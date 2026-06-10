【神戸阪急】ベストセラー絵本が展覧会に！ 　鈴木のりたけ「大ピンチ展」を開催します。

株式会社阪急阪神百貨店(C)鈴木のりたけ／小学館

神戸阪急では、６月１７日（水）から７月６日（月）まで、本館９階催場にて〈鈴木のりたけ「大ピンチ展」〉を開催します。

「ああ しまった！ 」。人は日々、さまざまなピンチに遭遇します。絵本作家の鈴木のりたけさんが、ご自身のお子さんの大ピンチからヒントを得て作った絵本シリーズ『大ピンチずかん』（小学館）は、多くの共感を呼び大ベストセラーとなりました。2025年夏からは展覧会「大ピンチ展 」を全国で開催中です。展覧会場には、さまざまなピンチが 待ち構えています。絵本に登場するピンチを立体化するだけではなく、ピンチに入り込んだり、ピンチを考えたり、はたまたピンチに飛び込んだり。こどもも大人もピンチの状況を楽しみ、来場者同士が一緒に面白がることができます。「おもしろがると せかいが ひろがる」をモットーとする鈴木のりたけさんが、新たな領域に挑む「ピンチ・エンターテインメント」の世界を体験ください。

＜鈴木のりたけさんプロフィール＞

(C)黒澤義教

1975年、静岡県浜松市生まれ。グラフィックデザイナーを経て絵本作家になる。『ぼくのトイレ』（PHP研究所）で第17回日本絵本賞読者賞。『しごとば東京スカイツリー』（ブロンズ新社）で第62回小学館児童出版文化賞。第2回やなせたかし文化賞受賞。『大ピンチずかん』（小学館）で第15回MOE絵本屋さん大賞2022 第1位。『大ピンチずかん２』で第17回MOE絵本屋さん大賞2024 第1位。ほかの作品に「しごとば」シリーズ、『たべもんどう』「おでこはめえほん」シリーズ（ブロンズ新社）、『ぼくのおふろ』『す～べりだい』『ぶららんこ』（PHP研究所）、『おしりをしりたい』（小学館）、『かわ』（幻冬舎）、『とんでもない』『なんでもない』（アリス館）、『うちゅうずし』（角川書店）、『たれてる』（ポプラ社）などがある。千葉県在住。2男1女の父。

〈鈴木のりたけ「大ピンチ展」〉の楽しみ方

本展は、ベストセラーの絵本を題材にしながら、ピンチな状況を再現して追体験するのではなく、会場でしか体験できない「ピンチを題材にしたエンターテインメント」をお楽しみいただく新しい企画となります。会場にある鈴木のりたけ氏が考案した４つのピンチ【みるピンチ】【なるピンチ】【かんがえるピンチ】【とびこむピンチ】では、来場者自身が体や頭を実際に動かし参加することで、来場者同士が触れ合い、楽しさの輪が広がっていく、そんな体験型の展覧会となります。

【みるピンチ】

ピンチを立体で体験

こぼれた牛乳や倒れそうなケーキ、犬のフン。そんな大ピンチたちを巨大化すれば、ピンチがますます拡大します。そんな特大ピンチを見て、不安な気持ちをもっと楽しみましょう。

【なるピンチ】

ピンチをゲームで楽しむ

パンが焦げてしまったら、黒こげで絵に描いてしまおう。トイレが使用中なら、ノックして話かけてみよう。蜘蛛の巣に引っ掛かったら遊んでしまおう。ピンチに遭遇したら遊びで乗り越えてしまいましょう。

【かんがえるピンチ】

ピンチを頭と体でかんがえる

「だれが・いつ・どこで・どうした」の4種類の言葉を組み合わせて生まれる偶然のピンチを笑い飛ばす「大ピンチバー」。男の子の全身を襲うピンチの組み合わせを楽しむ「大ピンチブロック」。参加して考え、来場者が一緒に楽しめるピンチです。

【とびこむピンチ】

全身でピンチを受け止める

ピンチに遭ったらその懐に飛び込んでしまおう！

『大ピンチずかん』の男の子が牛乳をこぼしたシーンを立体化し、ピンチの真っ只中を体験します。

大ピンチ展グッズも販売します！

大ピンチブロック、へんなふくカードなど、展示コンテンツをグッズ化したアイテムや、キービジュアルをあしらったTシャツやバッグなど、「ピンチ・エンターテインメント」を持ち帰ることができるような限定グッズを数多く取り揃えます。

※グッズは展覧会に入場しなくてもお買い求めいただけます。

男の子の総柄ハンカチ。バンダナとしても使えます。

ハンカチ 各1,320円 （48×48cm）

男の子の顔と「!!」があしらわれたバッグ。肩掛けできる長さの持ち手で、A4サイズが入ります。

コットンバッグ 1,980円（27×34cm〈持ち手含まず〉）

男の子の総柄マグカップ。たっぷりサイズです。

マグカップ 各2,640円（径7.9×8.2cm）

男の子のアンフォーチュンなイラストがランダムに入ったクッキー。

アンフォーチュンクッキー 1,080円

チケット情報

■入場料

一般1,200円（1,000円）、大学・高校生1,000円（800円）、中・小学生600円（500円）、

未就学児無料 ※（ ）内は、6月16日（火）までの前売割引料金。

※事前日時予約入場券は、ローソンチケット（Ｌコード：51811）にて、7月5日（日）午後11時59分まで販売します。

※事前日時予約入場券の販売は、各時間枠の販売予定枚数に達した場合、販売終了となります。

※会場（本館9階催場）での当日入場券販売について、各時間枠で予定枚数に達した場合は、販売終了となり、ご来場いただいてもご入場いただけませんので、予めご了承ください。

※当催事は、「障がい者手帳・デジタル障がい者手帳」をご提示いただいたご本人様、ならびにご同伴者1名様まで入場無料とさせていただきます。

※安全の為、小学生以下のお子様は必ず保護者（18歳以上）の方ご同伴でご入場ください。

開催概要

■会期：6月17日（水）～7月6日（月）

■会場：神戸阪急 本館9階 催場（神戸市中央区小野柄通8-1-8）

■入場時間：午前10時～午後7時（午後8時閉場）

※最終日7月6日（月）の入場は午後4時まで（午後5時閉場）

■主催：鈴木のりたけ「大ピンチ展！」実行委員会

特別協力：小学館

企画協力：ＪＲ東海エージェンシー／ブルーシープ

※会場の混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。

※都合により、催し内容・会期等が変更または中止になる場合がございます。

※詳しくは、神戸阪急ホームページ(https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/shopnews/detail/12689963_2191.html)をご覧ください。

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