カスミ　6月13日「イオン チアーズクラブ カスミつくば」農業体験実施のお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社カスミ（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：折本文孝）は、2023年度より、新たな地域貢献の取り組みとして、「イオン チアーズクラブ カスミつくば」を発足し、4年目を迎えます。

現在、つくば市内を中心に、45名の小学校1年生～中学校3年生までのメンバーが活動しております。

農業体験では、毎年、地元つくばで農業の幅広い知識を有する、国立大学法人筑波大学 つくば機能植物イノベーション研究センター（T-PIRC）様にご協力いただき、筑波大学内の圃場にて農業体験を行いますので、詳細をお知らせいたします。

農業体験概要

日 時 2026年6月13日（土）9:00～12:30

場 所 国立大学法人筑波大学 つくば機能植物イノベーション研究センター（T-PIRC農場）

（つくば市天王台1丁目1-1）

内 容 田植え・トマト苗植え・落花生種まき

参加者 イオン チアーズクラブ カスミつくば ４３名

カスミ従業員 ２２名

Ｔ-PIRC農場職員 ８名

お問合せ先

株式会社カスミ 管理本部 秘書部 地域連携 TEL: 029-850-1824

参考

■公益財団法人イオンワンパーセントクラブについて

イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、

1990年に設立されました。お客さまにイオングループをご利用いただき、生まれた利益の1％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」を柱に、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。

■イオン チアーズクラブについて

イオン チアーズクラブは、公益財団法人イオンワンパーセントクラブの「次代を担う青少年の健全な育成」事業の一つで、小学校1年生から中学校3年生までの子どもたちが店舗周辺を活動拠点として、環境や社会をテーマに、体験学習を行っています。

イオンワンパーセントクラブが環境省の「こどもエコクラブ事業」に賛同したことがきっかけとなり、1996年からは「イオン こどもエコクラブ」として、2005年からは「イオン チアーズクラブ」として活動しています。

以上