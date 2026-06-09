あと3日で開幕！国内最大級のペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」見どころまとめ

株式会社FLAFFY

"ペットとヒトの関係をフラットに"をコンセプトに、総フォロワー25万人の国内最大級ペットメディア事業や、数万人が来場する国内最大級のペットフェスなどを手掛ける株式会社FLAFFY（本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙、以下「当社」）は、ペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」を、2026年6月12日(金)～14日(日)の3日間、東京・お台場セントラル広場及びプロムナードにて開催いたします。

昨年6月の開催において約10万人の来場者を動員し、大きな反響を呼んだ「ジャパンわんこフェスタ」。2026年版となる本イベントでは、会場規模およびコンテンツの両面において前回からさらなる拡充を図り、開催いたします。開幕まで残り3日となった本稿では、当日の主な見どころについてご紹介いたします。

■イベント概要

当社は、ペットとヒトが共に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ 2026 in お台場」を、2026年6月12日(金)～14日(日)に開催いたします。前回よりもさらに内容を充実させ、わんちゃん向けエリアの拡大をはじめ、キッチンカーの出店も引き続き予定しております。また、昨年6月に好評を得た「クリエーターズフリマ」、および"肉祭"から派生した「ホットドッググランプリ」も同時開催いたします。食事やショッピングをわんちゃんとともに楽しめる、充実のコンテンツをお届けいたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場

【開催日程】2026年6月12日(金)～14日(日)

【開催時間】9:30-16:30

【開催場所】お台場セントラル広場及びプロムナード(東京都江東区⻘海1丁目1)

【想定動員人数】3日間の合計：約70,000名～100,000名

【入場料】無料

【イベント公式HP】https://japan-wanko-festa.com/

■ペット関連ブランド180店舗が集結！会場マップ公開

全国各地から厳選されたペット関連ブランド・サービスが、約180店舗規模で集結いたします。ペットフードやケア用品をはじめ、アクセサリー・ウェアなど愛犬との暮らしをより豊かにする多彩な商品・サービスをご覧いただけます。会場では実際に商品をお手に取りながら、質感やサイズ感をご確認の上でお選びいただくことが可能です。フリマエリア・フードエリアを含む総出店数は250店舗以上となり、過去最大規模の開催となります。

※詳しい出店者情報は公式イベントInstagram(https://www.instagram.com/flaffy.fes/)でご紹介しています。

■見どころ充実！犬種別オフ会・フォトスポット・ステージコンテンツほか多数

「ペットとヒトが一緒に楽しめる」をテーマに、当日は多彩なコンテンツを展開いたします。愛犬との撮影が楽しめる各種フォトブースを設けるほか、好評の「わんこ証明写真」もイベント限定フレームにて実施いたします。例年多くの来場者にご参加いただいている「わんわん抽選会」や各種ステージコンテンツも、前回からさらに内容を充実させてお届けいたします。

■毎回大好評の「犬種別オフ会」をドッグランで開催

例年多くの来場者にご参加いただいている人気コンテンツ「犬種別オフ会」も開催いたします。同犬種のわんちゃんが一堂に集い、飼い主同士の情報交換や交流の機会としてもご活用いただけます。そのほかにも、参加型コンテンツを複数予定しております。

※開催場所がドッグランのため、参加にはドッグランの入場チケット購入が必要です

■ステージコンテンツも新企画を加えてさらに充実

例年好評をいただいているステージコンテンツでは、1日2回開催の「わんわんお名前ビンゴ」をはじめ、恒例の「デコバギー選手権」、新企画「和装オフ会」など、多彩なプログラムを実施いたします。愛犬とともに楽しめる各企画を通じ、来場者同士の交流や会場全体の一体感が育まれることも、本イベントならではの魅力です。ぜひ会場へお越しいただき、イベントでしか味わえない特別なひとときをお楽しみください。

■愛犬との思い出を残せるフォトスポット

今回も、愛犬との思い出づくりができるフォトスポットを多数設けております。愛犬とともに心地よく、安心して暮らせる住まいを目指す賃貸住宅「へーベルメゾン PAWTNER（パウトナー）」のフォトスポットでは、神社の鳥居をモチーフにした愛犬との記念撮影が楽しめるデザインを採用。また、イベントキャラクター「フラッフィーくん」との撮影が楽しめる巨大モニュメントやパネルも登場するほか、例年好評をいただいているセルフ撮影機・「わんこ証明写真機」も設置いたします。愛犬とともにぜひお立ち寄りいただき、イベントの記念にお役立てください。

■愛犬との思い出を残せるフォトスポット

今回もイベントオリジナルグッズの販売が決定いたしました。前回好評を得たフラッフィーくん「なりきりアクキー」（500円・各日150個限定）を再販するほか、例年人気の「わんこぴん」（黄色・ラベンダー／各660円）、「うちの子おやつポーチ」（オレンジ・ブラック／各2,200円・イベント特別価格）、「オリジナルステッカー」（220～330円）も引き続きラインナップいたします。新グッズとして、「バンダナ」（500円）、「オリジナルバッグ」（770円）、「レジャーシート」（990円）、「犬種別ステッカー」（2種／各220～330円）が新たに加わります。いずれも本イベント限定のアイテムとなります。

※価格は全て税込表記です

■会場を巡りながら楽しめるスタンプラリー

今回もスタンプラリーを実施いたします。パンフレット裏面を台紙として、会場内7カ所のブースを巡ってスタンプを集めると、景品として「FLAFFYオリジナルステッカー」3種類の中から1点をプレゼントいたします。また、先着でサンプルの配布も予定しております。会場全体を回りながらイベントをお楽しみいただける企画となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

■オリジナルの愛犬カードが作れる！「わんこ証明写真」とエポスペットカードがコラボ

毎回好評をいただいている「わんこ証明写真」とエポスペットカードとのコラボ企画を今回も実施いたします。イベント当日、会場にてエポスペットカードに新規入会いただくと、愛犬の証明写真が撮影できる「わんこ証明写真」の撮影体験が可能です（お一人様1回限り）。撮影した写真をカードデザインに使用することもでき、撮影データの画像・動画もプレゼントいたします（各日先着70名様）。

＜整理券配布の方法＞

・整理券の配布時間は各日9:00から

・各日先着70名様限定

※整理券はなくなり次第終了となります。

・証明写真の撮影開始は9:30から

（整理券をお持ちの方は5分前にエポスペットカードブースへお越しください）

＜ご入会に関するご案内＞

・エポスペットカードはクレジットカードです。

・株式会社エポスカードの規定によりご入会いただけない場合がございます。

・エポスペットカードの発行は18歳以上のかたとさせていただいております。

・高校生のお客さまはお申し込みいただけません。

・エポスペットカードは予告なく募集・発行を終了する場合がございますのでご了承ください。

・「わんこ証明写真」の撮影は、当日イベント会場での新規入会のかたに限らせていただきます。

・お申込みには顔写真付きのご本人確認書類(公的書類）が必要です。(運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど）

※エポスペットカードの詳細はエポスペットカード公式ホームページ(https://www.eposcard.co.jp/gecard/onlyone/index.html)をご確認ください。

■掲示板を使った譲渡会「Adoption Park Board」も登場！

毎回イベントで賑わいを見せている『Do One Good』による「Adoption Park Board」が、今回も出展します。本取り組みは、保護犬の譲渡会をポスター展示のみで実施する形式で、会場ではポスターに掲載されたQRコードを読み込んだ先のウェブサイトを通じて、保護犬の詳しい情報をご確認いただけます。保護犬や保護団体への負担を抑えながら、来場者が情報にアクセスできる新しいスタイルとして、多くの方に共感をいただいています。当日は、ぜひ会場で本取り組みに触れてみてください。

■万が一のときも安心！「わんこ保健室」を設置

今回も会場内に「わんこ保健室」を設けます。当日は臨床経験豊富な獣医師が常駐し、愛犬の体調不良などの際にもお気軽にご相談いただけます。来場者の皆さまに安心してイベントをお楽しみいただけるよう、万全のサポート体制を整えております。

※写真は昨年開催時のものです

■ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場 における、ご協賛企業様のご紹介

＜シルバースポンサー：旭化成不動産レジデンス株式会社＞

へーベルメゾンのペット共生型賃貸住宅は、2026年で発売20周年を迎えたパイオニアブランドです。

単なるペット可ではなく、“ペットと共に生きる”という住まいのあり方を提案し、これまで多くの入居者様に選ばれてきました。ペット専用設備が充実しているだけでなく、獣医師・ドッグトレーナーへの無料相談や、シッターサービスの紹介など、住まいを超えたサポートも提供しています。当社は、「ペットとヒトの関係をフラットに」というFLAFFY様の理念に深く共感し、当イベントに協賛しています。人とペットが共に安心して暮らせる未来を支えるため、より良い住まいと暮らしをこれからも応援していきます。

＜ブロンズスポンサー：ロイヤルカナン ジャポン合同会社＞

ロイヤルカナン ジャポン合同会社は、「Dog & Cat First（すべては犬と猫のために）」という理念のもと、「犬と猫の“真の健康”とウェルビーイング」の実現のため、日々努力を重ね、事業を展開しています。獣医師、ブリーダー、ペット専門店など犬と猫の専門家と連携し、一頭一頭の犬と猫に目に見える・実感できる「真の健康」を提供することで、『ペットのためのより良い世界』の実現を目指しています。当社は、人とペットが幸せに生きる共生社会を実現するための取り組みの一貫として、当イベントを協賛しています。

■FLAFFY代表 廣田 コメント

株式会社FLAFFY

代表取締役 廣田 智沙

昨年6月に続いてお台場エリアで開催できることを大変嬉しく思うとともに、ご支援・ご協力いただいている皆さまに心より感謝申し上げます。今回も全国から多くの魅力的な出店者の皆さまにご参加いただくことが決定し、愛犬との暮らしをより豊かにする商品やサービス、取り組みなど、各ブースにそれぞれの想いが詰まっています。愛犬とともに新たな発見や出会いを楽しめる一日となるよう、イベント事務局一同準備を進めてまいります。お台場ならではの開放的なロケーションの中で、パワーアップしたイベント体験をぜひお楽しみください。

■株式会社FLAFFYについて

【FLAFFY会社概要】

代表： 廣田 智沙

本社： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー約19万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2026年4月24日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（約19万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA

お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me