東海電子株式会社

アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也)は、2026年7月8日（水）、無料オンラインセミナー「熱中症・飲酒運転対策はできていますか？ 建設業のための健康管理DXセミナー」を開催いたします。

現場を守る、データで守る。熱中症・飲酒運転ゼロへの第一歩。

熱中症・飲酒運転対策はできていますか？ 建設業のための健康管理DXセミナー7月8日（水）お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260708seminar?_gl=1*41k4ex*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_MVSNDE195G*czE3ODEwNTgyMTgkbzExNzQkZzEkdDE3ODEwNTgyMjkkajQ5JGwwJGgw*_ga_6M0CDTKZRM*czE3ODEwNTgyMTgkbzE2NzMkZzEkdDE3ODEwNTgyMzEkajQ3JGwwJGgxMjk3MjM4MDc5

現場で発生しやすい熱中症や飲酒運転リスクへの対策を中心に、健康データを活用した安全管理手法と運用事例をご紹介します。

こんな課題をお持ちでしょうか

アルコールチェックが形だけになっていませんか？

熱中症対策、毎年「やっている」だけになっていませんか？

健康管理がアナログのまま、担当者の負担になっていませんか？

～主な対象者～

・建設・土木現場の安全管理・労務担当者の方

・ドライバーや車両を管理している総務・管理職の方

・現場の健康管理をDX化したいと考えている経営者・管理職の方

セミナー概要

開催日時：2026年7月8日(水) 13:30～14:30

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

参加費用：無料

【内容】

・飲酒運転による重大事故リスク・形骸化しやすい点呼

・自己申告に頼った健康管理

・アルコールチェック運用支援 アンソバー！PROのご紹介

・熱中症による労働災害

・塩ゼリーを活用した熱中症対策等

スピーカー：東海電子株式会社 東京営業所 鈴木 善郎

お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260708seminar?_gl=1*41k4ex*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_MVSNDE195G*czE3ODEwNTgyMTgkbzExNzQkZzEkdDE3ODEwNTgyMjkkajQ5JGwwJGgw*_ga_6M0CDTKZRM*czE3ODEwNTgyMTgkbzE2NzMkZzEkdDE3ODEwNTgyMzEkajQ3JGwwJGgxMjk3MjM4MDc5

みなさまのご参加をお待ちしております。



■当社の判断により、同業他社様・競合企業様からのお申し込みについては参加をお断りする場合がございます。

■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部

td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/

東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」