info@vie.style- 採用情報：https://www.viestyle.co.jp/recruit/

VIE株式会社

VIE株式会社は、「味わい深い人生を ~Feel the life~」をミッションに掲げ、ニューロテクノロジーとエンターテインメントの力を融合させ、感性豊かな社会の実現を目指しています。

これまで製薬会社や大学研究機関、企業との連携を通じ、ウェアラブル脳波計やニューロテクノロジーを活用したサービスの開発を推進してきました。特に日常生活で簡易にEEG（脳波）を測定できる技術を実現し、感性の可視化を支援する製品や技術を展開しています。さらにリアルタイムで取得した脳波データにアクセス可能なデスクトップ版脳波解析アプリ「VIE Streamer」を提供しており、研究開発部門や大学研究機関、病院などで広く利用されています。

2024年3月には、製薬会社や事業会社などからシリーズA1ラウンドで3.05億円を調達し、研究開発および事業開発のさらなる推進に取り組んでいます。今後も、ニューロテクノロジーの普及と、ウェルビーイングや医療分野への貢献を一層進めてまいります。

- 会社名：VIE株式会社- 代表取締役：今村 泰彦- 所在地：神奈川県鎌倉市大町1-9-22- URL：https://www.viestyle.co.jp/

本件に関するお問合せ先

E-mail：info@vie.style