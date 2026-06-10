Hedy、パリ買付のヴィンテージアイウェアとアーカイブウェアが集結する期間限定イベント「HEDY VINTAGE EYEWEAR & ARCHIVE SHOWCASE」を代官山で開催

株式会社ファイヤーワークス

株式会社ファイヤーワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小松大輔）が運営するヴィンテージセレクトショップ「Hedy」は、2026年6月12日（金）から6月14日（日）までの3日間、代官山店にて期間限定イベント「Hedy VINTAGE EYEWEAR & ARCHIVE SHOWCASE」を開催いたします。

本イベントでは、バイヤーがパリで直接買い付けた希少性の高いデッドストックアイウェア約150点を一挙に展開。さらに、Hedyが普段から取り扱うハイブランドのヴィンテージアイウェアに加え、Maison Margiela、THE ROW、CELINE、CHANEL、JIL SANDERなどのアーカイブウェアも多数ご用意いたします。

国内ではなかなか出会うことのできないアイテムが一堂に集まる、3日間限定の特別なイベントです。

ヴィンテージアイウェアとの新たな出会いを提案

Hedyは「時を超えて愛され続けてきたものとの出会いから、新しい世界が広がる」をコンセプトに、国内外から厳選したヴィンテージアイテムを提案しています。

今回のイベントでは、パリで買い付けたデッドストックアイウェアを中心に、アーカイブウェアやヴィンテージアイテムを幅広く展開。年代やブランドを超えて受け継がれてきた価値あるアイテムとの出会いをお楽しみいただけます。

Event Highlights

1. パリ買付のデッドストックアイウェア約150点

ヨーロッパで保管されていた希少なデッドストックアイウェアを約150点ご用意。現代では見ることのできないデザインやディテールを持つアイテムを実際に手に取り、お試しいただけます。

2. ハイブランドのヴィンテージアイウェア

Hedyがセレクトするハイブランドのヴィンテージアイウェアも多数展開。デッドストックアイテムとあわせて、幅広いラインナップをご覧いただけます。

3. アーカイブウェアを特別展開

Maison Margiela、THE ROW、CELINE、PRADA、JIL SANDERをはじめとしたアーカイブウェアを多数ご用意。ここでしか出会えない一点物や希少なアイテムが店頭に並びます。

4. 限定ノベルティ「MULTIWAY EYEWEAR POUCH」

イベント期間中、ご購入いただいたお客様全員に、リニューアルした「MULTIWAY EYEWEAR POUCH」をプレゼントいたします。

過去のイベントでもご好評いただいたノベルティをアップデートし、長さ調整可能なストラップやアクセサリーループを新たに追加。ロゴデザインも刷新し、より使いやすく進化しました。

※数量限定。無くなり次第終了となります。

5. イベント限定インスタレーション

期間中は店内ディスプレイや什器をイベント仕様に変更。いつもとは違う店内でヴィンテージアイウェアの魅力をより深く感じていただける空間を演出いたします。

開催概要

【イベント名】

Hedy VINTAGE EYEWEAR & ARCHIVE SHOWCASE

【開催期間】

2026年6月12日（金）～6月14日（日）

【営業時間】

11:00～20:00

【会場】

Hedy 代官山店

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町26-7

JAPAN Web Store：http://www.hedy.jp/(https://www.hedy.jp/)

WORLD Web Store：http://www.hedyjp.com/(https://www.hedyjp.com/)

Instagram： @hedy_vintage(https://www.instagram.com/hedy_vintage/)