ネットマーブル、新作大規模ペット大乱闘RPG『ストーンエイジ：放置冒険』サービス開始100日を記念した特別なイベントを開催！

ネットマーブルジャパン株式会社

高品質なモバイルゲームを開発・提供するネットマーブルは、スマートフォン向け新作大規模ペット大乱闘RPG『ストーンエイジ：放置冒険』（開発：Netmarble N2 Inc.）において、サービス開始100日を記念したイベントを開催するアップデートを実施いたしました。

『ストーンエイジ：放置冒険』は、サービス開始100日を記念し、7月6日（月）まで期間限定で複数の「100日記念イベント」を開催いたします。

●「100日記念！フェスイベント」：14日間にわたってミッションを達成することで、「100日記念称号」をはじめ、「SS確率UPペット召喚チケット」200枚、「ブルージェム」50,000個などの豪華報酬を獲得できます。

●「100日記念ログインイベント」：14日間ログインするだけで、「輝くフェスティバルボックス」や「華麗なフェスティバルボックス」などの報酬を受け取れます。

●「100日記念スペシャルパス」：パスミッションを達成することで、新ペット「ロア」と「ラコロス」をはじめ、「ブルージェム」6,000個、「ペット召喚券」60枚など、さまざまな報酬を獲得できます。

Netmarble N2のキム・ソクファン総括プロデューサーは、「この100日間、『ストーンエイジ：放置冒険』を応援し、愛してくださったすべてのプレイヤーの皆さまに心より感謝申し上げます」とコメントし、「今回の節目を記念して、多彩なイベントと豊富な報酬をご用意しました。ぜひイベントをお楽しみいただき、今後もより良いゲーム体験をお届けできるよう努めてまいります」と述べました。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認いただけます。

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/stoneage/list/11/1

『ストーンエイジ：放置冒険』の最新情報は、公式サイトや公式SNSでご確認ください。

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式サイト

https://stoneage.netmarble.com/

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式フォーラム

https://forum.netmarble.com/stoneage

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式Facebook：

https://www.facebook.com/StoneAgeIA/

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式YouTube

https://www.youtube.com/@StoneAge_IA

・『ストーンエイジ：放置冒険』公式X

https://x.com/StoneAge_IA_JP

・『ストーンエイジ：放置冒険』アプリダウンロード

Apple Store：https://apps.apple.com/jp/app/stoneage-pet-world/id6737408689?l=ja

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.stonkey

公式サイト：https://stoneage.netmarble.com/ja

◆ストーンエイジ：放置冒険とは◆

『ストーンエイジ：放置冒険』は、1999年に誕生し、世界中で2億人以上のプレイヤーに親しまれてきた人気IP「ストーンエイジ」シリーズを基にした完全新作タイトルです。原作の魅力とクラシックなゲームプレイを忠実に再現しながら、モダンなシステムで新たなプレイ体験を提供します。プレイヤーは、現代風に蘇った色とりどりの太古の世界で、個性豊かな数百種類のペットを捕獲や育成し、冒険へと旅立ちます。原作でおなじみの「ペットライド」や「ペットキャッチ」、「トレーナーとペットの連携バトル」などの要素も、現代向けにフルリメイクして実装しております。

◆ストーンエイジ：放置冒険について◆

［ タイトル ］ ストーンエイジ：放置冒険

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］Netmarble N2

［ 対応端末 ］ iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年3月3日

◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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