キルンワーク作家etrak glassさんと作った「水がこぼれたみたいなガラストレイ」と「ガラスの粒のイヤアクセ」がフェリシモ「SeeMONO」から新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、手づくりキットとインテリア雑貨のブランド「SeeMONO［シーモノ］」は、キルンワーク作家・etrak glass（エトラガラス）さん監修の「水がこぼれたみたいなガラストレイ」と「ガラスの粒のイヤアクセ」のウェブ販売を5月18日より開始しています。まるで水がこぼれたようなデザインが魅力のトレイと連なるかたちのリズムが楽しいイヤアクセサリーは、いずれもガラス板を電気窯（キルン）で溶かす技法「キルンワーク」によって生み出されます。シャープなガラスの印象とは異なる、まるで本物の水のようなやわらかな曲線やつや感が美しいキルンワークのアートが、光うるおう初夏を彩ります。

◆水がこぼれたみたいなガラストレイ

まるで周囲の光を蓄えたまま、水面張力でふるふると形状を保った水のようなガラストレイ。日常の風景の中に、思わず二度見してしまうような遊び心を演出してくれます。カットしたガラス板を電気窯（キルン）で高温加熱することで、この丸みとうるっとした本物の水のようなつやが生まれます。日常の中にそっと添えれば、アートなインテリアとして、風景の中に遊び心を演出してくれます。

コースターとしても使える大1枚、アクセサリートレイにもなる中2枚、カトラリーレストにもぴったりな小4枚の3種類。水滴のように見える繊細なガラス粒3個も、毎回おまけでついてきます。

左から、〈 FURUFURU（大）〉〈 PUKUPUKU（中）〉〈 POTAPOTA（小）〉

並べて飾ればアートギャラリーのような眺めに、気持ちまですっと澄みわたりそうです。ハンドメイドアクセサリーなどを撮影するときの小物として、ひと味違った演出も楽しめます。

【NEW】etrak glassさんと作った 水がこぼれたみたいなガラストレイの会

月1セット \3,000（+10% \3,300）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260610/1/

◆ガラスの粒のイヤアクセ

キルンワークによって生まれるやわらかな丸みと、水滴のようなうるんとしたつやがやさしい光を放つ、ガラスのイヤアクセです。小さなしずくのようなガラスとスモーキーカラーの組み合わせで、ほんのり大人っぽい印象に仕上げました。

デザインは、丸いガラスがそれぞれ異なるリズムで連なる４種類。

左から、〈 TONE 〉 〈 RONDO 〉 〈 TEAR 〉 〈 PUFF 〉

装いにひとつ添えるだけで、横顔の静かなアクセントに。ガラスの粒が放つやさしい光が、耳もとをそっと照らします。

ピアスとイヤリング、お好きなタイプを選んでご購入いただけます。ガラストレイとの相性も◎。あわせてそろえたいアクセサリーです。

【NEW】etrak glassさんと作った ガラスの粒のイヤアクセの会

月1セット \2,900（+10% \3,190）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260610/2/

◆監修：etrak glass（エトラガラス）さん

電気窯（キルン）でガラスを約700℃～850℃で加熱し溶着させる「キルンワーク」という技法で、アクセサリーやプレートなどを制作販売。工房では定期的にワークショップや教室を実施し、キルンワークのガラスの表情を広めるために活動中。

・Instagram（@etrak_glass）＞＞ https://www.instagram.com/etrak_glass/

◆「SeeMONO［シーモノ］」（2017年～)

SeeMONO［シーモノ］は、楽しいおうち時間を提供するインテリア雑貨ブランドです。コンセプトは、「日常に、新しいもの、美しいもの、楽しいもの」。見慣れてしまった暮らしのシーンも、子どものような想像力で見つめ直せば「新しいもの、美しいもの、楽しいもの」が見えてきます。毎日の中に新鮮な視点や、クリエイトする気持ちを大切に、気軽に「おうちワークショップ」を楽しめるキットの数々をご用意しています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260610/3/

・Instagram（@_seemono_）＞＞ https://www.instagram.com/_seemono_/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/