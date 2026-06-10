ナイトワーク業界を牽引する株式会社プライムが日本最大級の転職フェア「マイナビ転職フェア 東京」に出展　～事後レポート～

株式会社KAISER ENTERPRISE

“六本木No.1キャバクラ”※である「アンジュール東京（UNJOUR TOKYO）」を運営する株式会社カイザーエンタープライズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：古寺 眞佐史、以下当社）のグループ会社である株式会社プライムは、2026年 6月7日（日）に東京ビッグサイトにて開催された「マイナビ転職フェア 東京」に出展いたしました。

※2026年2月期_六本木エリアのキャバクラにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2026年1月5日～2026年2月3日 調査手法：主要13社（当社調べ）への個別聞き取り調査

備考：2026年2月時点の実績値/効果効能等や優位性を保証するものではございません。

近年、人材不足の深刻化（特に若年層・未経験層）や「怖い・不透明・成長できない」といったネガティブイメージがあることから課題を抱えているナイトワーク業界ですが、当日、ブースに訪れた来場者からは「メディアやSNSを介して今まで知らなかった裏側を知るきっかけができたことで、以前よりも透明性があると感じている。」や「YouTubeでキャバクラにフォーカスをあてた番組が始まったことなどで、華やかなイメージや女性としての憧れというイメージがある。」などナイトワーク業界に対するイメージが変わったとの声も挙がりました。

7月には「マイナビ転職フェア 大阪」に出展予定ですので、ぜひご来場ください。カイザーグループは“日本一のキャバクラグループの実現”のために、「職業として選ばれる状態」を作り、成長産業としての認知を拡大し、安心して働ける環境を提示するために、引き続き、展示会等に出展してまいります。

■「マイナビ転職フェア 大阪」について

開催日時 ：2026年7月5日（日）11：00～18：00（※受付 9：30～17：30）

会場 ：グランキューブ大阪 3F イベントホール

主催 ：マイナビ

参加費 ：無料（事前登録制）

詳細・お申込み：https://tenshoku.mynavi.jp/event/osaka/20260705A/

■当社の特徴

当社は「若年層のキャリア選択肢の拡大」「サービス業における高付加価値化」「ナイトワーク業界の健全化」を掲げ、以下3つの特徴を活かして、ネガティブなイメージを持たれているナイトワーク業界を「安心して働ける環境」「職業として選ばれる状態」を作ってまいります。

特徴1．キャリア形成を前提とした採用

未経験からでも着実にステップアップできる充実した育成制度を整えているため、業界知識がない方でも安心してスタートできます。また、数値に基づく明確な評価制度で社歴に関わらず実力を正当に評価し、チャンスを与える早期昇格・役職登用の仕組みを構築しています。

特徴2．クリーンな業界であることの訴求

働く上での不安を解消するため、明確な給与体系を確立しております。さらに、法令遵守/コンプライアンス体制を徹底することで、安心・安全に働ける健全な組織運営を行っています。また、六本木拠点のオフィス機能を強化するなど、環境づくりにも注力しています。

特徴3．異業種人材の積極登用

当社では多様なバックグラウンドを持つ異業種人材を積極的に登用しています。例えば、元コーヒーショップ店長や、元プロゲーマー、元不動産トップ営業など、多彩なメンバーがそれぞれの強みを活かして最前線で活躍しています。

■株式会社プライム 概要

株式会社プライムは、関西を中心に展開するエンターテインメント・ナイトワーク企業「カイザーグループ」の関東進出を担う中核企業です。東京・六本木エリアにて、高級クラブ「club UNJOUR TOKYO」や「Baron六本木」などの店舗展開および運営を行っています。

法人名 ：株式会社プライム

代表者 ：玉岡 敦也

本社所在地 ：東京都港区六本木7丁目15番13号 廬山ビル1階

設立 ：2024年6月18日

■株式会社カイザーエンタープライズ 概要

株式会社カイザーエンタープライズは、関西を拠点に高級キャバクラ「UNJOUR（アンジュール）」を中心としたナイトレジャー事業を展開する企業です。ラグジュアリーな空間と高水準の接客で業界内外から高い評価を受けており、著名人や実業家の利用も多いことで知られています。2025年には東京・六本木に「club UNJOUR TOKYO」を出店、2026年5月には「Baron六本木」をオープン。全国展開を本格化させます。

法人名 ：株式会社カイザーエンタープライズ

代表者 ：代表取締役社長 古寺 眞佐史

本社所在地 ：大阪市中央区久太郎町4丁目2番15号 星和CITYB.L.D御堂 5F

設立 ：2012年11月8日

URL ：https://www.kaiserenterprise.co.jp/about/

■「カイザーエンタープライズ」公式SNSアカウントについて

公式SNSや各キャストのSNSも精力的に発信中。アンジュール東京公式YouTubeアカウントでは、人気インフルエンサーや著名人とのコラボも実施。今後もお客様が知りたい情報を発信してまいります。

・「アンジュール東京」公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@ClubUNJOURTOKYO

・UNJOUR TOKYO（アンジュール東京）公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/unjour.tokyo/

・KAISER GROUP(カイザーグループ) 公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/kaiser._group/