6月10日より、Vini Jr.がフォートナイトに登場！

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、6月10日（米国時間）より、世界で最も注目を集めるサッカー選手の一人、Vini Jr.がフォートナイトに登場し、アイコンシリーズの仲間入りを果たすことをお知らせいたします。

Vini Jr.のファッション性あふれるスタイルが、6月10日午後8時（米国時間）よりアイテムショップに登場し、プレイヤーは2種類のコスチュームに加え、バックアクセサリー、ツルハシ、エモートを入手することができます。

トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=3MaHhpCrNec&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=3MaHhpCrNec&feature=youtu.be)

ショップ登場アイテム

●コスチューム「Vini Jr.」 - Vini Jr.のシグネチャージャージーとNike Mercurial Vapor 17 Eliteスパイクを着用し、グリーンとイエローをまとったサッカースタイルのコスチューム

●コスチューム「Vini Fashion Flow」 - 着脱可能なサングラスと、バーチャル限定のNike Mercurial Vapor 17 Eliteスパイクを備えた、伝説級のスタイルでマッチに挑めるコスチューム

●エモート「On Target」 - ターゲットを狙い定めるエモート

●バックアクセサリー「Vini’s Game Day Gear」「VJR Glow」 - ピッチに向かう準備を整え、個性を演出できる2種類のバックアクセサリー

●ツルハシ - 「Vini’s Football Maces」「Vini’s 7 Striker」の2種類が登場します。

また、プレイヤーは6月10日（米国時間）より開催される「Vini Jr. Icon Cup」に参加可能です。

トリオ バトルロイヤル、トリオ ゼロビルド、またはソロ リロード モバイルの各トーナメントに参加し、各地域の上位入賞者は順位に応じて「Vini Jr. Bundle」一式、またはコスチューム「Vini Fashion Flow」とバックアクセサリー「VJR Glow」を獲得することができます。

フォートナイトはPC、コンソール、iOS、Androidでプレイ可能です。

ダウンロード方法の詳細はこちら(https://www.google.com/url?q=https://www.fortnite.com/faq&sa=D&source=docs&ust=1781067238663309&usg=AOvVaw0JtET8uyBD2fRpblPvXQ_v)をご確認ください。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。



また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.com(https://www.fortnite.com/)をご覧ください。