カスミ　6月13日「イオン チアーズクラブ カスミつくば」農業体験実施のお知らせ

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ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社






　株式会社カスミ（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：折本文孝）は、2023年度より、新たな地域貢献の取り組みとして、「イオン チアーズクラブ カスミつくば」を発足し、4年目を迎えます。


　現在、つくば市内を中心に、45名の小学校1年生～中学校3年生までのメンバーが活動しております。


　農業体験では、毎年、地元つくばで農業の幅広い知識を有する、国立大学法人筑波大学 つくば機能植物イノベーション研究センター（T-PIRC）様にご協力いただき、筑波大学内の圃場にて農業体験を行いますので、詳細をお知らせいたします。



農業体験概要

日 時　　2026年6月13日（土）9:00～12:30


場 所　　国立大学法人筑波大学　つくば機能植物イノベーション研究センター（T-PIRC農場）


　　　　　（つくば市天王台1丁目1-1）


内 容　　田植え・トマト苗植え・落花生種まき


参加者　 イオン チアーズクラブ カスミつくば 　４３名


　　　　　カスミ従業員　　　　　　　　　　　 　２２名


　　　　 Ｔ-PIRC農場職員　　　　　　　　　　　　　　８名


お問合せ先

株式会社カスミ　管理本部　秘書部　地域連携　TEL: 029-850-1824



参考

■公益財団法人イオンワンパーセントクラブについて


　イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、


1990年に設立されました。お客さまにイオングループをご利用いただき、生まれた利益の1％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」を柱に、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。



■イオン チアーズクラブについて


　イオン チアーズクラブは、公益財団法人イオンワンパーセントクラブの「次代を担う青少年の健全な育成」事業の一つで、小学校1年生から中学校3年生までの子どもたちが店舗周辺を活動拠点として、環境や社会をテーマに、体験学習を行っています。


　イオンワンパーセントクラブが環境省の「こどもエコクラブ事業」に賛同したことがきっかけとなり、1996年からは「イオン こどもエコクラブ」として、2005年からは「イオン チアーズクラブ」として活動しています。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上