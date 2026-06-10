Kaggleコンペティション「BirdCLEF+ 2026」にてRist所属のKaggle Grandmaster 竹ノ内勝哉が個人で3位、金メダルを獲得

株式会社Rist

株式会社Rist（本社所在地：京都市下京区 代表取締役社長：長野慶、以下Rist）は、世界最大級のデータ分析プラットフォーム「Kaggle」で開催されたコンペティション「BirdCLEF+ 2026」（以下、本コンペティション）において、Rist Kaggle Teamに所属するKaggle Grandmasterの竹ノ内勝哉が個人で3位、金メダルを獲得したことをお知らせいたします。

本コンペティションは、「Cornell Lab of Ornithology」の主催で2026年3月11日～2026年6月3日にかけて開催されました。

ブラジルのパンタナール湿原で連続録音された音声から、野生生物の種をAIで自動識別するコンペティションです。この湿原には650種を超える鳥類など多様な生き物が暮らしていますが、洪水や山火事、農地拡大で野外調査が難しく、その大半はまだ調べられていません。そこで1,000台もの録音機を設置して音を集めていますが、データが膨大すぎて人の手では確認しきれず、ラベル付きデータも足りていないのが現状です。求められているのは、さまざまな環境に対応でき、現場の雑多なデータにも強く、保全の判断に役立つモデルです。膨大な音声を大規模に解析するこの方法は、危機にある生態系を守るための有効な手段になると考えられています。

竹ノ内は参加者5,023名、4,091チームのうち個人で3位となり、金メダルを獲得いたしました。

本コンペティションの結果はこちらからご覧いただけます。

https://www.kaggle.com/competitions/birdclef-2026/leaderboard

Discussionはこちらからご覧いただけます。

https://www.kaggle.com/competitions/birdclef-2026/writeups/3rd-place-solution

Kaggle Grandｍaster 竹ノ内 勝哉

竹ノ内コメント

コーディングエージェントの使い方に悩みました。初期は実験アイデアの立案から提出まで全自動化しました。スコアは改善するものの他の参加者の水準には届かず、途中から自分で手を動かし、コード記述や相談の補助としてAIを使う形に切り替えてうまく回り始めました。

最も注力したのはモデルの多様性です。アンサンブルが効果的だったため、複数種類のモデルを作り、予測値の相関が小さくなるよう工夫しました。

苦労したのは、公開ノートブックのスコアが高く、終了間際まで更新され続けたことです。public scoreでは最後まで抜けず焦りもありました。中身を読むと過度な最適化が見られたため、最終的には逆転できると考えて取り組みました。

Kaggleとは

Kaggleとは、登録者数3,100万人(※1)を超える世界最大級のデータ分析プラットフォームです。企業や団体からコンペティション形式で出題された課題に対し、Kagglerと呼ばれるKaggleに登録するユーザーたちが分析モデルの精度を競います。

参加者は成績に応じて、Kaggle Grandmaster、Kaggle Master、Expertの順にランク分けされます。最上位のKaggle Grandmasterは世界でも396人(※2)という狭き門であり、優秀なAIエンジニア・データサイエンティストを表す称号としても知られています。

※1、2 2026年6月時点。

世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストが在籍する「Rist Kaggle Team」

Ristは2020年に、優秀な成績を持つKagglerを積極的に採用する「Kaggle枠採用」を開始すると同時に、世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストで構成される「Rist Kaggle Team」を創設しました。現在、Rist Kaggle TeamにはKaggle Grandmasterが9名、Kaggle Masterが3名在籍しており、高難度なデータ分析・AI技術を用いたソリューション提供・プロダクト開発などに従事しています。

Ristについて

会社名：株式会社Rist

所在地：京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都EHビル 7階

設立日：2016年8月1日

代表取締役社長：長野 慶

URL: https://www.rist.co.jp

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。